Sivas’ta çalışmayan kadınlar şimdi CNC tezgahlarının başına geçti!

Son dönemde hangi sektörden kiminle konuşsanız eleman bulamamaktan şikayet ediyor. Nitelikli elemanı olan elinden kaçırmamak için yüksek zam başta her imkanı kullanıyor. Gençlerin yeni nesil, teknoloji odaklı işlere merakı da sanayide yeni eleman yetişmesinin önünde önemli bir engel… Çünkü gençler artık kol gücüyle bir makinanın başında değil evden bilgisayar başında çalışmak istiyor. Anadolu’da ise hala birçok ilde kadınlar sanayinin, üretimin içinde kendine yer bulmakta zorlanıyor.

Bu sıkıntılardan yola çıkan Tezmaksan, takdir edilecek çalışmalara imza atıyor. Takım tezgahları sektöründe 40’ıncı yılını kutlayan Tezmaksan, kendi adını taşıyan akademiyi aktif kullanarak kadınların sanayiye katılımını sağlıyor.

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Sivas bizim memleketimiz. Sivas’ta kadınlar çalışmaz. Biz bunu yıkmak için yola çıktık. Şirketlere ‘Siz kadınları işe alın, eğitimlerini ben vereceğim’ diyorum. Sivas’ta kadınlar çalışmaz ama biz başardık. Şu anda CNC tezgahlarının başında kadınlar çalışıyor. Fabrikalarda, tesislerde kadınların sayısı artmalı. Çünkü kadınlarda duygusal zeka daha fazla, çabuk öğreniyorlar, üstelik onların olduğu ortamda erkekler kendine çekidüzen veriyor” diye konuşuyor.

Türkiye kendi yatırım rekorunu kıracak

Hakan Aydoğdu ile sektördeki gelişmeleri de konuştuk. “Takım tezgahları sektörünün büyüklüğü 1.3 milyar dolar. Ama dolaylı olarak Türkiye ekonomisine 60 milyar dolarlık katalizör etkisi yapıyor. Çünkü tüm sektörlerde makine yapan makineler bunlar. Pandemi başından itibaren Çin’deki fiyatlar artarken Hindistan ve Avrupa’da üretime ara verildi. Dolayısıyla birçok üretim ve tedarik Türkiye’ye kaydı. Bunun üzerine navlun fiyatlarındaki yükseliş de Türkiye’deki sipariş miktarını artırdı. Geçen yılın ilk 9 ayına göre takım tezgahlarında alınan siparişlerde yüzde 100’e yakın artış var. Türkiye bu yıl kendi yatırım rekorunu kıracak” diyor.

Meslek liseli kız öğrencinin sorusu kadın sanayicilerin kitabını yazdırdı

Hakan Aydoğdu, 6 yıldır çeşitli üniversiteler ve meslek liseleriyle işbirliği yaptıklarını, sektörle ilgili kitaplar yazıp ücretsiz dağıttıklarını belirtiyor ve şöyle devam ediyor. “Bir araştırma yaptırmıştık meslek liseli öğrencilerin yüzde 80’i sanayide çalışmak istemiyordu. Baktık okulların yüzde 80’inde makina yok, müfredat yok. CNC Operatörünün El Kitabı’nı yazdık. Ücretsiz gönderiyoruz. Yardımcı kitap olarak şu anda okutuluyor. 7’nci baskıyı yaptı, 70 bin öğrenci ve sanayiciye ulaştı. ‘Torna ile Şekillenen Hayatlar’ diye bir kitap yazdık. Sanat okulu mezunu müşterilerimizin hayat hikayelerini kitap yaptık ve okullara dağıttık. Sonra da seminerlerle bunu anlatmaya başladık. Sanayide çalışmak istemeyen gençlerin yüzde 30’unu geri kazandık. Bir seminerde meslek liseli bir kız çocuğu ‘Hiç kadın sanayici yok mu’ diye sordu. Biz de onun üzerine ‘Kadın Sanayici Olmaz mı Dediniz?’ adıyla bu kez kadın sanayicilerimizin hikayesini anlatan bir kitap hazırladık. Yeni kitap çalışmalarımız da var. Türkiye’nin sanayi geçmişini anlatan güzel bir kitap derliyoruz.”

‘Kulağı küpeli 40 genç yazılımcıyı işe aldık’

Sivas’ta yeni bir yatırıma başladıklarını da anlatan Hakan Aydoğdu, “Robot ve CNC tezgah üretimini Sivas’ta yeni bir fabrika kurarak büyüteceğiz. İstanbul’daki üretim tesisinin bir kısmını başlangıçta oraya taşıyarak üretime başlayacağız ve yatırımlarımız 5 yılda 10 milyon dolar civarında olacak” diyor. Gençlerin artık torna başında değil bilgisayar başında çalışmak istediğini ifade eden Aydoğdu, şöyle anlatıyor: “Dünyada ciddi bir otomasyona geçiş var. Ülkemizde Ar-Ge teşvikleri var ve bunları kullanılır hale getirilip otomasyonun gerçekten sağlanması lazım. Çünkü eleman ihtiyacı her sene katlanarak artacak. Otomasyon gençlerin istediği çalışma ortamını yaratıyor. ‘Niye Sivas’a yatırım yapıyorsun, bir kere lojistik dezavantajı var’ diyorlar. Ben de diyorum ki eleman sorunu yok. Gençler Cumhuriyet Üniversitesi’nde çok iyi eğitim alıyorlar ama iş yok diye Kayseri, Ankara veya İstanbul’a kaçıyorlar. Hedefimiz onları burada tutmak. Sivas’ta kurduğumuz fabrikada işe kulağı küpeli yazılımcı çocukları alıyoruz. Şu anda 40 kişi oldular. Dijitalleşmeye meraklılar, robot programlıyorlar. Çok mutlu çalışıyorlar.”

Maraton koştular, bağış listesinde zirveye oturdular

N Kolay İstanbul Maratonu’21 önceki pazar hafta koşuldu. Maratonda birçok şirket ve kişi eğitim için adım attı. Adım Adım oluşumu üzerinden oluşturulan kampanyalar kapsamında ben bu satırları yazarken Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) için 1 milyon 208 bin TL, Darüşşafaka Cemiyeti için 1 milyon 155 bin, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) için 828 bin bin TL, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne 728 bin TL’lik bir destek sağlandı. Bu satırları yazarken diyorum çünkü bağışlar 22 Kasım’a kadar devam edecek.

Bu arada Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner’in TEV, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in TEGV için koşacağını daha önce yazmıştım. Şahin, maratonda TEGV için en çok bağış toplayan kişi oldu. Şahin, aynı zamanda en çok bağışçıya ulaşan 10 kişi içinde ikinci sırayı aldı.

Ben dün bu satırları yazarken Meltem Bakiler Şahin’e destek veren bağışçı sayısı 103, bağış tutarı ise 35 bin 700 TL’yi bulmuştu. TEGV’de 1 çocuğun 1 yıllık eğitim desteği 200 TL, yani Şahin, şu anada kadar 178 çocuk için destek sağlamış oldu…

Ümit Boyner de 40 bağışçı ve 44 bin 500 TL bağışla en çok bağış tutarına ulaşan 5’inci isim oldu. TEV’de bir öğrencinin bir yıllık eğitim bursu 7 bin 200 TL. Boyner, böylece 6 öğrenci için burs sağlamış oldu…