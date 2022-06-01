Sivil toplumcular devreye girmeli…

Hızlı fiyat artışı yaşayan gıda ve konut sektörleri konusunda STK’ların öne çıkmasını bekliyor, çözüm önerilerini kamu yönetimine sunmalarının zamanının geldiğini düşünüyorum…

Gıda ve kira konusunda sorunlar yaşıyoruz. Yaşanan sorunlara çözüm önerileri konusunda bu alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının devreye girmeleri ve çözüm önerilerini sunmaları gerektiğine inanıyorum. Bana göre en doğru çözüm önerileri onlardan gelecektir.

STK’lar kendi alanlarının dününü/bugününü bilen toplumun yarını için en doğru çözümü sunabilecek bilgi birikimine sahiptirler. O nedenle kendi çalışma alanlarında susmamaları, görüş açıklamaları gerekir. Gıda enflasyonunun ve kiraların dengesiz artış gösterdiği günümüzde, bu alanların sivil toplum kuruluşları devreye girip yanlış gördüklerini açıklıkla dile getirip ortaya koymalı, sorunun çözümü için önerilerini sıralayarak, yol gösterici olmalıdırlar. Susarak seyretmekten yana bir tavır takınmaları, yanlışların/hatalı davranışların artmasına ortak olmaları anlamına gelecektir. Oysa, yanlışların belirlenmesi ve sorunların çözümü konusunda kamu otoritesine yol gösterici olacak bilgi birikimine onlar sahiptir.

Hem gıda sektöründeki STK’ların, hem de konut sektöründeki STK’ların bir araya gelerek, sorunun saptanıp ortaya konmasını sağlamaları, hem de çözüm önerilerini sıralamaları gerekir.

Çünkü onlar sorunların dününü/bugününü en iyi bildiklerinden, yarın için en doğru çözüm önerilerini de sunabilirler. Kamuda karar vericiler de, masa başındaki bürokratların karar vermesiyle oluşacak, yanlış çözüm önerileri yerine, alanlarına hakim, derin bilgi birikimi olan STK’ların önerilerini dikkate alarak sorunu daha net kavrayıp, doğru çözüm yollarını bulabilirler.

Gıda ve konut sektöründeki STK’ların bir araya gelip, çalıştaylar hazırlayarak sorunu ve çözüm önerilerini raporlarla topluma ve kamu yönetimine sunmalarının zamanının geldiğini düşünüyorum.

Bürokratların masa başında sorun çözümü yerine, STK’arın hazırlayacakları çözüm önerilerinin çok daha anlamlı olacağına inanıyorum.

STK’lardan bunu bekliyor, doğru olanın bu olacağına inanıyorum…

GÜNÜN SÖZÜ:

Yeni bir futbol iklimi yaratmayı hedefleyen Kayserispor’un Başkanı, girişimci Berna Gözbaşı’yı kutluyorum.