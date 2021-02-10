Siyasal trafikten beklenen ve beklenmeyen…

Siyasal partilerin yarattığı ittifak girişimleri beklenmedik birçok gelişmeyi beraberinde getirecek gibi gözüküyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli ve Asiltürk’le yaptığı görüşmelerden sonra, siyaset sahnesinde yoğun bir görüşme trafiği yaşanmaya başlandı.

Bu ziyaretlerde, ittifaklar, seçim zamanı, yeni Anayasa, güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi konuların ele alındığı açıklanıyor. Cumhur ve Millet ittifakı ortaklarının kendi saflarını sıklaştırma gayreti içinde oldukları kesin. Yeni bir Merkez ittifakı’nın Deva ve Gelecek partileriyle, İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti tarafından kurulabileceği kaydediliyor. İYİ Parti’nin HDP ile aynı safta gözükmekten kurtulmak için böyle bir ittifaka öncülük edebileceği söyleniyor.

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi liderleri “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” konusunda çalışmalar yaparken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini değiştirmek isteklerini de yineliyorlar.

Bu yoğun siyasal trafikten beklenebilecek olan, Cumhur İttifakı’nın seçim yasasında değişiklik ve yeni Anayasa çalışmalarının ana hatlarını ortaya koyması, Millet İttifakı partilerinin ise Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem söylemlerinin içini doldurması olacaktır.

HDP’nin ziyaretleri ise kendilerini terör örgütüyle bütünleştirilip dışlanmalarını önlemeye yönelik önemli bir adımdır.

Peki, bu yoğun siyasal trafikten beklenmeyen nedir?

Cumhur İttifakı ortakları olan AK Parti ve MHP, seçimlere dek birlikteliklerini sürdüreceklerdir.

İYİ Parti ve Saadet Partisi, HDP’nin yeni konumlanmasını parti tabanları açısından kabul edebilecek gibi görülmüyor.

Rahmetli Demirel’in siyasal gündemimize kazandırdığı “Dün Dündür” sözüne bağlı olarak birçok değişikliğin tanığı olabileceğimiz de unutulmamalıdır.

Yoğunlaşan siyasal trafikte beklenen değişimler olduğu gibi, beklenmeyen yeni adımlar da gündeme gelebilecektir.

Bu yoğun trafikteki ayine-i devran bakalım 2021’de bize neleri gösterecek…

GÜNÜN NOTU:

Bloomberg, inovasyonda önde gelen ilk 3 ülkeyi Güney Kore, Singapur ve İsviçre olarak sıraladı. Türkiye ilk 20 ülke arasında yok.