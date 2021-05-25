Siyaset anayasa, seçim mevzuatı, sistem değişikliği tartışmalarıyla hareketlenecek

Cumhur İttifakı yeni anayasa, siyasi partiler ve seçim kanununda yapılacak değişikliklere Millet İttifakı güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarına odaklandı. Bu başlıklarda önümüzdeki günlerde her iki cephede de yapılan çalışmalar kamuoyunun önüne gelecek. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) yarın yapılacak toplantısında gündeminde siyasi partiler ile seçim kanununda yapılacak değişiklikler var. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında bir ekip tarafından yaklaşık bir yıldır yürütülen çalışma büyük oranda tamamlandı. Toplantıda Yazıcı, tarafından MYK üyelerine bir sunum yapılacak. Erdoğan’ın onayının ardından metin MHP ile paylaşılacak. Hazırlanan metnin daha sonra diğer siyasi partilere iletilmesi bekleniyor. Seçim sisteminde bazı değişiklikler içeren metinde seçim barajının düşürülerek yüzde 7 olması, seçimde parti oyları ile ittifak oylarının dağıtımında önce partilerin daha sonra ittifakın oylarının hesaplanması, seçim bölgelerinin sayısının artırılması, siyasi partilerin seçime girme şartlarında değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanının ‘yeni anayasa’ çağrısı ile ilk adımı atarak ‘Cumhuriyetin 100. yılında 100 maddelik’ anayasa çalışmasını kamuoyu ile paylaşan MHP’nin ardından AK Parti’de çalışmalar hızlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yürütülen çalışma tamamlandığında, MHP’nin anayasa teklifi ile birlikte ele alınarak ortak bir metin ortaya çıkarılması planlanıyor.

Sistem değişikliği önerileri açıklanacak

Sistem değişikliği öneren ve ‘güçlendirilmiş parlamenter sistemi’ üzerinde yoğunlaşan Millet İttifakı’nda ise CHP ve İYİ Parti’nin çalışmaları bitti. İYİ Parti’nin çalışması yarın Genel Başkan Meral Akşener tarafından grup toplantısında açıklanacak. CHP 110 sayfadan oluşan güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını önce MYK’da daha sonra parti meclisinde ele alacak. Metin akademik çevreler ve sivil toplum kuruluşlarıyla da paylaşılacak. CHP güçlendirilmiş parlamenter sistemi öneren partilerin ortak ilkeler bildirgesini kamuoyu ile paylaşarak, nasıl bir geçiş süreci öngörüldüğünün baştan açıklanması üzerinde duruyor.