Siyaset aşıyı tartışıyor, liderler aşı yaptıracak mı?

COVID-19 aşılaması için geri sayım başladı. 11 Aralık’tan itibaren öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yapılacağı duyurulan Çin aşısı test edildikten sonra uygulanma aşamasına geçecek. Bir yandan kimin ne zaman aşılanacağı ile ilgili yol haritası belirlenirken bir yandan da “Çin aşısı mı, Alman aşısı mı?” tartışması yaşanıyor. Aşı tartışması siyasetin de gündemine girerken, liderlere yöneltilen "Aşı yaptıracak mısınız?” sorusuna farklı yanıtlar geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şahsen benim aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Çünkü burada sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmak durumundayız. Hele hele COVID noktasında, ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında böyle bir adımı atmamız gerekiyor” diyerek aşı yaptıracağının işaretini verdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Çin’den gelecek aşı konusunda, “Doktorlara danışacağız, ‘Evet bu aşıyı olun’ derlerse olacağız yani bir önyargım yok. Başarı yüzde 70-80’lerde olsa bile bu aşıyı mutlaka yapmalıyız. Çin’den gelmesi veya başka bir ülkeden gelmesi değil insanlarımızın aşı olması ve sağlıklarının korunması önemli” diye konuştu.

“Önce Sayın Erdoğan yaptırsın aşıyı herkesin gözü önünde o zaman bakarız duruma” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’nin tedarik noktasında Almanya, ABD ve Rusya ile de bağlantı kurması gerektiğini dile getirdi. “Mesele aşının ötesinde bir zihniyet meselesi” diyen Akşener, “Türkiye partili Cumhurbaşkanlığına geçtikten sonra kurumsal değil bireysel ilişkiler var. Bir dönem Sayın Putin sevdası vardı şimdi Çin’in yöneticileri dostum olmuş durumda ve tek bir aşı. O aşının olumsuz sonuçlarıyla karşılaştığımız takdirde bıraktık diyelim, Türkiye’ye aşı nereden gelecek? Almanya’dan hatta Rusya’dan bağlantıların kurulması gerekir?” dedi.

“AŞI TAVSİYESİ BAĞIMSIZ MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN GELMELİ’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, aşıyla ilgili tavsiyenin hükümetten değil bağımsız, tarafsız, güvenilir meslek örgütlerinden gelmesi gerektiğini belirtirken, “Eğer Tabipler Birliği veya Eczacılar Birliği, bağımsız ve tarafsız şekilde çıkıp derlerse ki bu aşı güvenilirdir ve biz bunu halkımıza tavsiye ediyoruz, ben o zaman inanırım. Ama bugünkü hükümet artık sağlık konusunda da güvenirliğini yitirmiştir. Çünkü rakamlar konusunda gerçeği halkından saklayan bir hükümetin yaptığı aşı tavsiyesine ben şahsen güvenmekte zorluk çekiyorum” dedi.