Siyaset gündeminde 'çevre' öne çıkarken…

Sanayici, müzisyen, yazar Ertuğrul Soysal’ın 68 yıllık yaşamı birçok alanda önemli başarılarla

doluydu. Sanayi odalarının bağımsız örgütlenmesi çalışmalarına katıldı. İSO meclis üyeliği yaptı, başkanlığa kadar yükseldi. TOBB ve TİSK yönetiminde yer aldı.

Son dönemde çevre sorunları sık sık gündeme geliyor. Salda Gölü’nün korunması, Çanakkale ve Karadeniz’de siyanürle altın aranmasını protesto, İyidere’de açılan taşocağı, Marmara Denizi’nde müsilaj, tarımda kuraklık nedeniyle verim düşeceği… İYİ P arti Meclis Grubu’nda da, AK Parti Grubu’nda da dün çevre konusu gündemdeydi. İYİ Parti Grubu'nda kürsüye gelen İyidere’deki taşocağına yönelik direnişçi Ayşe Bayraktar, köylerinde Cengiz Holding’in liman inşaatı için taş çıkartmak için taşocağı açma konusuna tepkilerini dile getirdi. Konunun kendilerini mağdur ettiğini anlattı.

AK Parti Grup Toplantısı'nda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerin önemli sorunu Marmara’da yaşanan müsilaj konusuna değinirken, “Haliç’i nasıl temizlediysek Marmara’yı bu felaketten 3 ayda kurtaracağız” dedi. Ayrıca, “Çevre ve tabiatın korunması bizim ezele uzanan davamızdır” diyerek Marmara'nın tamamının korunması için proje geliştirerek Marmara’yı temizleyeceklerini söyledi. Dün de arkadaşımız Canan Sakarya’nın TBMM’de Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’nda sunum yapan TOBB ve TÜSİAD’ın Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasını isteyen haberini okudum. Haberde STA'ların bile imzalanması için Paris İklim Anlaşması’nın önemi dile getiriliyordu. Her ne kadar biz de Almanya’da iktidara alternatif konuma gelen Yeşiller Partisi gibi bir parti bulunmasa da çevrenin siyasetimizdeki önemi her geçen gün artacak.

Son dönemde Anadolu’nun birçok yöresinde halkın çevre sorunları ile ilgili duyarlık içinde eylemlerde bulunduklarını görüyorum.

Bana göre yeni dönem siyasetinde çevre konuları her geçen gün önemini artırarak, siyasilerimiz tarafından daha çok gündeme getirilecek.

2023 seçimlerinden önce bütün siyasi partilerin sözcülerinin çevre sorunlarına söylemlerinde daha çok yer vereceklerini düşünüyorum. Bütün partilerin içerisinde çevreci bireylerin yer alması gerekiyor.

GÜNÜN NOTU:

Petrol fiyatları 71 doları gördü. Fiyatlar artış eğiliminde. Türkiye’nin petrol faturası bu yıl büyüyecek.