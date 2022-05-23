Erken seçim kararı alınmazsa 18 Haziran 2023 Pazar günü cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimler aynı gün yapılacak. Ancak, seçimlerin normal tarihine bir yıl kala siyaset meydanlara indi. Liderler, stadyum ve meydanları dolduran kalabalıklara seslenmeye başladılar.

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA partisi lideri Ali Babacan, aynı günde Adana, İstanbul ve Gaziantep’te vatandaşlara seslendiler. Liderler, 21 Mayıs Cumartesi günü yakın saatlerde yaptıkları toplantı ve mitinglerde kalabalıklara coşkulu mesajlar vermeye başladılar. Hayat pahalılığı, işsizlik, göç sorunu, hukuk sistemi ve adalet ile ilgili reform önerileri siyasetin sıcak gündemine oturmuş durumda.

Siyasetçiler gençlerin peşinde

Önümüzdeki seçimlerin kaderini büyük ölçüde gençlerin ve özellikle ilk defa oy kullanma yaşına ulaşmış kişilerin belirleyeceği daha şimdiden kesinleşmiş gibi. Kamuoyu araştırmalarında bir süredir gözlere sokulan genç seçmen tercihlerine ilişkin değişimler siyasi partilerin ilgi alanına çoktan girmişti zaten. Meydanlara inen siyasette gençlik kesimine gösterilen duyarlılığın izlerini sürmek olanaklı. Partilerin farklı güdülerle, farklı siyasi, kültürel bakış açılarıyla gençleri kucaklamaya çalıştıkları gözleniyor.

Erdoğan Adana’daki gençlik şöleninde

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin gençlik kolları tarafından Adana’da düzenlenen “Gençlik Şöleni”nde Türkiye’deki 28 bölgeden gelen genç partililere hitap etti. Erdoğan, Yeni Adana Stadyumu’ndaki şölende gençlere “2023'e hazır mıyız? Tüm arkadaşlarınıza bu akşamın coşkusunu iletmeye hazır mıyız?” diye sorarken, asıl konunun gençlerin 2023 seçimlerinde alacağı pozisyon olduğunu belli etti zaten. Erdoğan, “2023'ün neticesini gözlerinizde okuyorum. Öyleyse Allah'ın izniyle 2023 ile beraber bu süreci devam ettireceğiz. Ve bu kararlılığınız, bu devamlılığınız inşallah 2023 ile birlikte yeni bir dönemi başlatacak ve sizlerle birlikte yine aldığımız emaneti doruğuna yerleştireceğiz” dedi.

Erdoğan, nasıl bir gençlik aradığını da şu sözlerle açıkladı: “Gençler siz, Medine'nin, Mekke'nin, Kudüs'ün, Diyarbakır'ın, İstanbul'un, Bosna'nın, semalarında ezan sesleri yankılanan tüm diyarların beklediği gençliksiniz. Siz, Sultan Alparslan'dan Osman Gazi'ye, Fatih'ten Yavuz'a, Abdülhamid'den bugüne ecdadın tüm öncülerinin temsilcisi olan gençliksiniz.”

CHP’nin Maltepe mitingi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenen 'Milletin Sesi' mitinginde konuştu. 21 Mayıs’ta Bursa’da planlanan miting, partinin il başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay’ın verdiği kararın ardından İstanbul’a alınmıştı.

Kılıçdaroğlu, “Beş yıl önce Ankara’dan İstanbul’a milyonlarla birlikte yürümüş ve 9 Temmuz 2017’de bu meydanda milyonlarla buluşmuştuk. O gün bu meydanda ‘kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır’ demiştim. Beş yıl önce ilk adımımızı attığımız bu yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz. Az kaldı” dedi.

Çok uzun bir süredir gençlerle onların tercih ettiği iletişim kanallarında buluşma çabası içinde olan CHP’nin miting meydanı performansında “hak, hukuk, adalet” ve “hayat pahalılığı” öne çıksa da gençler kendilerine dönük net mesajlar da duydular.

Kılıçdaroğlu gençlere, “CHP olarak bizler gençlerden Atatürk’ün dediği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesil bekliyoruz. Bu ne demek? İktidar değişsin, ‘ülkeye bolluk bereket geldi, ülkeye huzur geldi, ülkeye hak, hukuk, adalet geldi’, diye yetinmeyeceksiniz. Nerede bir hata görürseniz, nerede bir yanlış görürseniz, bizi özgürce eleştireceksiniz. Bu pencereyi açıyorum size. Eleştirmekten korkmayacaksınız, çekinmeyeceksiniz” sözleriyle seslendi. Mitingde Kılıçdaroğlu’nun, konuşmasından önce hayat pahalılığını çekenler ve hukuk sistemi mağdurlarına söz verilmesi katılımcıların ilgisini çekti.

DEVA lideri Babacan ilk miting deneyimini Gaziantep’de yaşadı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan lider olarak ilk mitingini 21 Mayıs’ta Gaziantep’te gerçekleştirdi. Babacan halka hitap ederken iktidara ekonomiyle yüklendi. Babacan en fazla dış göç alan illerden biri olan Gaziantep’te sığınmacılarla ilgili mesajlar da verdi.

Babacanın ilk mitingini Gaziantep’te izledim. Konu ekonomiye geldikçe Babacan uzmanlığını konuşturdu. Ak parti iktidarında ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş Babacan’ın geçmişteki görevlerine atıf yapması ilgi çekti.

“Madem hikmet imzada, at imzayı da enflasyonu düşür’’

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek şöyle konuştu:

“2002-2008 yılları arasında, petrol fiyatları 20 dolardan 150 dolara çıkarken biz bu ülkede enflasyonu tek haneye düşürdük. İnsan ‘Ali Babacan, zamanında sen bunu nasıl başardın’ diye sormaz mı? ‘Petrol fiyatları 7,5 kat artarken bu enflasyonu nasıl düşürdün, bu ekonomiyi nasıl büyüttün?’ diye sormaz mı? ‘Ben imza atmasaydım yapamazdı’ diyor. Madem hikmet imzada, haydi at o imzayı da enflasyonu düşürüver bakalım.”

2001’deki hava var

Ali Babacan, Gaziantep’te gazetecilerle sohbetinde de bir süredir uluslararası yatırımcıların artan bir ilgisiyle karşılaştıklarını belirterek, son aylarda yüzden fazla uluslararası finans kuruluşu ve yatırım fonu temsilcisiyle toplantı yaptıklarını söyledi. Babacan, “Aynen 2001’deki hava var. Gelecek iktidarı soruyorlar. O zamanda aynen böyleydi. Ben İstanbul’da Boston’da birçok temas yapmıştım” dedi.

DEVA’nın önemli kentlerde 6 kadın il başkanı var

DEVA’nın Gaziantep mitingi vesilesiyle partinin örgütlenmesiyle ilgili çarpıcı verilerle karşılaştık. DEVA partisinin çoğu genç 6 kadın il başkanı var. Üstelik bu iller İzmir, Aydın, Manisa, Isparta, Antalya ve Samsun gibi siyasetçilerin gözünde “kale” statüsünde. Parti örgütlerinde bazı illerde gençlerin ve ilk defa siyasete girenlerin oranı yüzde 80’leri aşıyor. Bütün yönetimlerde yüzde 35 cinsiyet kotası var.