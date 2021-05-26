Siyaset Sedat Peker’in açıklamalarını tartışıyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamaları siyasetin gündemine oturdu. Grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mafyaya teslim olan siyasi iktidarın söz konusu olduğunu ve herkesin gelişmelerden büyük kaygı duyduğunu belirterek, “Kirlenen Türkiye'yi temizle görevini tarih bize verecektir, göreceksiniz” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ayda 10 bin dolar alan siyasetçi açıklamalarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Biz, ‘konuyu araştıralım’ dedik, ‘hayır’ dediler. TBMM Başkanı'na dilekçe verdik. Meclis Başkanın, TBMM'nin itibarını, onurunu koruma görevi vardır. Bir siyasetçi ayda 10 bin dolar rüşvet alıyorsa, adını ver. Savcı çağırırsa isim verecekmiş. Memlekette savcı mı kaldı kardeşim? Kim bu ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi” diye sordu. “Bir çete lideri dikkatle dinleniyorsa orada sorun var demektir. Mafya ile siyasetçi el ele, kol kola yürürse kaybeden Türkiye'nin itibarıdır” diyen Kılıçdaroğlu, bütün dünyanın Türkiye ile dalga geçtiğini söyledi. Türkiye'nin uyuşturucu cennetine döndüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, “Memleket yangın yeri, Saray'a bak. Ağzını açıp tek laf etmiyor” diye konuştu. Erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, “Haydi Erdoğan vakit tamam, seçim zamanıdır şimdi. Allah'ını seversen seçimden kaçma, korkunun ecele faydası yok” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, isim vermeden Peker’e yanıt verdiği konuşmasında “İkazen diyorum ki, hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecektir. Yine hiç kimse Türk Silahlı Kuvvetleri’nin onurlu komuta heyetine çamur atamayacaktır. Terörle mücadelede destan yazan bir hükümetin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve İçişleri Bakanı’nın yalnız olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum” dedi. Bahçeli, herkesin yerini yurdunu bilmek ve ağzından çıkanlara dikkat etmekle mükellef olduğunu belirterek, “Türkiye’nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz, sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez. TBMM Başkanlığı görevini üstlenmiş, ilaveten Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı unvanını taşıyan Sayın Binali Yıldırım’ı evladıyla birlikte töhmet altında bırakmak, uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirmek tek kelimeyle müfteriliktir” diye konuştu.

“HDP çantada keklik değildir”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Susurluktan çeyrek asır sonra Türkiye’nin, AKP-MHP iktidarında bir kez daha siyaset-bürokrasi-mafya ilişkileriyle, ürettiği suç karanlığıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Erken seçim çağrısında bulunan Buldan, ittifak tartışmalarına ilişkin “Hiç kimse HDP’yi yedek bir güç olarak görmemelidir, HDP çanta keklik de değildir” dedi.

Soylu: İftiraların hepsi saçmalık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in 7 videoluk iddialarına ilişkin katıldığı TV programında açıklamalarda bulundu. Soylu, "Organize suç şüphelisinin bu iftiralarının hepsi saçmalıktır. Hepsi saçmalık, sapkınlık var. Bir vesayet ortaya koymaya çalışıyor ve sessizlik hakim. İpe-sapa gelmez olarak görmedim ama sözcülük yapıyor" dedi. “İstifa etmeyi düşündünüz mü?" sorusuna ise Soylu "Hiç düşünmedim" yanıtını verdi.