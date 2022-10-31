Siyaset ve ekonomi seçim vaziyeti aldı

Geriye doğru saymaya başladığımız tarihin 2023’ün Haziran ya da Mayıs aylarının hangi gününe geleceği tam kesinleşmese de uzun süredir siyasette, ekonomide adımlar büyük ölçüde seçimler gözetilerek atılıyor. Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran Pazar günü olarak görülse, de kulislerde hala Mayıs ayının ikinci yarısındaki pazar günleri dillendiriliyor. Geçen yüzyılın ortalarında çok partili siyasi rekabetin tam olarak başladığı dönemden beri eskilerin kullanmayı pek sevdiği deyişle “seçim sath-ı maili”ne bu kez çok erken girdik. 2019 yerel seçimlerinde CHP ve İyi Parti’nin oluşturduğu Millet ittifakının İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerini alması muhalefetin özgüvenini artırdı, seçim çağrılarını erkene aldı. Millet ittifakı SP, Deva, Gelecek, DP’nin katılımıyla 6’lı masaya evrildi. İktidar da enflasyon ve döviz kurlarının birbirini tetikleyerek hızla artmaya başladığı 2021 yaz aylarından itibaren stratejik bir kararla bütüncül politikalar yerine seçimlere kadar ekonomiyi canlı tutacak yaratıcı çözümler üretmeye yöneldi. Geldiğimiz aşamada da hayat pahalılığı ve enflasyondan etkilenen dar ve sabit gelirliler başta olmak üzere sıkıntı çeken tüm kesimleri seçimlere kadar bir nebze rahatlatması öngörülen önlemler art arda geliyor. Bunları TBMM’de görüşülmekte olan torba teklif ve 2023 yılı Bütçe Kanunu tasarısından izleyebiliyoruz.

“Türkiye Yüzyılı” vizyon belgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına ilişkin yeni program ve hedeflerin yer aldığı “Türkiye Yüzyılı” ı vizyon belgesini kamuoyuyla paylaştı. Ankara Spor Salonu’nda ekonomi, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim ve partililerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek vizyonu ağır basan konuşması 2023 seçimleri manifestosu olarak da değerlendirildi. Erdoğan’ın konuşmasını Cumhur ittifakının paydaşları MHP lideri Devlet Bahçeli ve BBP Lideri Mutafa Destici’yi ayağa kaldırarak sonlandırması da yapılan birlik çağrısının adresinin Cumhur ittifakı olduğunu gösterdi.

Fransa’dan Özserezli’ye “Tarım Liyakat Nişanı”

Ankara Büyükelçiliği’nde Tarım Ataşesi olarak görev yapan Bozkurt Özserezli, Fransa devletinin “Tarım Liyakat Nişanı”na (Mérit Agricole) layık görüldü. 1883 yılında Tarım Bakanı Jules Méline’in girişimiyle verilmeye başlanan Tarım Liyakat Nişanı, ülkede ve ülke dışında tarım alanında önemli ve yararlı hizmetler veren kişilere takdim ediliyor. Özserezli’ye layık görüldüğü nişanı Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Hervé Magro düzenlenen törenle verdi. Törende konuklara Türkçe ve Fransızca hitabeden Magro, Türk Ataşe Bozkurt Özserezli’nin liyakatini övdü ve bu nişanın Fransa’da bilinen liyakat nişanı “Legion d’honneur” kadar itibarlı olduğunu zarif bir şekilde hatırlattı. Özserezli, Fransa’da Sorbonne Üniversitesi’nde hukuk eğitiminin ardından AB Hukuku ve Tarım Hukuku alanında master ve doktora dereceleri aldı. 2017’den bu yana Fransa Büyükelçiliği Tarım Ataşesi olarak görev yapan Özserezli, TBMM Başkanvekili Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in Plan ve Bütçe Komiyonu Başkanı olduğu dönemde danışmanlığını yapmış, İstanbul Ticaret Borsası’nda da Proje ve İş Geliştirme Şube Müdürü görevinde bulunmuştu.

ASO’da seçim heyecanı Meclis’e taşındı

Geçen hafta Ankara Sanayi Odası (ASO) kurulduğu günden beri en heyecanlı ve geniş katılımlı seçim yarışına sahne oldu. Öyle ki oy kullanmak için gelen ASO üyelerinin oluşturduğu kalabalık Atatürk Bulvarı’na taştı. Emniyet güçleri oda çevresinde ve bulvar üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

ASO Başkanlığı’nı 15 yıldır sürdüren Nurettin Özdebir ile Yönetim kurulu Başkanvekili, ASO 2. Ve 3. OSB Başkanı ve OSBÜK Başkan vekili Seyit Ardıç arasında kıran kırana geçen seçim yarışında 40 meslek komitesinden 98 üye ASO Meclisine girdi. 3 Kasım Perşembe günü toplanacak ASO Meclisi 11 kişilik yönetim kurulunu seçecek. Bu kez de ASO Meclisi’nde iki adayın yönetim kurulu listeleri yarışacak. Başkan Nurettin Özdebir 21 numaralı Elektrik Sanayi komitesinde kıl payı farkla ipi göğüsledi ve 71’e karşı 72 oyla Meclis’e girmeye hak kazandı. Diğer aday Seyit Ardıç ise 12 numaralı Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Meslek Komitesinde girdiği seçimi 30’a karşı 60 oyla rahat kazandı. ASO’da başkanlık koltuğuna kimin oturacağını, yönetim kurulunun kimlerden oluşacağını yakından takip edeceğiz.

Kazakistan’ın Milli Günü davetine büyük ilgi

Mart ayında göreve başlayan Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev’in ülkesinin milli günü vesilesiyle verdiği davet geniş ve yüksek katılımla dikkati çekti. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş davetin üst düzey konukları arasındaydı. Ankara Üniversitesi SBF mezunu olan büyükelçi Sapıyev önceki yıllarda İstanbul Başkonsolosu ve Ekonomi müşaviri olarak görev yapmış olması ve akıcı Türkçesiyle geniş bir çevreye sahip. Ünlü Kazak sanatçıların konser verdiği, dans gösterileri sergilediği davete, iş dünyasından, bürokrasiden, kültür ve sanat çevrelerinden çok sayıda kişi katıldı.