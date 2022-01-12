Siyasetin yumuşatılması gerekiyor

İktidar ve muhalefet sözcüleri birbirlerine karşı çok sert bir üslup içerisinde… Çatışmanın azalmasında iş dünyasının menfaati var. Bu konuda TOBB’un harekete geçmesi tarihi bir sorumluluktur.

Muhalefet kanadına göre genel seçimler bu yılın Eylül-Ekim ayında yapılmalı. İktidara göre ise takvim çalışmalı ve seçimler zamanında, 2023 Haziran ayında yapılmalı.

Tarihi bir yana, iktidar ve muhalefet sözcüleri birbirlerine karşı suçlayıcı, sert bir üslup içerisinde, suçlamaların dozu her geçen gün artıyor. Siyasi grupların militanları da sosyal medyada çatışmayı artıran tweetleriyle yangına körükle giden bir tutum içindeler. Bu nasıl önlenir?

Geçmiş dönemlerde siyaset sahnesinin ak saçlıları devreye girip ‘’empati” tavsiye ederek, karşılıklı suçlayıcı söylemlerin azalmasını sağlarlardı. AK Parti’de bakanlık yapmış önemli görevlerde bulunmuş bir ak saçlıya “Sizlerin yumuşatıcı olarak devreye girmeniz mümkün değil mi?” sorusuna aldığım yanıt pek umut verici olmadı:

-Ortalık karmakarışık. Çok şey söyleniyor. Bir yandan yıldırım seçimden söz ediliyor. Bir yandan seçim ertelenmesi dile getiriliyor. Halihazırda belirsizlik söz konusu. Bilinmez adamlar liderin çevresini kuşatmış durumdalar. Ortalık toz dumanken, kimse bizlerin uyarılarını dinlemiyor...

Bir işveren örgütü yöneticisine ‘’yumuşatma’’ işlevini iş dünyasının üstlenip üstlenmeyeceğini sordum, yanıtı şöyle oldu:

-Tabii buna iş dünyası açısından ihtiyaç var. Çatışmanın azalmasında iş dünyasının menfaati var. İhtiyaç olduğuna göre bir grup oluşturulabilir-oluşturulmalıdır… Böyle bir heyetin özelliği ‘tarafsızlık’ olmalı. Ne TÜSİAD, ne de MÜSİAD bu heyeti oluşturur. En uygunu, eğer cesaret edebilirlerse, bunun TOBB tarafından oluşturulması gerekir. Anadolu coğrafyasında yer alan iş dünyasının görüşlerini tarafsız olarak yansıtacak bir heyeti TOBB oluşturabilir, hatta oluşturmak zorundadır.

Bu konuda TOBB ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ciddi bir sorumluluk düşüyor. Böyle bir heyet oluşturulursa, hem iktidar hem muhalefete, toplumun üretici güçlerinin seçim öncesi siyasal üslupta yumuşama istendiği kuvvetle duyurulmuş olur.

TOBB için bu girişimin tarihi bir sorumluluk olduğuna inanıyorum.

GÜNÜN NOTU:

Çalışan Gazeteciler Günü’nü hapiste meslektaşlarımızı bilerek kutladık, acıydı...