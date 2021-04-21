Siyasette 128 milyar dolar polemiği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında “128 milyar dolar nerede?” sorusunu yineleyerek, bu soruyu sormaya devam edeceğini söyledi.

“Biz bu soruyu sormak, onlar da cevap vermek zorunda” diyen Kılıçdaroğlu, “128 milyar dolar arka kapıdan birilerine peşkeş çekildi. Kime sattıkları belli değil, kaça sattıkları belli değil. Arka kapıdan kodamanlara sattılar. Milletime söz veriyorum, sandık gelecek iktidar olacağız, 128 milyar doların hesabını soracağım” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın açıklamalarına değinen Kılıçdaroğlu, “128 milyar doların satıldığını Hazine ve Maliye Bakanı kabul ediyor. Tamamen açık ve şeffaf deniyor. Valla bilmiyoruz. Hadi bana söylemiyorsun ekonomi yazarlarına söyle. Hadi bana söylemiyorsun MHP Genel Başkanına söyle” diye konuştu.

“Esnafı bitirdiler, turizmi de bitiriyorlar” diyen Kılıçdaroğlu, artan vaka sayısının turizme olumsuz yansımasına dikkat çekerek, kısa çalışma ödeneğinin yeniden gelmesi gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasa konusunun günlük siyasi çekişmelerin, değersiz polemiklerin dışında tutulması gerektiğini belirterek, yeni anayasa konusunda çağrısını yineledi. Bahçeli, “CHP’ye sesleniyorum, gelin bu sürece siz de destek verin. İP’e sesleniyorum, gelin bu onurun içinde sizde yerinizi alın. El birliği yapalım, güç birliği yapalım, darbe anayasasından aziz milletimizi kurtaralım” dedi.

Bahçeli, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin de, “Belli merkezlerde projelendirilip kamuoyuna servis edilen ‘128 milyar dolar nerede?’ sorusu, ihanetin ve melanetin maskesi olarak mı kullanılmaktadır? Hazine ve Maliye Bakanı ‘kaybolan para yok’ diyor, Merkez Bankası Başkanı aynı şeyi söylüyor. CHP-İP-HDP ağız birliği etmişçesine 128 milyar doların akıbetini sorguluyor. Bre utanmazlar, 128 milyar doları bırakın da, 104 emekli amiralin 4 Nisan bildirisinin hesabını verin. Çünkü alayınız işin içindesiniz” dedi. Bahçeli, Meclis’e gönderilen fezlekelerin de bir an önce görüşülmesini istedi.

“BİRAZ DAHA CESARETLİ OLSALAR HER ŞEY ORTAYA DÖKÜLECEK"

Gurup toplantısında Merkez Bankası rezervlerine değinen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise, “128 milyar dolar nerede diye soruluyor. Biri ‘halkın cebinde’ diyor, peki tepesine fırlatılan soğan, patates ne oluyor? Diğeri ‘belki yöntem yanlıştı ama burada yolsuzluk yok’ diyor. Biraz daha cesaretli olsalar emin olun her şey ortaya dökülecek. Bu 128 milyar doların neden çarçur edildiği ve ülkeye ne kadar zarar yaşattığı ortaya çıkacak. Bari sizler kalkın, sorumlular bir kez düzgün davranın. ‘Şu kadar zarar verdik’ deyin” açıklamasını yaptı.