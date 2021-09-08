Siyasette arayış dönemindeyiz…

Toplumdaki belirsizlikler spekülasyonlara, onlar da bir arayışa yol açıyor. Arayışlar spekülasyonsa kilitlenme, sağlıklı ise değişim yaratıyor. Bugünlerde Bismark‘ın ‘’Beni iktidara getiren çıkmaz sokak arayışları ve belirsizlikler oldu‘’ sözleri hatırlanıyor.

İnsanlar, karar vermek durumunda oldukları bir konuda belirsizliğe düştükleri zaman arayış içinde olurlar. Bugünlerde bir siyasi partiye yakın olduğunu düşündüğüm kimle konuşsam, konu hep bir arayış içinde olduklarına geliyor.

Seçim anketlerini değerlendirmesini istediğim muhalefet partilerine yakın bir iş insanı, “Anketler iktidarın oylarının düştüğünü gösteriyor. Millet İttifakı’nın toplam oyu, Cumhur İttifakı’nı geçiyor ama sonuçlar bana çok inandırıcı gelmiyor. AK Parti ve CHP’den ayrılanların kurdukları partilerin oy oranlarının da ne olduğu belli değil” değerlendirmesini yaptı. AK Partiye yakın olduğunu bildiğim bir akil adam, benzer değerlendirme yapıyor:

“Kesin gözüyle baktığım Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı konusunda bile tereddüt taşıyan yazılar okumaya başladım. Bir yazar, Erdoğan’ın kaybetme ihtimali nedeniyle seçime girmeyeceğini, Binali Yıldırım’ın aday gösterilebileceğini yazdı. AK Parti kurmaylarından bunu reddeden bir açıklama görmedim. Seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi kararının ardından ise ‘MHP’nin benden bu kadar’ diyerek, ittifaktan ayrılıp seçime kendi başına gireceği iddiaları gündeme geldi. Bir ay önce, ‘saçma’ denecek bu konuda bazı dostlarımın ‘MHP söyleminde değişmeler olabilir’ dediklerine tanık oldum. Dünün kesinlik taşıyan bir çok konusunda bugün farklı arayış içeren görüşlerle karşılaşıyorum.”

Son dönemde yazılıp çizilen bu tür olgu ve gözlemlerin çoğu bana da spekülatif arayışlar olarak geliyor.

Her gün benzeri arayışlar içeren bulanık söylemleri duydukça, bunları bütünüyle elimin tersiyle itip, kenara bırakamadığım için sizinle paylaşmak istedim. Arayışlar spekülasyonsa kilitlenme, sağlıklı bilgi kanallarına dayalı olursa, değişim yaratır. Bismarck'ın ‘’Beni iktidara getiren çıkmaz sokak arayışları ve belirsizlikler oldu‘’ sözleri bu günlere ışık tutucu oluyor.

Seçimler yaklaştıkça bakalım daha neler görüp işiteceğiz…

Dünkü yazımda 2024 cari açık beklentisi sehven yazılmış, doğrusu 10 milyar dolar olacaktır. Düzeltirim…

GÜNÜN NOTU:

Gine Cumhuriyeti kobalt ve altın zengini ama kişi başına gelir 818 dolar. Bütün bunlar, son askeri darbenin nedenini bize açıklamaz mı?