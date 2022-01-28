Siyasette "CHP’li belediyelerin projeleri engelleniyor" tartışması

“CHP’li belediyelerin projeleri engelleniyor” iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, “CHP'li belediyelerin projelerini engelliyor iddiası koskoca bir yalandır. Çünkü Cumhurbaşkanlığı, sadece belediye yatırımlarının finansmanında kullanılacak dış kredilerin değerlendirmesini yapar. Yurtiçi borçlanma veya kendi kredileri ile proje üretmek isteyen belediyeler bunun kararını kendileri verir” yanıtı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamaları CHP’li belediyelerle ilgili tartışmaları yeniden siyasetin gündemine taşıdı.

Erdoğan’ın açıklamalarına yanıt veren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Erdoğan yaptığı açıklamalarda yine ‘prompter’a yazılan kadar konuşmuş, gerçekleri saptırarak algı operasyonu yapmaya çalışmıştır. Bize de Erdoğan’a değil, ‘prompter’a cevap vermek düşmüştür” dedi.

Torun yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanının, belediyelerin genel bütçe gelirlerinden aldığı payları artmasını örnek vererek, kendini savunmaya çalışması acziyetin ürünüdür. Çünkü belediyelerin genel bütçeden aldığı paylar zaten yasal güvence altındadır. Belediyelere; nüfusları, yüzölçümleri ve gelişmişlik endeksleri gibi alanlardaki durumlarına göre genel bütçeden belli oranda pay aktarılmaktadır. Bu Ak Parti iktidarlarından önce de bu şekilde olmuştur. 2019 seçimlerinden sonra, belediyelerin aldığı payların oranları artırılmamış, aynı kalmıştır. Genel bütçe gelirleri arttıkça, doğal olarak belediyelerin payları da artmıştır. Yani Erdoğan’ın ‘belediye gelirlerini artırdık’ açıklaması koca bir yalandır. Erdoğan çok istese dahi tüm partilerden tüm belediyeleri kapsayan bu gelirleri kesmesi mümkün değildir” dedi.

“Projeleri onaylamadığınız mı yalan”

“İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana büyükşehir belediyelerimizin 20 milyar TL tutarındaki 6 büyük projesinin finansmanını 1 yıldan fazla süredir onaylamadığınız mı yalan?” diye soran CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, “Pandemide belediyelerimizin ekmek dağıtmasını dahi engellemeye çalışıp, 15 milyon liralık bağış hesaplarına el koyduğunuz mu yalan? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yardımlarının yüzde 97’sinin kendi belediyelerinize aktardığınız mı yalan? Sadece Konya’daki belediyelerinize tüm muhalefet belediyelerinden daha fazla araç verdiğiniz mi yalan? Belediyelerin bankası olan İLBANK kredilerinin tamamına yakınını kendi belediyelerinize verdiğiniz, biz ‘bu kredileri kimlere verdiniz’ diye sorunca, ‘ticari sır’ deyip yanıtlamadığınız mı yalan? Orman Genel Müdürlüğü araçlarının tamamını kendi belediyelerinize hibe ettiğiniz mi yalan?” açıklaması yaptı.