Siyasette ekonomik popülizmin sonu var mı?
Lafı çok uzatmadan cevap vermek gerekirse, bence sonu yok. Ama bunu bahane ederek ekonomik popülizme negatif bir anlam yüklemek de doğru olmaz.
Ekonomik popülizmin üç önemli ayağı var. Bunlardan ilki tanım olarak ekonomik popülizm, siyasi otoritenin kaynaklarından daha fazla harcama yapma isteği olarak tanımlanabilir. İkinci ayağı ise harcamaların arzu edilen bir siyasi faydayı maksimize edecek alanlarda ve/veya kesimlerde yapılmasıdır. Ekonomik popülizmi destekleyecek siyasi bir dilin oluşturması da üçüncü ayağı oluşturmaktadır.
Burada sorun olarak görülen, popülizm amaçlı yapılan harcamaların tüketimi arttırıcı etki yaratmasıdır. Ancak son yıllarda yapılan uygulamalarla belli kesimlerin servet birikimini (sermaye birikimi değil) desteklemek de, belli sınıflar nezdinde popülizm uygulaması kabul edilebilir. Zira görünen o ki, bu kesimlere aktarılan gelirler ülkemizde önü alınamayan bir tüketim arzusuna yol açmıştır.
Birtakım iktisatçıların ekonomik popülizmi eleştirmesinin ana nedenini, bu kapsamda yapılan uygulamaların kaynakları üretimden ve sermaye birikiminden ziyade, ağırlıklı olarak tüketime yöneltmesi olarak özetlenebilir.
Aslında tüketimi destekleyecek bir gelir politikası zaman zaman siyasilerin başvurdukları yöntemlerden biridir. Bunun amacı ise ülkenin ekonomik kaynak yaratma kabiliyetini arttırmak yerine, iktidar lehine siyasi bir rıza üretecek gelir transferleri yapabilmektir.
Bütçe olanaklarının ötesinde harcama yapmaya çalışan bir siyasi otoritenin, ülkedeki göreli fiyatlarda yol açtığı deformasyon ekonomik popülizm uygulamalarını daha görünür hale getirir. Yüksek faiz ve enflasyon ile döviz kurundaki aşırı oynaklıklar bu tip uygulamaların sonucunda ortaya çıkar. Artan siyasi rekabetin yarattığı tansiyonla bu uygulamaların yol açtığı göreli fiyatlardaki bozulma, ülkedeki bir kesimi koruyup kollarken, başka bir kesimin de, bu uygulamaların mağduru olmasına neden olur.
Popülizmin meşruluğu
Ekonomik popülizmin konusunda dikkate alınması gereken bir konu ise, bu amaçla yapılan uygulamaların “ahlaki olarak meşruluğudur”. Meşruluk, popülizm olarak adlandırılan uygulamaların hedeflediği kitlerden alır. Bu kitleler ne kadar geniş halk kitlelerini temsil ediyorsa, ekonomik uygulamaların kapsamı artarken, bu uygulamaları meşru görecek siyasi desteğin de oluşturulabilmesi daha çok mümkün olacaktır.
Çok dar bir alanda tanımlanmış amaçlar doğrultusunda ele alınan birtakım ekonomik uygulamaların öngörülerini referans alarak, geniş halk kitlelerinin refahında artış yaratması muhtemel bazı uygulamaları “popülizm” olarak nitelendirmek ne kadar ahlaki olabilir?
Oysa dar sınırlar içine sıkışmış politikaların, bu dar sınırlar dışına taşan yeni bir ekonomi politikası ile değerlendirildiği durumda yapılan bazı uygulamaların popülizm olarak değerlendirilmesi mümkün olmayabilir.
Asgari ücret meselemiz
Son zamanlarda asgari ücret zamları ile ilgili bir popülizm tartışması gündemimize girdi. Bu tartışma, iktidarın açlık sınırı altında kalmış olan asgari ücrete kayda değer bir zam yapmasını isteyen muhalefet ile ekonomi yönetimi arasında yaşanıyor ve asgari ücrete yapılacak aşırı zam talepleri popülizm olarak nitelendiriliyor.
Elbette iki sene önce yürürlüğe konulan “enflasyonla mücadele” programının sınırları içinde kaldığınızda, bu zam taleplerini popülizm olarak kabul etmek doğru kabul edilebilir. Ama düşük zam yapma çabası da, bundan etkilenecek olan geniş halk kitlelerin yaşamında yaratacağı olumsuzluklar nedeniyle gayri ahlaki görülebilir.
Anlaşılan ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele programının “finansmanı” için kaynağa ihtiyacı var ve bu kaynak dışarıdan bulunamadığı için içeriden karşılanmak zorunda. Bu finansman öncelikle kamu harcamalarının finansmanında kullanılacak. Dar gelirlilerden elde edilecek bu kaynakların diğer bir kullanım alanı ise, daha önceki ekonomi yönetiminin hatalarının neticesinde oluşan faiz ödemelerinin yapılacağı küçük bir kesime aktarılacak kaynakları oluşturmaktır.
Peki, ama bu dar gelirlilerin problemi mi? O hatalı programların belli kesimlere sağladığı refahtan onlar yararlanmış mıdır? Elbette hayır.
O zaman neden bu bedeli onların ödemesi isteniyor?
Maalesef bugünlerde bu soruları dile getirenler ve iktidarın uyguladığı “gelirler politikasını” yetersiz bulanlar ekonomik popülizm yapmakla suçlanıyorlar.
Başkalarının servetlerine dokunamayanlar, ücret geliri elde eden ve bundan başka geliri olmayan ücretlilerin gelirlerine göz dikmekte bir sakınca görmüyorlar.
