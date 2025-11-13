Siyasette ekonomik popülizmin sonu var mı?

Lafı çok uzatmadan cevap ver­mek gerekirse, bence sonu yok. Ama bunu bahane ederek ekonomik popülizme negatif bir anlam yüklemek de doğru olmaz.

Ekonomik popülizmin üç önemli ayağı var. Bunlardan ilki tanım olarak ekonomik popülizm, siyasi otoritenin kaynaklarından daha fazla harcama yapma isteği olarak tanımlanabilir. İkinci aya­ğı ise harcamaların arzu edilen bir siyasi faydayı maksimize ede­cek alanlarda ve/veya kesimlerde yapılmasıdır. Ekonomik popüliz­mi destekleyecek siyasi bir dilin oluşturması da üçüncü ayağı oluş­turmaktadır.

Burada sorun olarak görülen, popülizm amaçlı yapılan harca­maların tüketimi arttırıcı etki ya­ratmasıdır. Ancak son yıllarda ya­pılan uygulamalarla belli kesim­lerin servet birikimini (sermaye birikimi değil) desteklemek de, belli sınıflar nezdinde popülizm uygulaması kabul edilebilir. Zira görünen o ki, bu kesimlere aktarı­lan gelirler ülkemizde önü alına­mayan bir tüketim arzusuna yol açmıştır.

Birtakım iktisatçıların ekono­mik popülizmi eleştirmesinin ana nedenini, bu kapsamda yapılan uygulamaların kaynakları üre­timden ve sermaye birikiminden ziyade, ağırlıklı olarak tüketime yöneltmesi olarak özetlenebilir.

Aslında tüketimi destekleyecek bir gelir politikası zaman zaman siyasilerin başvurdukları yön­temlerden biridir. Bunun amacı ise ülkenin ekonomik kaynak ya­ratma kabiliyetini arttırmak ye­rine, iktidar lehine siyasi bir rıza üretecek gelir transferleri yapa­bilmektir.

Bütçe olanaklarının ötesinde harcama yapmaya çalışan bir si­yasi otoritenin, ülkedeki göreli fi­yatlarda yol açtığı deformasyon ekonomik popülizm uygulama­larını daha görünür hale getirir. Yüksek faiz ve enflasyon ile döviz kurundaki aşırı oynaklıklar bu tip uygulamaların sonucunda ortaya çıkar. Artan siyasi reka­betin yarattığı tansiyon­la bu uygulamaların yol açtığı göreli fiyatlardaki bozulma, ülkedeki bir ke­simi koruyup kollarken, başka bir kesimin de, bu uygulamaların mağduru olmasına neden olur.

Popülizmin meşruluğu

Ekonomik popülizmin konu­sunda dikkate alınması gereken bir konu ise, bu amaçla yapılan uy­gulamaların “ahlaki olarak meş­ruluğudur”. Meşruluk, popülizm olarak adlandırılan uygulamala­rın hedeflediği kitlerden alır. Bu kitleler ne kadar geniş halk kitle­lerini temsil ediyorsa, ekonomik uygulamaların kapsamı artarken, bu uygulamaları meşru görecek siyasi desteğin de oluşturulabil­mesi daha çok mümkün olacaktır.

Çok dar bir alanda tanımlanmış amaçlar doğrultusunda ele alınan birtakım ekonomik uygulamala­rın öngörülerini referans alarak, geniş halk kitlelerinin refahın­da artış yaratması muhtemel ba­zı uygulamaları “popülizm” ola­rak nitelendirmek ne kadar ahla­ki olabilir?

Oysa dar sınırlar içine sıkışmış politikaların, bu dar sınırlar dışı­na taşan yeni bir ekonomi politi­kası ile değerlendirildiği durum­da yapılan bazı uygulamaların po­pülizm olarak değerlendirilmesi mümkün olmayabilir.

Asgari ücret meselemiz

Son zamanlarda asgari ücret zamları ile ilgili bir popülizm tar­tışması gündemimize girdi. Bu tartışma, iktidarın açlık sınırı altında kalmış olan asgari ücre­te kayda değer bir zam yapması­nı isteyen muhalefet ile ekonomi yönetimi arasında yaşanıyor ve asgari ücrete yapılacak aşırı zam talepleri popülizm olarak nite­lendiriliyor.

Elbette iki sene önce yürürlüğe konulan “enflasyonla mücadele” programının sınırları içinde kal­dığınızda, bu zam taleplerini po­pülizm olarak kabul etmek doğru kabul edilebilir. Ama düşük zam yapma çabası da, bundan etkile­necek olan geniş halk kitlelerin yaşamında yaratacağı olumsuz­luklar nedeniyle gayri ahlaki gö­rülebilir.

Anlaşılan ekonomi yönetimi­nin enflasyonla mücadele prog­ramının “finansmanı” için kay­nağa ihtiyacı var ve bu kaynak dışarıdan bulunamadığı için içe­riden karşılanmak zorunda. Bu finansman öncelikle kamu har­camalarının finansmanında kul­lanılacak. Dar gelirlilerden elde edilecek bu kaynakların diğer bir kullanım alanı ise, daha önceki ekonomi yönetiminin hataları­nın neticesinde oluşan faiz öde­melerinin yapılacağı küçük bir kesime aktarılacak kaynakları oluşturmaktır.

Peki, ama bu dar gelirlilerin problemi mi? O hatalı program­ların belli kesimlere sağladığı re­fahtan onlar yararlanmış mıdır? Elbette hayır.

O zaman neden bu bedeli onların ödemesi isteniyor?

Maalesef bugünlerde bu soru­ları dile getirenler ve iktidarın uyguladığı “gelirler politikasını” yetersiz bulanlar ekonomik po­pülizm yapmakla suçlanıyorlar.

Başkalarının servetlerine do­kunamayanlar, ücret geliri elde eden ve bundan başka geliri ol­mayan ücretlilerin gelirlerine göz dikmekte bir sakınca görmü­yorlar.