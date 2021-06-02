Siyasette ‘erken seçim’ tartışması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını yinelediği grup toplantısında “Bu iktidar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en beceriksiz, dar görüşlü iktidardır. Bu iktidar illegal organizasyonlarla iç içe geçmiş bir iktidardır. Bu iktidar bizim omuzlarımıza ciddi yükler getiren bir iktidardır. O nedenle bir an önce seçime gitmeliyiz” dedi.

Türkiye'nin mafyadan beslenen siyasetçilere ihtiyacı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Ben seçim diyorum, Erdoğan kaçacak delik arıyor. Kimden kaçıyorsun? Milletten, halktan kaçılır mı?” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, bir siyasetçinin 10 bin dolar aldığı iddialarına da değindiği konuşmasında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a ‘TBMM’yi töhmetten kurtar” çağrısı yapmalarına rağmen sesiz kaldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Şentop TBMM'yi temsil ediyor, bu pisliği aydınlatmak zorundadır” dedi. Ayasofya Camiinde Atatürk’e hakaret eden imama de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Biz nasıl tarihimize saygılıysak, camilerde görev yapan imamların da tarihlere saygısı olması lazım. Ayasofya'yı Atatürk'e hakaret için mi açtınız? O meczup İstanbul'un işgal altında olduğunu biliyor muydu?”dedi.

Erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu’na ‘fazla heveslenme, fazla zorlama, ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur, bunu da kiralık aklından sakın çıkarma” diye seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin 2023 yılının Haziran ayında yapılacağını söyledi.

Bahçeli, “Bugünden itibaren de seçimlere 754 gün kalmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, önce sabret, sonra da seyret; milletin zilletle göreceği demokratik hesaba şunun şurasında 2 yıl 24 günlük süre vardır” dedi. Bir yıl önce erken seçime karşı olan Kılıçdaroğlu’nun şimdi erken seçimi zorlamasını ‘kimlerin talebi, hangi karanlık mahfillerin siparişidir?” diye sordu.

Bahçeli, Atatürk’e hakaret eden imamla ilgili olarak “Suyu bulandıran, ortamı kızıştıran, bunu da Müslüman kisvesi altında yapan kişilerin Türkiye’nin huzuruyla oynamaları provokasyondur. Bunlar iyi araştırılmalıdır, gizli FETÖ’cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir” dedi. Bahçeli, “Atatürk bizim ve milletimizin kırmızı çizgisidir” diye konuştu.

HDP’den erken seçim çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Türkiye'de çeteler ve uyuşturucu kaçakçılığının iktidarların bilgisi, kontrolü olmadan işleyemeyeceğini belirterek, erken seçim çağrısı yaptı. Sancar, “Sadece bir bakan ya da adı geçen üç beş kişinin istifa etmesi, bütün çabaların oraya odaklanması bu sistemin yeniden üretilmesini kolaylaştırır. Daha etkili çözüm, erken seçimi dayatmaktır” dedi.