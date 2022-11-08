Siyaset’te “fair-play” isteği için…

Bir iş insanı dostumun, siyasilerin seçim propagandalarının çatışma/ayrışmadan uzak, fair-play içinde geçmesi önerisini olumlu buldum.

Bir iş insanına 2023 seçimlerinde beklentisinin ne olduğunu sorduğumda, ”Beklentim seçime giden yolda siyasilerin fair-play (ethosa uygun davranış) içinde hareket etmeleri. Toplumda bölünmeyi körüklemeyen bir dile sahip olmaları. Siyasilerin dili benim beklentilerimin çok uzağında. Seçim tarihi yaklaştıkça daha da uzaklaşacakları, toplumu kutuplaştırarak kendi tabanlarını konsolide edeceklerine inanıyorum” değerlendirmesini yaptı.

Benzeri değerlendirmeleri sıkça duyduğum için, ”Peki bundan kurtulmak için ne yapılmalı. Kim ne görev üstlenmeli?” diye sordum.

Aldığım cevap şöyle oldu:

-Toplumun bütün dinamik kesimlerinin, seçimlerin bir ölüm kalım meselesi olmadığını belirterek, siyasileri empati içinde birbirleriyle diyalog kurmaya davet etmeleri gerekir. Siyasi partilerdeki akil odaklarda bu yolda açıklamalar yaparak siyasal ortamdaki söylemin yumuşatılmasına yardımcı olabilirler. Bunun için geçmiş dönemlerden olumlu/olumsuz örnekleri içeren açıklamalar yapabilirler.

-Toplumun dinamik kesimleri, üretim, istihdam, ihracat ve büyümesinde söz sahibi olan örgütlerin yöneticileri de siyasetin fair-play içinde yürütülmesini istediklerini, çatışmanın toplumsal ayrışmaya, kutuplaşmaya yol açmasının olumsuz sonuçlar vereceğini ifade etmeleri gerekir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yüzde 50 oy gerekliliğini zorunlu kıldığı için toplumda seçim öncesi koalisyonlar anlamına gelen ittifaklar oluştu. Bu da toplumun hemen hemen bu ittifaklarla ikiye bölünmesine, kamplaşmasına yol açtı. Yaşayarak tanık oluyoruz. Her akşam televizyonlardaki tartışma programlarında iktidar ve muhalefet yanlısı sözcülerden, birinin “ak” dediğine, diğerinin “kara” demesiyle, uzlaşma aramayan bir söz düellosuna tanık oluyoruz. Bu programlar da siyasi kutuplaşmayı artırıyor.

Ben, siyasilerin suçlayıcı çatışmacı söylemleriyle kendi tabanlarındaki oyları elde tutma isteklerinin anlamlı olduğuna, gelişmeye katkı sağlayacağına inanmıyorum. Siyasilerin fair-play içinde sorun çözücü proje tartışmalarını bekliyorum…

Demokratik siyaset çatışma ayrıştırma söylemlerine değil, sorun çözümlerinde proje yarıştırmaya dayandırılmalıdır…

Belki bu uyarılarla siyasilerin açıklamaları karşılıklı suçlamalar yerine, sorunların çözümü için proje tartışmalarının öne çıkmasına neden olabilir.

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