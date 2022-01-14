Siyasette ‘HDP ile gizli ittifak” tartışması

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in PKK’lı teröristle çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması ve dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tezkerenin Meclise sunulmasının ardından, TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu 20 Ocak’ta toplanmaya hazırlanıyor. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’nı Güzel’in fotoğraflarına sessiz kaldığı, ‘HDP ile gizli ittifak ortağı’ olduğu gerekçesiyle eleştiriyor.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında; “Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin ya da onlara eklenmeye çalışan partilerin genel başkanları niye sessiz?” diye sordu. Destici, “HDP, PKK’nın uzantısıdır. HDP eşittir PKK’dır. Peki hal böyleyken Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin, ya da onlara eklenmeye çalışan partilerin genel başkanları niye sessiz? Çünkü HDP ittifak ortakları. Her ne kadar inkar etseler de resmi olmasa da fiili olarak ittifak ortakları. Ortaklığının bozulmasını istemiyorlar. Bakın göreceksiniz yarın dokunulmazlık görüşüldüğünde CHP başta olmak üzere o dokunulmazlığın kaldırılması için oy da vermezler. HDP tabanının oyuyla cumhurbaşkanlığı seçimi ve meclis çoğunluğunu elde etme gayreti içerisindeler. Bunun için sus pus olmuş durumdalar. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ve diğerleri, teröristle fotoğrafı ortaya çıkan sözde milletvekili için ne diyorlar, aziz milletimiz bunu bekliyor” diye konuştu.

Cumhur İttifakından gelen ‘CHP ile HDP arasında gizli ittifak var’ açıklamalarına ilişkin Meclis’te soruları yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise “Daha öncede bu konudaki yaklaşımımızı açıklamıştım. Tekrar altını çizerek söylüyorum; hiçbir siyasi partinin, siyasetçinin, terörizmle, teröristle desteğini, ilişkini, kabul ve tasvip etmemiz mümkün değildir” dedi.

CHP Parti Meclisi 38. Olağan Kurultay’ın ertelenmesini görüşecek

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak. Parti Meclisi’nin gündeminde Temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay’ın bir yıl ertelenmesi var. 2022’de yapılması gereken kurultayın seçim atmosferine girildiği gerekçesiyle bir yıl ertelenmesi bekleniyor. Kurultayın ertelenmesi halinde, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı, 2023 yılı Temmuz ayında yapılacak.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetecilerin ‘Kurultay ertelenecek mi ” sorusu üzerine, “Şu anda alınmış bir karar yok. Genel Başkanımız katılımcı yönetim anlayışı içerisinde bu kararı Parti Meclisinde tayin etmek istediği için cumartesiyi hep beraber bekleyeceğiz” dedi. CHP, 37. Olağan Kurultayı’nı 25-26 Temmuz 2020 tarihinde yapmıştı.