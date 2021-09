Siyasette Kürt sorunu ve HDP’nin tutum belgesi tartışılıyor

Siyasette, HDP’nin 2023 seçimleri öncesi ve sonrasına dönük yol haritasını açıkladığı 11 maddelik Demokratik Tutum Belgesi ile Kürt sorunu ve çözüm yeri konusundaki tartışma devam ediyor.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “CHP, Deva, Gelecek, İP, mip “Kürt sorunu vardır” diyerek ihanete zemin hazırlarken PKK’nın siyasi uzantısı, ‘Sorunun çözümünde aktörlerden biri İmralı'dır’ diyerek devleti eli kanlı teröristbaşı ile muhatap etmeye kalkmaktadır” dedi.

İYİ Parti’ye HDP eleştirisi getiren Büyükataman, “İP’in sözcülerinin her gün ekranlara çıkıp HDP’yi aklama yarışına girmesinin esbab-ı mucibesini anlamak hiç de güç değildir. İp, kendisine atfettiği milliliğin aksine diğer ortaklarıyla birlikte ihanetin merkezindedir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP’nin tutum belgesinde Kürt sorunu için TBMM’yi adres göstermesi ve Cumhurbaşkanlığı için ilkeleri gözeteceklerini ilan etmesine ilişkin olarak, “HDP başka bir siyasi partidir, kendi görüşleri vardır; biz, her siyasi partinin kendi görüşüne saygı duyarız. Her siyasi parti kendi görüşünü açıklama özgürlüğüne sahiptir. Bizim doğrularımız çok nettir. Biz; laik, demokratik, güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyoruz. Biz Türkiye’nin her sorunun TBMM’de çözülebileceğine inanıyoruz. Bunu ilk defa güçlü şekilde gündeme taşıyan lider Kemal Kılıçdaroğlu’dur” dedi.

“HDP’li TBMM Başkanvekilinin görevleri askıya alınsın“

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP’nin açıkladığı 11 maddelik deklerasyonun terör örgütünün siyasi uzantılarının açıklamalarının ve sergiledikleri oyunun, kapatma davasını etkileme ve tüm delilleriyle ortaya konan suçlar hakkında algı oluşturma amacıyla yapıldığını söyledi.

Destici, deklarasyonun her maddesinin kara propaganda ve komedinin parçası olduğunu belirtti. Destici, açıklanan belgede yer alan “Kürt sorununda demokratik çözüm" başlıklı maddeyi hatırlatarak, "CHP'ye ve 'Kürt sorunu vardır' diyen siyasi partilere soruyorum; Sadece 'Kürt sorunu vardır, zemini Meclis'tir, muhatabı şudur' demeyin. 'Kürt sorunu' derken neyi kastediyorsunuz? HDP açıkça söylüyor; 'Türkçeden başka anadilde eğitim', 'Türklüğün Anayasa'dan çıkarılması', 'özerklik', 'büyük Kürdistan hayali' diyor. Siz de böyle mi diyorsunuz? Siz de 'Kürt meselesi' dediğinizde bunu mu anlayacağız?" diye sordu.

Destici, HDP’ye açılan kapatma davasında Anayasa Mahkemesi karar verene kadar HDP'den seçilen Meclis Başkanvekili dahil milletvekillerinin görevlerinin askıya alınmasını istedi.