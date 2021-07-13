Siyasette OHAL tartışması

AK Parti tarafından Meclise sunulan torba teklifte yer alan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL uygulamalarına ilişkin bazı düzenlemelerin süresinin uzatılması siyasetin gündemine oturdu. Muhalefet, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL uygulamalarında süre uzatımını eleştirirken, iktidar süre uzatımının keyfi değil zaruri bir düzenleme olduğunu dile getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın ülkeyi bir sonraki seçimlere 5 yıldır kullandığı OHAL yetkileriyle götürmek istediğini belirterek, 31 Temmuz’da sona ermesi gereken, OHAL yetkilerinin kullanım süresinin, bir torba yasayla, üç yıl daha uzatılmasını, kesinlikle iyi niyetli bulmadıklarını söyledi. Öztrak, “Bu milletin malına, mülküne kayyum eliyle dilediği gibi çökme, ‘Yargısız infaz’ kılıcıyla, devlet memurları üzerinde baskı kurma ve gözaltı sürelerini fiilen tutukluluğa çevirerek, milleti sindirme girişimidir” dedi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, torba teklifte yer alan OHAL düzenlemesiyle amacın “Türkiye’nin gelecek seçime olağanüstü hal şartlarında girmesini sağlamak” olduğunu dile getirdi. Tatlıoğlu, “2021 yılında bütün dünya demokrasi ve özgürlüğe yelken açmışken, bir seçime daha OHAL şartlarında girme hesaplarının yapılması, Türkiye’nin patinaj yapmasının hatta bütün alanlarda geri düşüşünün temel nedeni olarak görülmektedir. ‘Türkiye, neden dünyanın en çok faizini ödeyen ülkedir; Türkiye, neden en fazla risk pirimi ödeyen ülkedir, Türkiye, neden işsizlik ve enflasyonda dünya lideridir?' sorularının temelinde bu yatmaktadır. Özgürlük alanlarının daha fazla daraltılması doğru değildir” diye konuştu.

“Keyfi değil zaruri bir uygulama”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yapılan düzenlemeye ilişkin olarak ‘keyfi değil zaruri bir uygulama’ açıklaması yaparken, süreci bitmeyen mahkeme kararları, süreci tamamlanmayan TMSF kararları gibi teknik konulardan dolayı bu sürecin uzamasını istediklerini belirtti. Özellikle zaman aşımından kaynaklı endişelerin giderilmesini istediklerini anlatan Turan, “Biz bir daha 15 Temmuz yaşamak istemiyoruz, 84 milyon vatandaşımızın bu bedellerle karşı karşıya kalmasını istemiyoruz, o yüzden son kez süre uzatımını Meclis’in takdirine sunuyoruz. Derdimiz hukuk dışına çıkmak değil hukuk içerisinde, mevzuat içinde bu mücadelemizi sürdürmek. Tüm kurumlarımızın FETÖ ile mücadelede adımlar atması, haktan hukuktan kopmadan gerekli adımları atması bizim talebimiz” dedi.