Siyasette sığınmacı tartışması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekonomi ve dış politikanın şahsileştirilmesi nedeniyle, ekonomi ve dış politikada bugün yaşanan olumsuzlukların ortaya çıktığını, yaşanan sığınmacı sorunun bunun bir sonucu olduğunu söyledi. Meclis Grup toplantısındaki konuşmasının büyük bir bölümünü sığınmacı sorununa ayıran Kılıçdaroğlu, sığınmacılar konusunda oluşan politikasızlık ve ekonomide yaşanan buhran yan yana geldiğinde, Türkiye’nin derin bir krize doğru gittiğine işaret etti.

Kılıçdaroğlu, sığınmacılar konusunda oluşan toplumsal tepkiyi kaşımamak ve sonlandırmak gerektiğini söyledi. Türkiye’nin bir kaçak istilası içinde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Gerginliği artırmanın bu ülkeye hiçbir faydası yok. Gerginliği artırmayacağız, sorumlu siyaset yapmak zorundayız bu süreçte milletimizin tertemiz alnına ırkçılık lekesi asla sürdürmeyeceğiz. Bu nedenle asla kayıkçı kavgalarına dahil olmayacağız” dedi.

Bu konuda AB ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere iki suçlunun bulunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bu milletin huzurunu parayla satan kişidir, tahsildardır. Avrupalılar rahat etsin diye bu ülkede sığınmacılara gettolar oluşturdu, bu ülkenin dokularıyla oynadı” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sığınmacı meselesinin Türkiye’nin yumuşak karnı haline geldiğini belirterek, “Elbette Türkiye yolgeçen hanı, sığınmacı kampı değildir. Sığınmacı sorunu Türkiye’nin uzun yıllar taşıyabileceği, tahammül edeceği bir sorun olmaktan tamamen çıkmıştır. Ancak bu çarpıcı gerçek ülkemizde misafir halde bulunan sığınmacılara cephe açmak anlamına gelmemelidir. Nihayetinde Suriyeli sığınmacılar bugün misafirimizse, yarın komşumuz olacaklardır” dedi.

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine ilişkin “Şayet cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundaysa, dış bağlantılı bir talimat veya tembihat almışsa, karşımıza çıkıp mertçe itiraf etsin, etsin ki, biz de ona göre muamele, ona göre mukabele edelim” dedi. Bahçeli, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan kavgada ilişkin olarak “Bir kez daha dile getiriyorum ki terörle mücadeleyi icra eden devlet adamlarımıza dil uzatanları kınıyorum. Meydan boş değil, kuru gürültüye pabuç bırakılmayacaktır” dedi.

“Muhalefet partileri de aynı oyunun parçası”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, sığınmacı tartışmalarına ilişkin Meclis Grup toplantısında yaptığı konuşmada iktidarın, önce 'göndereceğiz' sonra 'sahip çıkacağız' açıklaması ile saat başı karar değiştirdiğini söyledi. Sancar, muhalefeti de “Bu büyük insani ve siyasi meseleyi 'öteki' düşmanlığını körükleyen biçimde, günlük siyaset için araçsallaştıran sadece iktidar değil, diğer muhalefet partileri de veya kendilerine muhalefet partileri diyen çevreler de aynı oyunun parçası durumunda” sözleriyle eleştirdi.