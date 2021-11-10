Siyasette ‘Türkkan’ ve ‘Büyükelçi mektubu’  tartışması…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul’a ilişkin olarak büyükelçilere yazdığı mektuba gelen eleştirilere grup toplantısında “Ülkenin çıkarlarını korumak, İstanbul'u korumak ne zamandan beri yabancılara ihbar oldu” sözleriyle yanıt verdi.

“Bunu söyleyenler bizim milliyetçilerimizi asla sorgulayamazlar” diyen Kılıçdaroğlu, “ Cumhur İttifakı'nın en temel sorunu şu: Birisi diyor ki ben milliyetçiyim, öbürü diyor ki ben her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldım. Bunlar koalisyon kurmuşlar. Hiç kimse merak etmesin, bu ülkenin çıkarlarına, İstanbul’a ihanet edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Yine herkese söylüyorum Kanal İstanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir” dedi.

İktidarın temel sorununun vatandaşın iktidara güvenmemesi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, halen bankalardaki mevduatın yüzde 56,9'unun döviz olduğuna dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul’la ilgili büyükelçilere yazdığı mektubu gündeme getirdiği grup toplantısında “Bu mektup bir siyaset krizidir. Bu mektup 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir. Kılıçdaroğlu baştan ayağa Türkiye alerjisiyle yazılmış satırlarda ayan beyan jurnalcilik yapmıştır. Hiç mi gocunmadın, hiç mi utanmadın, hiç mi sıkılmadın?” diye konuştu.

Bahçeli, İYİ Parti’li Türkkan’ın küfür etmesine ilişkin olarak ise “Açık açık söylüyorum, bir şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir” diye konuştu.

“Lütfü Bey hata yaptı”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli Milletvekili Türkkan’ın şehit yakınına küfür etmesine ilişkin olarak “Evet, Lütfü Bey, bir hata yaptı. Karşısındaki, Genel Başkanı’na, hem de kadın olan Genel Başkanı’na, ağza alınmayacak küfürleri, hakaretleri etmiş, ahlaksız bir adam da olsa; koruma iç güdülerine, sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Ama maalesef olamadı, ve hislerine yenik düştü” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti’den gelen eleştirilere, Lütfü Türkkan ile tartışan vatandaşın kendisine hakaret ettiği paylaşımlar ile Cumhurbaşkanı’nın çözüm sürecindeki açıklamalarının gösterildiği video ile yanıt veren Akşener, “Ellerinde şehitlerimizin kanı olan teröristleri, devletin televizyonuna çıkarıp konuşturanlar, bize, şehitlerimiz üzerinden ahkâm kesemez. Şehide, “kelle” diyen şuursuzlar, bize ahkâm kesemez” diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’ye açılan kapatma davasına ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi’ne ön savunmayı verdiklerini belirterek, “Anayasa Mahkemesi’nden esasa girmeden, bundan sonraki aşamaları işletmeden, davayı hemen, şimdi, bugünden reddetmesini istiyoruz. Teknik olarak ön savunma adını taşıyan bu metinde temel talebimiz budur” dedi.