Siyasi partiler yaz aylarında saha çalışmalarına ağırlık verecek

2023 seçimlerine doğru giderken siyasi partiler saha çalışmalarına daha fazla ağırlık verecek, siyaset bayram sonrası sahaya inecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz.

2023'e kadar devam edecek bu yolculukta kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız" açıklamasının ardından AK Parti kadroları, Ramazan ayında başlattıkları vatandaşla buluşma programlarını yaz aylarında daha yoğun şekilde sürdürecekler.

“Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği” çerçevesinde AK Parti’ye oy versin vermesin geniş kesimlerle bir araya gelmeyi planlayan AK Parti’de, başlatılan seferberlik çerçevesinde üye sayısı artırılacak. Ayrıca partiden kopmuş olan isimleri yeniden kazanmak için çalışmalar yapılacak. Vefa buluşmaları yaz ayları boyunda sürdürülecek.

“Milletin Sesi” mitinglerinin ikinci durağı Bursa olacak

Milletin Sesi mitinglerinin ilkini 4 Aralık’ta Mersin’de yapan CHP, ikinci mitingini 21 Mayıs’ta Bursa’da gerçekleştirecek. ‘Milletin Sesi’ mitinglerinin her ay farklı bir ilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa mitinginde toplumun farklı kesimlerinden vatandaşları kürsüye çıkartacak ve onların sorunlarını dinleyecek. Kılıçdaroğlu, Ramazan ayı nedeniyle ara verdiği il ziyaretlerine de hız kazandıracak. Ziyaret ettiği illerde kanaat önderleri, esnaf, çiftçi, kadın ve gençlerle bir araya gelecek.

Doğu ve Karadeniz masalarının ardından İç Anadolu Masasını kuran CHP, az oy aldığı illerde örgüt kapasitesini artırarak oy oranını yükseltmek için sahada olacak. Yeni kurulan İç Anadolu Masası; Aksaray, Çankırı, Çorum, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat’ta çalışmalarını sürdürecek.

İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Masası üyeleri bu illerdeki sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri, ilin ya da bölgenin tanınmış etkili isimleri ile görüşecek. Uzun süredir sahada olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il il, ilçe ilçe sürdürdüğü yurt gezilerini sürdürerek, vatandaşlarla bir araya gelecek.