Siyasilerin iş dünyasıyla kavgası zarara yol açar

TÜSİAD’ın yeni ekonomik programa “İktisat biliminin kurallarına dönülmeli” uyarısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert cevap vererek diyalog kapısını kapattı…

Hükümetin ihracatı artırmayı, cari açığı sıfırlamayı, ardından yatırımların ve istihdamın artmasını hedeflediği politikasının yankıları sürüyor. TCMB’nin yeni faiz indiriminin ardından, dövizdeki hızlı artış, bir yandan piyasalarda bekle göre bir yandan da programa dönük destek ve eleştirilere yol açtı. Önce, bazı ekonomistler ve yabancı analistler itirazlarını ortaya koydular. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasını toplayarak programla ilgili açıklamalarda bulundu.

Muhalefet partileri de yeni programın yürümeyeceği iddiasıyla sert eleştiriler yaptılar. TÜSİAD da açıklamasında, “Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlık sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir” denildi, iktisat biliminin kurallarına dönülmeli uyarısında bulundu. KAGİDER, Mersin TSO, EGİAD gibi kuruluşlar da yeni programla ilgili çekincelerini ortaya koydular. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan da dün gazetemizde yayınlanan makalesinde istikrarı sağlamadan rekabetçi olunamayacağını belirtip, ‘ucuz emek ülkesi olmayalım’ uyarısını ortaya koydu.

ASKON yayınladığı bildiride, adını vermeden “Malum kuruluş” diyerek TÜSİAD eleştirisi yaparken “Siyasal tüm verileri yok sayarak bir ülkenin ekonomisi ve büyüme şeklini yalnızca döviz bazlı değerlendirmek, iktisat bilimi ile örtüşmeyen akla ziyan bir yaklaşım olmuştur” açıklamasına yer verdi. MÜSİAD ise yeni programa, “Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde uygulamaya konulan; üretim, ihracat ve istihdam odaklı yatırım kazanımlarımızı kat be kat artıracağına inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz” açıklamasıyla desteğini sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise önceki akşam TÜSİAD’ı hedef alan sert açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanının ülke ekonomisinde payı olan kuruluşların sivil toplum örgütüne eleştirisi karşısında böyle yanıt vermesi bir yandan iş dünyasındaki ayrışmaları körükler, öte yandan iş dünyası yönetim diyaloğuna set çekerek, çift yönlü zarara yol açar. Cumhurbaşkanı toplumsal diyaloğun önünü kapatıcı değil açıcı olmalıdır…

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