Siyasilerin ve iş dünyasının gündemi…

Siyaset ve ekonominin nabzı farklı atıyor. Eskişehir, Kocaeli, Adana ve Denizli’de ekonominin nabzını tutan oda başkanları “önce diyalog” diyor… TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun “İyileşme uzun, düzensiz ve belirsiz olacak” ifadesi çok şeyler söylüyor.

Siyasilerin gündeminde ağırlıklı olarak, dokunulmazlık dosyaları, HDP’nin kapatılması, yeni anayasa tartışmaları türünden konular yer alıyor. Öncü Sanayi Odası Başkanlarımıza DÜNYA adına gündemlerini sordum. Yaptıkları değerlendirmeden siyasilere göre önemli bir farklılaşma gördüm. Öncelikle, sanayinin ve ekonominin nabzını tutan 4 Sanayi Odası Başkanımızın değerlendirmesini satır başlıklarıyla aktarayım.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: -Kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna uzatılması. -Hammadde fiyatları global fiyatların yüzde 30 üstünde. Bir desteklenme yöntemi bulunmalı. -Enerji maliyetleri ve petrol fiyatı artıyor, doğalgaz ve elektrik zamları sübvanse edilmeli.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: -Gümrük Birliği’nin yenilenmesi için İnsan Hakları Eylem Planı’ndaki reformların hayata geçmesi. -Artan konteyner fiyatlarının sübvanse edilmesi. -Kamunun piyasaya borçlarının ödenmesi.

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci: -AB ve ABD ile olan sorunların azaltılması ve sonrasında çözümü. -Siyasi çekişmelerin yerini karşılıklı diyalogun alması. -Uygun faizli kredinin piyasada erişebilirliği. -İstikrarlı bir kur politikası. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç: -Kısa Çalışma Ödeneği’nin yıl sonuna kadar uzatılması. -Kâr dağıtmayan firmaların yüzde 10 stopaj ödemesine son verilmesi…

Görüldüğü gibi, siyasilerin gündemiyle sanayi oda başkanlarının gündemleri örtüşmüyor. Oda başkanları, uluslararası ilişkilerde yumuşamayı, siyasette diyaloğun sağlanmasını ön planda tutuyorlar. Siyasilerin iş dünyasının gündemini dikkate alması iyi olacak...

Zira, İSO’nun Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklim Endeksi ve PMI Endeksi’nin “pozitif” çıkması kimseyi aldatmasın. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun “İyileşme uzun, düzensiz ve belirsiz olacak” ifadesi çok şeyler söylüyor. Oda Başkanlarımız derinlerdeki “sesi” çok iyi veriyor.

Steve Jobs’un sözleriyle “Zamanımız kısıtlı, bu yüzden odaklanma ve basitlik gerekiyor.”

GÜNÜN NOTU:

ABD’nin Yunanistan’la ortak harekat yapması sonrası Doğu Akdeniz’de Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in ortak bir enerji altyapısı kurma kararı ABD’nin bu bölgeye yeni bakışını yansıtıyor. Kıbrıs uyuşmazlığı için yol gösterici…