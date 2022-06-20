Siz yüzde 7 enflasyonla ağlıyorsunuz, Türkiye’de yüzde 70’te bile başarıyor

GEÇEN hafta çarşamba günü dünyanın önde gelen deri ve ayakkabı üreticisi ECCO’nun Bredebro’daki (Danimarka) merkezi…

14 bin satış noktası, 2 bin 200 dolayında mağazayla 90 ülkeye uzanan ECCO’nun dünyadaki temsilcileri, yöneticileri ile global merkezdeki tepe yönetim ekibinin katıldığı 300 kişilik bir toplantı var.

ECCO COO’su (Chief Consumer Officer) Michel Krol, toplantıdaki sunumunda markanın İstanbul İstinye Park’taki mağazasını ekrana yansıttı:

- Dünyada kârlılık oranı olarak en iyi durumdaki mağazamız İstanbul İstinye Park’ta bulunuyor.

Ardından Mall of İstanbul’daki ECCO mağazasını ekrana taşıdı:

- Bu mağazada kasa yok. Ödemeler cep telefonu üzerinden yapılıyor. Bu mağaza, fark yaratanlar arasında ilk sırada yer alıyor.

Ardından ECCO’nun Yunanlı global CEO’su Panos Mytaros kürsüye çıktı. Markanın gelişmiş ülkelerdeki yöneticilerine seslendi:

- Sizler yüzde 7-8 düzeyinde olan yıllık enflasyondan yakınıyorsunuz. Enflasyonun işleri yönetmeyi zorlaştırdığından söz ediyorsunuz.

ECCO’nun Türkiye, Ortadoğu, Afrika Yunanistan Genel Müdürü Deniz Erda’ya işaret etti:

- Türkiye’de enflasyon yüzde 70 dolayında seyrediyor. Buna rağmen Deniz’den şikayetler duymuyoruz.

Deniz Erda’nın başarısının altını çizip ekledi:

- Şimdi, Deniz’in Türkiye’de sağladığı başarıyı alkışlamanızı istiyorum.

Erda, dünyanın farklı ülkelerinden 300 yöneticinin alkışından gurur duyarken düşündü:

- Yurt içinde sıkıntılarla boğuşurken ülkemizin gücünü farkedemediğimiz zamanlar oluyor. Oysa, dışarıdan bakınca Türkiye her zaman ekonomisiyle dünyada önemli bir güç.

Deniz Erda ile Danimarka dönüşünde buluştuk, ECCO’nun Türkiye pazarına 2014 yılında girdiğini vurguladı:

- Türkiye’de büyümemizi sürdürüyoruz. ECCO Türkiye, 2017 yılından beri Avrupa’da en çok büyüyenlerin ilk sırasına yerleşti.

Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yerine dikkat çekti:

- Türkiye, ECCO’nun dünyadaki ilk 10 pazarı arasında bulunuyor.

Pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar üzerinde durdu:

- 2021 yılında ECCO Türkiye olarak çok başarılı bir yıl geçirdik. 2022 yılının ilk 5 ayında Euro bazında 2021 cirosunun tamamını yakaladık. Bunda turistlerin de payı var.

Erda ile buluştuğumuzda Galataport’ta yeni açtıkları mağazayı da gezdik:

- Galataport’taki mağazamızın da başarılı olacağına inanıyoruz. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar tarafındaki mağazamız pandemi döneminde kapanmıştı. O bölüm mayıs ayında açıldı. Hemen en canlı mağazalarımız arasına girdi.

Hiper enflasyon, sabit gelirlilerin alım gücünü günden güne eritiyor. Dar gelirliler mutfak masrafını bile zar zor karşılıyor.

Buna karşın, geliri yüksek olanların alışveriş iştahının sürdüğü görülüyor. Yükselen kurlar ile birlikte Türkiye’nin yabancılar için iyiden iyiye ucuzlaması, turistlerin harcamasını da artırıyor.

Bu durum ECCO Türkiye örneğinde de kendini gösteriyor…

Alışverişte İranlı turist ilk sırada

ECCO Türkiye, Ortadoğu, Afrika Yunanistan Genel Müdürü Deniz Erda, turistlerin alışverişleriyle ilgili şu sıralamayı paylaştı:

- İstanbul’daki ECCO mağazalarında turistler arasında alışverişte ilk sırayı yüzde 18 gibi bir payla İranlılar alıyor. İkinci sırada Ruslar bulunuyor.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar’daki mağazaya değindi:

- Dış Hatlar tarafındaki mağazamızda Türk müşteri yüzde 5’i geçmiyor. Yüzde 95’ini yabancılar oluşturuyor.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar’daki mağaza için de yabancılar sıralaması yaptı:

- İlk sırada yüzde 27-28’lik alışveriş payı ile İranlılar var. Ruslar bu mağazamızda da ikinci sırada bulunuyor.

Bir çift ayakkabı 3.4 Euro’ya taşınıyor Türkiye’den deri alıyor

ECCO Türkiye, Ortadoğu, Afrika Yunanistan Genel Müdürü Deniz Erda, şirketin deri başta olmak üzere ayakkabı üretiminin her aşamasında olduğunu vurguladı:

- Karl Toosbuy, ECCO’yu 1963 yılında Danimarka’da kurdu. Halen Toosbuy ailesi tarafından yönetiliyor. Tayland, Portekiz, Endonezya, Çin, Vietnam ve Slovakya’da üretim tesislerimiz var. Yıllık global ayakkabı satışlarımız 22 milyon çifti buluyor.

Dünyada yaşanan lojistik sorununa ayakkabı üzerinden örnek verdi:

- Bir çift ayakkabının lojistik maliyeti geçen yıl 1.64 Euro idi. Bu yıl 3.4 Euro’ya çıktı.

Erda’ya ECCO’nun Türkiye’de ithalatçı konumunda olduğunu anımsatınca deri ihracatı üzerinde durdu:

- ECCO’nun deri aldığı ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Türkiye’den ECCO’ya deri ihracatı yıllık 1 milyon dolarla başladı. Her yıl rakam büyüyor.

Yurtdışı Türkler Fransa Masası harekete geçti

GEÇENLERDE yazdığım, gazetemize manşet olan, “Fransa’daki oğluna para gönderdi, ‘Rusya bağı’ iddiasıyla geri döndü” başlıklı yazım, “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Fransa Masası”nı harekete geçirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Fransa Masası’ndan bu konuda gelen mesajda, önce şu bilgi yer aldı:

2010 senesinde kurulan Başkanlığımız; yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, burslu uluslararası öğrencilerimize ve soydaş topluluklarımıza yönelik çeşitli stratejiler geliştirmekle ve diğer kurumlarımız ile koordinasyonu sağlamakla görevlendirilmiştir.

Ardından yazımla ilgili şu saptama yapıldı:

- 10 Haziran 2022 tarihinde yayımlanmış “Fransa’daki oğluna para gönderdi, ‘Rusya bağı’ iddiasıyla geri döndü” başlıklı yazınızın hedef kitlemizi oluşturan bir vatandaşımızın mağduriyetini içerdiği tespit edilmiştir.

Sonra bana şu sorular yöneltildi:

- Bahse konu mağduriyeti yaşayan kişilere ulaşabilmemiz için bir telefon numarası ya da herhangi bir iletişim yolu iletebilir misiniz? Konu ile alakalı daha detaylı bilgiye sahipseniz bunu da bizlere aktarmanız faydalı olacaktır.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Fransa Masası’ndan gelen mesajı, o yazıma kaynak olan arkadaşıma gönderdim.