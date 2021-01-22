AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, muhalefet partilerinin gündeme getirdikleri ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”le ilgili kamuoyunu bilgilendirmek durumunda olduklarını belirterek, “Sizin önerdiğiniz sistemde cumhurbaşkanı nasıl seçilecek?” diye sordu. Akbaşoğlu, “Siz, cumhurbaşkanının millet tarafından seçilmesi yetkisini geri mi almayı düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanını kim seçecek? Kamuoyu içi boş, sesi fazla çıkan tekliflerinizle ilgili somut gerçeklikleri öğrenmek istiyor. Ben de kamuoyu adına soruyorum; teklif ettiğiniz sistemde, cumhurbaşkanını nasıl seçeceksiniz, kim seçecek? Başbakan, bir parti genel başkanı olabilecek mi? Çift başlılığa, cumhurbaşkanı ve başbakan ayrımına, tekrar kavgaya, ayrışmalara, siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarsızlıklara geri mi dönelim, diyorsunuz. Vesayet odakları tekrar kendilerine rol mü biçsinler istiyorsunuz. Bunlarla ilgili kamuoyunu mutlaka bilgilendirmek durumundasınız. Eski sisteme geri dönelim şeklinde, aslında vesayet odaklarını tekrar canlandırmaya dönük bu yaklaşımınızla, milletin kendi uhdesinde olan cumhurbaşkanlığı seçme hak ve yetkisini milletimizden almayı mı düşünüyorsunuz?” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlükte olduğunu ve herkesin Anayasa’ya uygun davranmak zorunda bulunduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "Partili, partisiz cumhurbaşkanı gibi yaklaşımları ya yeni sistemi hiç anlamayarak eski sistemin kodlarıyla bugünü değerlendirmeye çalışmak ya da kasıtlı ve bilinçli olarak toplumun nezdinde kafaları karıştırmak olarak yorumlamak mümkündür” dedi.

“DOĞU AKDENİZ MASASINDA YUNANİSTAN’IN NE İŞİ VAR?”

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye ile Yunanistan arasında 25 Ocak’ta yapılacak istikşafi görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada gerçekleştirilecek görüşmelerin kamuoyunda tedirginlik yarattığını belirtti. Çıray “Doğu Akdeniz’de kıyısı bulunmayan ve Doğu Akdeniz konusunda GKRY ve haritada tespiti bile zor olan Meis Adası üzerinden taleplerde bulunan Yunanistan ile masaya oturacak olmamız başlı başına anlaşılamamakta, masada konuşulacak olanlar halkımızda merak uyandırmaktadır. Soruyorum; Doğu Akdeniz masasında Yunanistan’ın ne işi var?” dedi. Çıray, Yunan Heyeti başkanının eski Yunan İstihbaratının Başkanı ve terörist başının Kenya’ya kaçmasında rol oynayan kişi olmasına rağmen Dışişleri Bakanlığından tepki gelmemesini de eleştirdi.