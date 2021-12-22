Sizin ‘Yönetim Kurulu’nuzda kadın var mı?

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek ve yönetim kurullarında daha fazla kadının yer almasını sağlamak amacıyla çalışan Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin (YKKD)’nin, 10 yıldır sürdürdüğü mentorluk programı beşinci döneme gelmiş. Zaman hızlı geçiyor. Fakat alınan yolu görünce gerçekten etkilendim. Dünya ekonomisinde kadının yükselişi var. Günümüz gerçeklerinde, ‘Kadın’ dijital dünyanın istediği ayrıntıya daha fazla dikkat eden ayrıca sürdürülebilirlik, iklim, etik gibi konularda daha duyarlı bir yapıya sahip. Kadının yönetim kurulunda olduğu şirketlerde başarı yükseliyor.

İş dünyasında farkındalık yükseliyor

Bu yeni dönem için düzenlenen törende de Türkiye’nin önemli iş liderlerinin birçoğu oradaydı, birçoğu da programın içinde ama oraya gelememişti. Programdan mezun toplam 195 lider kadının 82’si son iki yılda; 43’ü bağımsız, 52'si grup şirketi ve 59’u sivil toplum olmak üzere toplam 155 adet yönetim kurulu koltuğuna atanmış. Törende bu başarının altı çizildi ve iş dünyasına yönetim kurullarına daha fazla kadın yönetici atanması çağrısı yenilendi. Bu dönemki programa gelirsek, Yönetim Kurulunda Kadın "Şirketler Arası Mentorluk ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifika Programı"nın beşinci döneminde; 68 menti, 18 ay boyunca kendilerini yönetim kurullarında göreve hazırlayacak, iş dünyasının deneyimli isimleri olan mentorlarıyla eşleşmiş. Buarada iş dünyasında bu işin liderliğini yapan, benimseyenlerden önemli isimler vardı. YKKD Mentoru, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü’ye kurumunun bünyesindeki yönetim kurullarına gerçekleştirdiği ve tavsiye ettiği kadın YK Üyesi atamaları nedeniyle “Altın Mentor” ödülü verilirken, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’a Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu Yönetim Kuruluna atanan kadın YK Üyeleri nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi. Davut Doğan Kelebek Mobilya’ya 5 kadın yönetim kurulu üyesi birden atamış. İkisi ayrılmış, yeni görevlere gitmiş. Davut Doğan “Onlara uğurlu geldik” diyor.

“Yönetim Kurulunda Kadın konusu liderlerin meselesidir!”

YKKD Danışma Kurulu Başkanı Murat Özyeğin yaptığı konuşmada, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin Türkiye’de cinsiyet eşitliği kavramının yaygınlaşması açısından öncü bir misyon üstlendiğini belirterek, “Bu programı toplumsal eşitlik, kapsayıcılık, çeşitlilik, sürdürülebilirlik için yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Geçen yıl dile getirdiğimiz çağrıyı takiben son dönemde Yönetim Kurullarına kadın atayan tüm kurumları ve liderleri kutluyorum. Geçen dönemin başlangıcından bu yana 82 mezunumuz toplam 155 adet Yönetim Kurulu koltuğuna atandı. 60 mentimiz ise pandemi döneminde mezun oldu. Ancak gidecek daha çok yolumuz var. Bu başarının devam edebilmesi için mevcut şirketlerin mentilerine bağımsız üyelik için izin vermesi büyük önem taşıyor. Yönetim kademesindeki cinsiyet eşitsizliğini gidermek bir kadın meselesi değil liderlik meselesidir. Dolayısıyla, bizim meselemizdir” diyordu. YKKD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yaşargil de hedeflerini, “Kadın ve erkek birlikte, dayanışmayla yeniden inşa edeceğimiz bir dünya mümkün mü? Bize göre evet. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği olarak çıktığımız bu yolda kadınların tepe karar mercilerinde daha fazla rol almalarını sağlayarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini iş dünyasının en üst noktasına taşımaya çalışıyoruz" şeklinde açıklıyor.

Mobil reklam hızlı yükseliyor

Geçtiğimiz günlerde 50’den fazla ülkede 800 üyesiyle mobil pazarlamanın gelişmesi için çalışan Mobil Pazarlama Derneği (MMA Türkiye) ‘SMARTIES Yaratıcılık ve İnovasyon Günleri’ni düzenledi. Etkinlikte açıklanan Medya Yatırım Raporu’nda ilginç veriler var. Buna göre 2021’in ilk 6 ayında mobil reklam yatırımları dijitalin yüzde 68’ine ulaşarak 5 milyar 368 milyon TL’ye çıktı. Aynı raporda 2020 yılında Türkiye’de 17 milyar 469 milyon TL olarak gerçekleşen reklam ve medya yatırımında, her 1 TL’lik reklam ve medya yatırımının milli gelire 19.4 TL olarak değer yarattığının altı çizildi.

EMEA Bölgesi’nin 54 ödülünden 35’i Türkiye’den!

Aynı kapsamda MMA Türkiye tarafından düzenlenen Smarties ödülleri de sahiplerini buldu. EMEA Bölgesi’nin SMARTIES kazananlarının büyük çoğunluğunun Türkiye’den çıkması dikkat çekti. Toplamda 54 Ödül arasından; 16 Bronz SMARTIES’in 13’ü, 17 Silver SMARTIES’in 14’ü, 20 Gold SMARTIES’in 8’i ve 1 Endüstri Ödülü’nü yerli kampanyalar hak kazandı ve Türkiye globalde başarı elde etti.