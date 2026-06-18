SKDM’de mahsuplaşma kuralları netleşiyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

17 aralık 2025 tarihinde SKDM ile ilgi­li ikincil mevzuat yayımlanmış fakat üçüncü ülkelerde ödenen karbon ücret­lerinin (karbon vergisi, ETS vs) SKDM Sertifikalarından düşülmesine dair dü­zenlemelere bu paketin içeriğinde yer ve­rilmemişti.

Yakın zamanda AB Komisyo­nu tarafından (13 Mayıs ) alınan kararla ; AB dışı üçüncü ülkelerde ödenen karbon ücretlerinin SKDM yükümlülüğünden mahsup edilmesine yönelik usul ve esas­ları belirleyen Tüzük Taslağı ve eki ka­muoyunun görüşüne sunulmuştur.

Taslak ile yapılan değişiklikler

Taslak tüzükle aynı emisyonlar üze­rinden hem AB’de hem de üçüncü ülke­de mükerrer karbon maliyeti oluşmasını önlemek amacıyla aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

1 SKDM sertifikası indiriminde dik­kate alınacak üçüncü ülkede ödenen karbon maliyetlerinin kapsamı (karbon vergisi, harç, ücret veya bağlayıcı emis­yon ticaret sistemi maliyetleri),

2 Karbon fiyatının doğrudan emis­yonlar, uygulanabildiği hallerde do­laylı emisyonlar ve ürün içinde gömülü öncül girdilerden kaynaklanan emisyon­lar bakımından hesaba katılması,

3 Gömülü emisyonların gerçek değer­ler veya varsayılan değerler üzerin­den hesaplanmasına göre, fiilen ödenen karbon fiyatı ya da Komisyonca yayımla­nacak varsayılan karbon fiyatı üzerinden mahsuplaşma hesabı,

4 Üçüncü ülke karbon fiyatlandırma sistemleri ile SKDM sistem sınırla­rı arasındaki farklılıkların nasıl ele alına­cağı ve bu kapsamda %5’e kadar esnekli­ğin uygulanması,

5 Üçüncü ülke karbon fiyatlandırma mekanizmalarında kullanılan kar­bon kredilerinin hangi şartlar altında fi­ilen ödenen karbon fiyatı hesabına dahil edilebileceği,

6 Ücretsiz tahsisat, muafiyet, indi­rimli oran, geri ödeme, parasal tela­fi ve dolaylı maliyet tazmini gibi unsurla­rın fiilen ödenen karbon fiyatına yansıtıl­ması,

7 Karbon fiyatlandırma gelirlerinden sağlanan karbonsuzlaşma destek­lerinin hangi koşullarda karbon fiyatını azaltan bir telafi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği,

8 Üretici tesis tarafından hazırlana­cak karbon fiyatı raporunun içeri­ği, formatı, dili ve Komisyonun standart elektronik şablonunun kullanımı,

9 Karbon fiyatının ödendiğini kanıt­lamak üzere hangi ödeme belgeleri­nin, resmi kayıtların, tahsisat/kredi tes­lim kayıtlarının veya piyasa fiyatı verile­rinin sunulması,

10 Fiilen ödenen karbon fiyatına ilişkin belgelerin bağımsız ve ak­redite bir kişi tarafından nasıl incelene­ceği, izleneceği ve sertifikalandırılacağı,

11 Karbon fiyatı kanıtlarını serti­fikalandıracak bağımsız kişinin akreditasyonu, teknik yeterliliği, taraf­sızlığı ve bağımsızlığı,

12 Üçüncü ülkede farklı para birim­leriyle ödenen karbon fiyatla­rının Avroya nasıl çevrileceği ve SKDM sertifikası indiriminin hangi formülle he­saplanacağı hususlarına dair kurallar be­lirlenmektedir.

Gerçek beyanda bulunmanın önemi

2026 yılından itibaren yıllık olarak be­yan edilecek SKDM raporlarının içeri­ğinde AB ithalatçıları tarafından yuka­rıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınacaktır.

Zira artık AB ithalatçıları için karbon maliyeti kadar tedarik zincirinde olan firmaların karbon kayıtlarıda bir o kadar önemli hale geldi.Çünkü gerçek beyanda bulunmayan tedarikçiler için varsayılan karbon değerleri dikkate alınacak varsa­yılan değeler ise AB ithalatçısı için daha fazla karbon sertifikası almak demek ola­caktır. O yüzden bugün karbonun gerçek emisyonunu kaydeden firmalar avantajlı durumda olacaktır.