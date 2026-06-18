SKDM’de mahsuplaşma kuralları netleşiyor
17 aralık 2025 tarihinde SKDM ile ilgili ikincil mevzuat yayımlanmış fakat üçüncü ülkelerde ödenen karbon ücretlerinin (karbon vergisi, ETS vs) SKDM Sertifikalarından düşülmesine dair düzenlemelere bu paketin içeriğinde yer verilmemişti.
Yakın zamanda AB Komisyonu tarafından (13 Mayıs ) alınan kararla ; AB dışı üçüncü ülkelerde ödenen karbon ücretlerinin SKDM yükümlülüğünden mahsup edilmesine yönelik usul ve esasları belirleyen Tüzük Taslağı ve eki kamuoyunun görüşüne sunulmuştur.
Taslak ile yapılan değişiklikler
Taslak tüzükle aynı emisyonlar üzerinden hem AB’de hem de üçüncü ülkede mükerrer karbon maliyeti oluşmasını önlemek amacıyla aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.
1 SKDM sertifikası indiriminde dikkate alınacak üçüncü ülkede ödenen karbon maliyetlerinin kapsamı (karbon vergisi, harç, ücret veya bağlayıcı emisyon ticaret sistemi maliyetleri),
2 Karbon fiyatının doğrudan emisyonlar, uygulanabildiği hallerde dolaylı emisyonlar ve ürün içinde gömülü öncül girdilerden kaynaklanan emisyonlar bakımından hesaba katılması,
3 Gömülü emisyonların gerçek değerler veya varsayılan değerler üzerinden hesaplanmasına göre, fiilen ödenen karbon fiyatı ya da Komisyonca yayımlanacak varsayılan karbon fiyatı üzerinden mahsuplaşma hesabı,
4 Üçüncü ülke karbon fiyatlandırma sistemleri ile SKDM sistem sınırları arasındaki farklılıkların nasıl ele alınacağı ve bu kapsamda %5’e kadar esnekliğin uygulanması,
5 Üçüncü ülke karbon fiyatlandırma mekanizmalarında kullanılan karbon kredilerinin hangi şartlar altında fiilen ödenen karbon fiyatı hesabına dahil edilebileceği,
6 Ücretsiz tahsisat, muafiyet, indirimli oran, geri ödeme, parasal telafi ve dolaylı maliyet tazmini gibi unsurların fiilen ödenen karbon fiyatına yansıtılması,
7 Karbon fiyatlandırma gelirlerinden sağlanan karbonsuzlaşma desteklerinin hangi koşullarda karbon fiyatını azaltan bir telafi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği,
8 Üretici tesis tarafından hazırlanacak karbon fiyatı raporunun içeriği, formatı, dili ve Komisyonun standart elektronik şablonunun kullanımı,
9 Karbon fiyatının ödendiğini kanıtlamak üzere hangi ödeme belgelerinin, resmi kayıtların, tahsisat/kredi teslim kayıtlarının veya piyasa fiyatı verilerinin sunulması,
10 Fiilen ödenen karbon fiyatına ilişkin belgelerin bağımsız ve akredite bir kişi tarafından nasıl inceleneceği, izleneceği ve sertifikalandırılacağı,
11 Karbon fiyatı kanıtlarını sertifikalandıracak bağımsız kişinin akreditasyonu, teknik yeterliliği, tarafsızlığı ve bağımsızlığı,
12 Üçüncü ülkede farklı para birimleriyle ödenen karbon fiyatlarının Avroya nasıl çevrileceği ve SKDM sertifikası indiriminin hangi formülle hesaplanacağı hususlarına dair kurallar belirlenmektedir.
Gerçek beyanda bulunmanın önemi
2026 yılından itibaren yıllık olarak beyan edilecek SKDM raporlarının içeriğinde AB ithalatçıları tarafından yukarıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınacaktır.
Zira artık AB ithalatçıları için karbon maliyeti kadar tedarik zincirinde olan firmaların karbon kayıtlarıda bir o kadar önemli hale geldi.Çünkü gerçek beyanda bulunmayan tedarikçiler için varsayılan karbon değerleri dikkate alınacak varsayılan değeler ise AB ithalatçısı için daha fazla karbon sertifikası almak demek olacaktır. O yüzden bugün karbonun gerçek emisyonunu kaydeden firmalar avantajlı durumda olacaktır.
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