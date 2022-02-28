Skyland’de 1.1 milyar doları yakaladı, HOM’da 120 markayı buluşturdu

TEKSTİL-konfeksiyon sektöründe bilinen, Colin’s markasıyla tanınan Eroğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, Skyland’e 2012’de yeni başladığı günlerde Evyap fabrikasının yerine Vadi İstanbul’un inşası gündeme geldi.

Eroğlu, Vadi İstanbul projesinin lideri Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ile görüştü, projesini anlattı:

- Skyland 725 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak. Projemizin 3 kulesinden en kısasını otel, birini rezidans, diğerini de ofis planlıyoruz. 70 bin metrekarelik AVM de düşünüyoruz..

Ardından kendisi için önemli bir ayrıntıyı sordu:

- Süleyman Abi, Vadi İstanbul’da AVM yapacak mısınız? Çünkü, aynı yerde iki AVM olmaz.

Çetinsaya, ilk aşamada şu yanıtı verdi:

- Bizim planlarda şimdilik AVM yok.

Zamanla Vadi İstanbul, 100 bin metrekarelik AVM alanı ortaya koydu. Eroğlu da Skyland projesinde temel değişikliklere gitti:

- Oteli biraz da şan şöhret için düşünmüştük, vazgeçtik, rezidansa çevirdik. Vadi İstanbul’daki AVM planını görünce bizim AVM alanını 50 bin metrekareye düşürdük.

Eroğlu, Skyland’deki AVM alanı için 4 yıl önce Avi Alkaş’la kafa kafaya verdi. Alkaş, dünyadaki bazı örnekleri de inceleyip stratejiyi çizdi:

- Skyland’de AVM’ye ayrılan bölümde mobilya markalarına dönük özel bir konsept yaratılabilir.

Alkaş’ın önerdiği konsept Eroğlu’nun aklına yattı, 40 bin metrekarelik alan için isim belirlendi:

Skyland HOM Dekorasyon Merkezi.

Skyland’de HOM Dekorasyon Merkezi’nde 3 katta toplam 40 bin metrekarelik kiralanabilir alan oluşturuldu, 2019 yılında açıldı. HOM’daki 60 mobilya mağazasında, 120 yerli ve yabancı marka buluştu. Ulaşılan nokta Eroğlu’nu memnun etti:

- HOM’da doluluk yüzde 90’ı buldu. Buradaki markalar da konseptten memnun.

Skyland HOM’un odaklandığı alanları şöyle özetledi:

- Mobilya, dekorasyon ve mimarlar temel çıkış noktamız. Burada mimarlar için hazır ofis sistemi oluşturduk. Bu alanda mimarlar müşterilerini ağırlıyor, çözümler sunuyor ve ürünleri anlık olarak görüp inceleyebiliyor. Her türlü çözüm tek merkezde geliştirilebiliyor.

Bir grup meslektaşımla Skyland HOM’u gezdik. Eroğlu’na Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nun yanıbaşındaki Skyland’ın satış fiyatları üzerinden oluşan toplam değerini sordum, paylaştı:

- 3 kulede toplam 1.1 milyar dolarlık bir değer oluştu.

Eroğlu Holding’in gayrimenkulde hayata geçirdiği proje sayısı ve büyüklüğünü merak ettim, anlattı:

- 17 proje yaptık. 3 milyon metrekareyi buldu. Toplam değerin 2.5 milyar doları bulduğunu tahmin ediyoruz.

İnşaat işlerinde biraz durakladıkları izlenimimi aktardım, anlattı:

- Gayrimenkulde bekleme dönemindeyiz.

COVID-19 krizi AVM’lerin büyük bölümünde yeni arayışları, konsept değişikliklerini gündeme getirdi.

Eroğlu’nun Skyland HOM ile konsept değişikliğini daha yolun başında hayata geçirerek fark yarattığı anlaşılıyor…

Mısır’da 2 konfeksiyon bir kumaş fabrikası var

EROĞLU Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu’na Mısır’daki konfeksiyon üretimlerinin durumunu sordum, anlattı:

- Mısır’da ikinci konfeksiyon fabrikasını 1-1.5 yıl önce kurduk. Ayrıca bir de kumaş fabrikası devreye almıştık. Kumaş fabrikasında kapasiteyi aylık 3 milyon metreden 5 milyon metreye çıkarıyoruz.

Mısır’daki yatırımlarından memnun olduklarını belirtip, içeriye döndü:

- Aksaray’daki tekstil-konfeksiyon üretimimiz oldukça büyüdü. 8 bin kişi istihdam ediyoruz. Mısır’daki istihdam da aynı boyutlarda.

Perakende tarafını merak ettim, yanıtladı:

- Colin’s markamızın 750 mağazası var. 220’si Türkiye’de, bir o kadarı da Rusya’da faaliyet gösteriyor. Kalanı Ukrayna başta olmak üzere farklı ülkelere dağılmış durumda.

Eroğlu Grubu’nun toplam cirosunu sordum, şu yanıt verdi:

- Bir ara 1.5 milyar dolara çıkmıştı. Şimdi 1 milyar dolar dolayında.

Bizim markaların Ukrayna’da 267 mağazası bulunuyor

EROĞLU Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu’na Ukrayna’daki Colin’s mağazası sayısını sordum, yanıtladı:

- 130’un üzerinde mağazamız var.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel’den de Türk markalarının Ukrayna’daki toplam mağaza sayısını aldım:

- 24 marka, 267 mağaza ve 180 diğer satış noktası.

Mağazaların savaş ortamındaki durumunu anlatmasını istedim, yanıt belliydi:

- Mağazalar kapalı. Markaların Türk personelini tahliye çabası sürüyor. Ancak, çatışma ortamında hiç de kolay değil.

Ukrayna’daki markalardan örnekler saydı:

- LC Waikiki, Mavi, Flo, Koton, KİP-Ramsey, Damat-Tween, Taç, Penti, Roberto Bravo, Avva, Gizia, Sarar.

Geçen Cuma günü gazeteye uğrayan Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin’e de Ukrayna’daki Türk iş insanlarının, şirketlerinin ulaştığı iş hacmini sorduk, şöyle hesapladı:

- Müteahhitlerimizin üstlendiği 1.6 milyar dolarlık proje var. Başta Turkcell olmak üzere farklı sektörlerde yatırımlar da söz konusu. Müteahhitlik dahil iş hacmi 5 milyar dolar dolayında tahmin ediliyor.

Umarım en kısa sürede ateşkes ilan edilir, akan kan durur…