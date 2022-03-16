‘Smart Güneş’i halka açıyor, ‘hücre’ye 87 milyon dolar yatırıyor

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu Halil Demirdağ, çalışma hayatına Sultanhamam’da tekstil piyasasında başladı.

Ticareti öğrendikten sonra yönünü Bulgaristan’a çevirdi. İnşaat mühendisi abisiyle ortak inşaat projelerine imza attı. Koç Grubu’nun Enka ile birlikte yarattığı Ramstore zincirinin Sofya ayağındaki bir mağazasının mülk sahibi oldu.

2007-2008 döneminde Avrupa Birliği’nin (AB) yenilenebilir enerjiyi öne çıkaran kararı ile birlikte Bulgaristan, GES (güneş enerjisi santralı) yatırımlarını destek kapsamına aldı.

Halil Demirdağ, teşvik paketini inceledi, güneş enerjisi sistemi kurulumu işleri yapmaya başladı. Bulgaristan’da 2009 yılında başladığı güneş santralı kurulum işi ile Romanya ve Yunanistan’a da uzandı.

2013’te oturup gelecek planlarını gözden geçirdi:

- Artık 38 yaşındayım. Evlenip, çoluk çocuk sahibi olmak için daha fazla gecikmemeliyim. En iyisi Türkiye’ye dönüp, orada aynı işi kurmak olacak.

2014 yılında İstanbul’da yine güneş enerjisi santralı kurulumuna odaklandı. 2015 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak, gümrük duvarlarını yükselterek güneş paneli ithalatına fren koydu.

Halil Demirdağ, bunun üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratlarının kapısını çaldı, şu tavsiyelerle karşılaştı:

- Artık 1 kilovatlık bile güneş paneli ithal edilemez. En iyisi güneş paneli fabrikası kurmak. Güneş paneli üretimi “stratejik yatırım” kapsamına alındı. Türkiye’nin neresinde olursa olsun 5’inci bölge teşviklerinden yararlanmak mümkün.

Bürokratlardan biri Demirdağ’a yatırım yapmadan üretimi deneyebileceğini söyledi:

- Güneş paneli üretimine hızlı giriş yapanlar var. O fabrikalardan biriyle anlaş, kendine fason üretim yaptır.

Demirdağ, fizibilite çalışmaları yaptı, kolları sıvadı:

- 2017’de Gebze’de güneş paneli üretmeye başladım. İlk aşamada 12 milyon dolarlık yatırım yaptım. Zamanla yatırımı büyüttüm.

Zamanla Smart Holding’i kuran Halil Demirdağ, Smart Güneş Teknolojileri şirketinin hisselerinin yüzde 24.97’sini halka arz etme kararı aldı. Şirketin halka arz başvurusu geçen hafta Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) onaylandı.

Talep toplama tarihleri 16-17-18 Mart 2022 olarak belirlenen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ’la buluşup sohbet ettik.

Demirdağ, önce şirketin faaliyetlerini özetledi:

- Gebze’deki tesislerimizde güneş panelleri üretiyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında anahtar teslimi güneş santralları kurulu, bakımı ve onarımı hizmetleri veriyoruz.

Halka arzla sağlanacak kaynağın yüzde 30-35’ini İzmir Aliağa’da kurmayı planladıkları hücre yatırımında kullanacaklarını bildirdi:

- Aliağa’da güneş panellerinin yapı taşı olan hücreyi üretmek üzere 87 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Böylece güneş paneli üretim işimize önemli bir aşamayı daha katmış olacağız.

Şirketin 2021 yılı cirosunu paylaştı:

- Geçen yılı 95 milyon dolarlık ciroyla kapattık. Pandeminin ilk dönemleri hariç her yıl döviz bazında önemli büyüme sağlıyoruz.

Başta Avrupa’nın “Yeşil Mutabakat” kararı olmak üzere dünyada atılan “sürdürülebilirlik” adımları, bu yönde 2050, 2053, 2060 yıllarına dönük konulan hedefler, yenilenebilir enerji yatırımlarını büyütüyor.

Smart Güneş Teknolojileri de bu hedefler doğrultusunda büyümek üzere halka açılıp kaynak sağlama yolunu seçiyor.

534.9 milyon liralık halka arz planı var

SMART Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, Smart Güneş Teknolojileri’nin halka arzıyla ilgili şu bilgileri verdi:

QNB Finansinvest ve TSKB’nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek halka arzda 25 milyon 500 bin lira nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 6 milyon 340 bin lira nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında satışa sunulacak.

Fazla talep gelmesi halinde Smart Holding’in sahip olduğu 6 milyon 368 bin lira nominal değerli payların ek satışı gerçekleştirilecek.

Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 20’si “bireysel yatırımcılar”, yüzde 39’u “yüksek başvurulu yatırımcılar” grubuna tahsis edildi.

“bireysel yatırımcılar”, “yüksek başvurulu yatırımcılar” “Bireysel yatırımcılar” en çok 1000 adet, “yüksek başvurulu yatırımcılar” ise en az 1001 adet ile başvurabilecek. Her iki gruba da oransal dağıtım yapılacak.

Şirketin hisse başına 14 lira fiyatla halka arz edileceğini belirtip, sürdürdü:

Halka arzın büyüklüğünün 445 milyon 760 bin lira olması bekleniyor. Ek satış olursa rakam 534 milyon 912 bin lirayı bulacak.

Halka arz işlemi sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 20.81 olacak. Ek satış gerçekleşirse halka açıklık oranı yüzde 24.97’yi bulacak.

Halka arz öncesi 127 milyon 500 bin lira olan sermaye, halka arz sonrası 153 milyon liraya yükselecek.

Demirdağ, GENSED Başkanlığını yürütüyor

SMART Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, sektörün sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldığını belirtti:

- Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği’nin (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyorum.

Derneğin 2009 yılında kurulduğunu bildirdi:

- Sektörümüzün değer zincirinde bulunan bütün paydaşların sesi olan derneğimiz Avrupa Fotovoltaik Birliği’nin (Solar Power Europe-EPIA) üyesidir.