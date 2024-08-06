Smart, İzmir’deki ikinci tesisinde üretime başladı

Smart Güneş Teknolojileri şirketi, Gebze ve İzmir Aliağa yatırımlarının ardından Aliağa’da ikinci yatırımı olarak Entegre Güneş Paneli ve Hücre Üretim Tesisinde üretime başladı. Yenilenebilir enerjiye önem veren şirket ABD, AB gibi global pazarlarda da pazar payını artırmayı hedefliyor.

Türkiye’nin en önemli ye­nilenebilir enerji şirketle­rinden Smart Güneş Tek­nolojileri, İzmir’deki ikinci, top­lamda üçüncü tesisini devreye soktu. ‘Sürdürülebilir bir gelecek için üretiyoruz’ mottosuyla hare­ket eden şirketin Aliağa’da kuru­lan 800 MW kapasiteli tesislerin­de üretilen güneş hücreleri tama­men yerli olacak.

Yenilenebilir enerjide Türkiye, dünyanın en hızlı büyüme göste­ren ülkelerinden biri. Uluslarara­sı Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) yayımladığı kurulu güç istatistiklerine göre, Çin’in ilk sı­rada yer alırken araştırmaya gö­re Türkiye, 58 bin 462 MW kuru­lu güç ile dünya genelinde 11’in­ci sıraya çıktı.

Enerji Bakanlığı, her yıl 5 bin MW’lık yenilenebilir enerji kurulu gücünü devreye al­mayı planlarken, 2035 yılına ka­dar güneşte 3 bin 500 MW, rüzgar­da ise 1.500 MW olmak üzere top­lamda 60 bin MW’lık yeni kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

Türki­ye’nin toplam 110 bin MW kurulu gücünün 25 bin MW’ını güneş ve rüzgar enerjisinin oluştururken, 2035 yılına kadar hedef, mevcut 25 bin MW’ı 90 bin MW’a ulaş­tırmak. Hem planlanan hedefler hem de sektördeki büyüme, yeni yatırımların da artmasını sağlıyor. Yabancı devlerin de ilgi gösterdi­ği yenilenebilir enerjinin önemli oyuncularından Smart, bu anlam­da yeni bir tesisi daha üretime aldı.

Üçüncü yatırımı oldu

Daha önce Gebze ve İzmir Ali­ağa’da yatırım yapan Smart Gü­neş Teknolojileri, yine İzmir Ali­ağa’da Entegre Güneş Paneli ve Hücre Üretim Tesisi’nde üreti­me başladı. Aliağa’da kurulan 800 MW kapasiteli tesislerde güneş hücresi üretimine başladıklarını söyleyen Smart Güneş Teknoloji­leri Yönetim Kurulu Başkanı Ha­lil Demirdağ, yerli güneş hücrele­ri kullanılan güneş paneli üretim süreçlerine geçildiğini söyledi. Demirdağ’ın verdiği bilgilere göre yeni üretim kapasitesiyle şirket, dikey entegre sistem yapısını güç­lendirerek rekabetçi gücünü artı­rarak, ABD, AB gibi global pazar­larda da pazar payını artırmayı he­defliyor.