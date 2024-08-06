Smart, İzmir’deki ikinci tesisinde üretime başladı
Smart Güneş Teknolojileri şirketi, Gebze ve İzmir Aliağa yatırımlarının ardından Aliağa’da ikinci yatırımı olarak Entegre Güneş Paneli ve Hücre Üretim Tesisinde üretime başladı. Yenilenebilir enerjiye önem veren şirket ABD, AB gibi global pazarlarda da pazar payını artırmayı hedefliyor.
Türkiye’nin en önemli yenilenebilir enerji şirketlerinden Smart Güneş Teknolojileri, İzmir’deki ikinci, toplamda üçüncü tesisini devreye soktu. ‘Sürdürülebilir bir gelecek için üretiyoruz’ mottosuyla hareket eden şirketin Aliağa’da kurulan 800 MW kapasiteli tesislerinde üretilen güneş hücreleri tamamen yerli olacak.
Yenilenebilir enerjide Türkiye, dünyanın en hızlı büyüme gösteren ülkelerinden biri. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) yayımladığı kurulu güç istatistiklerine göre, Çin’in ilk sırada yer alırken araştırmaya göre Türkiye, 58 bin 462 MW kurulu güç ile dünya genelinde 11’inci sıraya çıktı.
Enerji Bakanlığı, her yıl 5 bin MW’lık yenilenebilir enerji kurulu gücünü devreye almayı planlarken, 2035 yılına kadar güneşte 3 bin 500 MW, rüzgarda ise 1.500 MW olmak üzere toplamda 60 bin MW’lık yeni kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.
Türkiye’nin toplam 110 bin MW kurulu gücünün 25 bin MW’ını güneş ve rüzgar enerjisinin oluştururken, 2035 yılına kadar hedef, mevcut 25 bin MW’ı 90 bin MW’a ulaştırmak. Hem planlanan hedefler hem de sektördeki büyüme, yeni yatırımların da artmasını sağlıyor. Yabancı devlerin de ilgi gösterdiği yenilenebilir enerjinin önemli oyuncularından Smart, bu anlamda yeni bir tesisi daha üretime aldı.
Üçüncü yatırımı oldu
Daha önce Gebze ve İzmir Aliağa’da yatırım yapan Smart Güneş Teknolojileri, yine İzmir Aliağa’da Entegre Güneş Paneli ve Hücre Üretim Tesisi’nde üretime başladı. Aliağa’da kurulan 800 MW kapasiteli tesislerde güneş hücresi üretimine başladıklarını söyleyen Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, yerli güneş hücreleri kullanılan güneş paneli üretim süreçlerine geçildiğini söyledi. Demirdağ’ın verdiği bilgilere göre yeni üretim kapasitesiyle şirket, dikey entegre sistem yapısını güçlendirerek rekabetçi gücünü artırarak, ABD, AB gibi global pazarlarda da pazar payını artırmayı hedefliyor.