Şoför akademisi kuracak!

Gökhan Akyürek, Türkiye pazarında hızla büyüyen ve iki yıl içerisinde 200 milyon TL öz sermayeyle yatırım yapmayı planlayan GKN Kargo’nun Yönetim Kurulu Başkanı. Aile işi dağıtımcılığı sürdüren Gökhan Akyürek’i 2017 yılında akrabası olan B&G Store'un sahibi Seyid Nebati teşvik etti ve kargo sektöründe perakende alanına yatırım yapmasına vesile oldu. Pandemiyle birlikte kargo sektörü tabir yerindeyse patlayınca Akyürek bu alana yatırımlarını artırma kararı verdi ve 1.5 yılda 150 milyon TL yatırım yaptı. Kuryelerin elindeki telefondan depolara her şeyi yeniledi. Bu yatırımların meyvesini sektörün büyük firmaları arasına girerek aldı. Bugün perakende sektöründeki 50’ye yakın en büyük markanın dağıtımını GKN Kargo yapıyor. Kiğılı, Avva, Suwen, B&G bu markalardan bazıları…

‘Seyid Nebati ufkumu açtı’

Gökhan Akyürek, “Seyid Nebati hem gözümü hem ufkumu açtı. Abdullah Kiğılı, Volkan Atik gibi çok değerli isimlerle onun sayesinde tanıştım. Bundan sonraki hedefim lüks teslimat. Artık herkesin işini yapmayacağız” diyor. Akyürek, şu anda eleman sıkıntısından şikayetçi. “Şu anda acentelerle birlikte 780 elemanımız var. Yıl sonunda 1.200 olacağız. 2022 hedefimiz 5 bine ulaşmak. Bu planları yapıyoruz ama eleman bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Her bölgede 14-15 araç yatıyor, çünkü primlerle birlikte 5 bin liradan fazla maaş olmasına rağmen şoför ve kurye bulamıyoruz. Dijitalleşme, teknoloji yatırımları bizim için önemli ve yazılımıcı bulmakta çok zorlanıyoruz. Bu soruna kökten çözüm bulmak için akademi kurma hayalim var. 2022 yılı başında GKN Akademi’yi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ali Özcan hocamız liderliğinde ilerleyeceğiz. Orası bizim mutfağımız olacak. Bu akademide kurye, şoför ve yazılımcı eğiteceğiz” diye konuşuyor.

Okmeydanı’nda yeni bina alındı

Gökhan Akyürek, halihazırda İkitelli’de faaliyet gösterdikleri merkezi akademiye dönüştüreceklerini söylüyor ve ekliyor: “Şirketi de Okmeydanı’na taşıyacağız. Orada çok değerli bir tekstil şirketinin 8 katlı binasını satın aldık. Hedefimiz 5 yıl içinde Türkiye’nin en iyi hizmeti veren, 81 ile teslimat yapan 20 bin kişilik bir grup olmak. Şu an 60 ildeyiz, 81 il rüyalarıma giriyor. Bu hedefe ulaşmak için gücümüz var ama eleman ve araç sıkıntısı herkesi olduğu gibi bizi de zorluyor. 55 araçlık siparişimiz var, önümüzdeki yıl 50 araç siparişi daha vereceğiz ama çip krizi yüzünden piyasada araç yok, herkes gibi biz de bekliyoruz.”

Vehbi Koç’un hayali, Mustafa Koç’un vizyonu 25 yaşına girdi

Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç, iş hayatına Ankara’da babasından devraldığı dükkanla başladı. 1926 yılında Ankara Ticaret Odası’na Koçzade Ahmet Vehbi adıyla kaydettirdi. İlk kez 15 yaşında İstanbul’a gelen Vehbi Koç, şehirden çok etkilendi. İstanbul’da 1935 yılında ortaklarıyla birlikte Vehbi Koç ve Ortakları Kollektif Şirketi’ni kurdu. Ankara’da inşaat sektöründe deneyimlerini İstanbul’a taşıyan Vehbi Koç, İstanbul’daki ilk dükkanını 1939 yılında Fermeneciler Caddesi’nde inşaat malzemeleri satmak üzere açtı. İş dünyasına esnaf olarak başlayan, sonra tüccar olan, 1946’da da sanayiciliğe adım atan Vehbi Koç’un ilk şirketlerinden biri Koçtaş Ticaret A.Ş.’dir. 1955 yılından itibaren büyük inşaat projelerine yapı malzemeleri toptancısı olarak hizmet veren Koçtaş Ticaret A.Ş., merhum Mustafa V. Koç’un vizyoner bakış açısı ve desteğiyle büyüdü.

Krizden sonra bir tek Mustafa Koç savundu

Koçtaş Ticaret, 1996’da İzmir- Bornova’da açtığı ilk mağazasıyla perakende satışlara başladı. 2000 yılında ev geliştirme sektörünün dünya çapındaki en büyük üç şirketinden biri olan, Kingfisher grubuna bağlı B&Q firması ile ortaklık anlaşması imzaladı, şirketin resmi adı da Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. oldu. Mustafa Koç, Koçtaş’a ve sektörün geleceğine inanıyordu. 2009 yılında Malatya’da 25’inci mağazayı açarken 2001 krizine atıfta bulunarak “Biliyor musunuz az daha bu işten çıkıyorduk. Yabancı ortak da gönülsüzdü zaten. Holdingde Koçtaş’a asılmak gerektiğini tek savunan ben oldum. Bu sektörün potansiyeline inanıyordum. Doğru da çıktı” demişti. Bugün Türkiye’de ev geliştirme sektörünün lideri olan Koçtaş, 100 binin üzerinde ürünü müşterileriyle buluşturuyor. 3 binin üzerinde kişiyi istihdam eden Koçtaş, bu yıl 25’inci yılını kutluyor. Koçtaş’ın sosyal iş ağında 25’inci yıl gururu Vehbi Koç’un Galata’daki ilk mağazasının fotoğrafı (yanda) ve şu notla paylaşıldı: “Galata’da, kendisi küçük ama arkasındaki hayaller kocaman olan bir dükkan: Fermenciler Caddesi numara 90. Ankara’da inşaat sektöründe edindiği deneyimlerle, İstanbul’da ticaret yapma hayalini gerçekleştirecek ilk adımı bu dükkanda attı Vehbi Koç. İlk kez 15 yaşında gelip çok etkilendiği bu şehirde, her zaman sevdiği tezgahta olma duygusu ile açtığı bu inşaat malzemeleri mağazası; Koçtaş ve Koç Topluluğu’nun temellerinin atıldığı yer olacaktı. 1939’da başlayan hayal, 1996’da bugünkü Koçtaş halini alıp 25 yılını geride bıraktı. Daha nice 25 yılları da geride bırakması ümidiyle…”