Sokak butikleri sanal pazaryerinde toplanıyor

Hopi altyapısıyla yeni bir pazaryeri kuruldu. Karaköy’deki sokak butiklerinden yola çıkılarak geliştirilen Hopishop, Instagram gibi mecralarda satış yapan butik “üreticileri” bir araya getiriyor. Hopi CEO’su Yalın Özcan, “200 marka var. Anadolu’daki kadim sanatların ustalarını da bu pazaryerinde görmek istiyoruz” dedi.

Koronavirüs etkisiyle dijital evrende 10 sınıf birden atlayan alışveriş ekosistemi, rekabeti ihtisas alanlarında buldu. Yüzlerce e-ticaret sitesi ve dükkan karantina günlerinde zorunlu ihtiyaçlara yanıt verirken, artık keyfi alışveriş trendinde öne çıkma yollarını arıyor. Rakamlar e-ticaretin uçtuğunu gösteriyor. Haziran 2021 verilerine göre online alışveriş Türkiye’de yüzde 72 oranında arttı. Özellikle Instagram gibi sosyal medya platformlarındaki “dükkan”ların bunda etkisi büyük. Boyner Grup’un sadakat platformu ve alışveriş uygulaması Hopi, sosyal medya platformlarında müşteri arayan butiklere özel bir pazaryeri kurdu. Hopishop adındaki pazaryerine büyük markalar değil, sadece sokaklarda seçkin koleksiyonları müşteriyle buluşturan butikler girebilecek.

Karaköy sokakları model oldu!

Yeni pazaryerini Hopi CEO’su Yalın Özcan anlattı. İçinde konsept alanlar, özel vitrinler bulunan Hopyshop’ta vegan marketten özel koleksiyon mağazalarına kadar onlarca ilgi alanına hitap eden dükkanlar tasarladıklarını söylüyor Özcan. “Biz ihtiyaç değil keyif alışverişini online ortama taşımak istedik. Sloganımızı da ‘kimsede olmayan her şey’ diye belirledik” diyor yola çıkış noktalarını anlatırken. Hayal ettikleri konsepti de şöyle dile getiriyor: “Karaköy sokaklarında gezerken, özel tasarım dükkanlardan aldığımız keyfi burada da yaşatmak istiyoruz. Öte yandan büyük online satış yerlerinde kaybolan, öne çıkamayan özel ve küçük üreticileri de görünür kılmış olacağız. Çünkü bu markaların görünür olmaya ihtiyaçları var.”

Peki butik demek pahalı bir pazaryeri olacağı anlamına mı geliyor? Yalın Özcan’ın bu soruya yanıtı “hem evet hem de hayır”. Evet çünkü herkeste olmayanı bulmanın bir bedeli var; öte yandan çeşitli imtiyazlarla bu butikler müşteriye daha kolay ulaşacağından ulaşılabilir fiyatlar da olacak.

Kimler girebilir?

Yalın Özcan, Hopishop’a Boyner gibi büyük markaların giremeyeceğinin altını çiziyor. Büyük markaların sadece özel koleksiyonlarıyla girebileceğini vurguluyor. Anlayacağınız Hopishop, “Her yerde olmayanın bulunabildiği sanal pazaryeri” olarak konumlanmış.

Türkiye’nin dört bir yanındaki el sanatları ustalarının ürünleri, özel tasarım takılar, dokuma kumaşlar kısacası yok olmaya yüz tutmuş değerlerin temsilcileri de Hopishop’un radarında. Özellikle Anadolu’daki özel üreticileri bulmak için geniş bir ekip oluşturulduğunu belirten Yalın Özcan, “Şu anda 200 markamız var. Hedefimiz yıl sonunda bunu 400’e çıkarmış olmak. Alaçatı’da keşif turlarına çıkıyoruz. Bütün Anadolu’da bunu yapacağız. Amacımız ilk yıl Hopi kullanıcılarının yüzde 25’ini bu sokağa getirmek. Uzun vadede ise yurtdışına açılma planımız var” diyor.

Hayvan deneyi yapmayan kozmetik öne çıkacak!

Hopishop’un yeni jenerasyon tüketicilerin talepleri ve gezegenin sorunları göz önünde bulundurularak aldığı bazı kararlar var. Örneğin üretim sürecinde hayvan deneyleri olmayan kozmetik ürünlere, çevreci uygulamaları iş modelinin parçası haline getiren üreticilere pozitif ayrımcılık yapılıyor. Bu şirketler birtakım indirim ve kampanyalardan yararlanacaklar. Ayrıca kadın üreticileri desteklemek için de bazı sivil toplum kuruluşlarıyla şimdiden temaslar kurulmuş. Yalın Özcan, “Kadın üreticileri desteklemek adına onlara ‘sattığın senin olsun’ diyerek komisyonsuz pazaryerinde satış yapma fırsatı vereceğiz” diyor.