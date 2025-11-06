Sol siyasette New York – İstanbul Hattı

New York be­lediye başkan seçiminin sonuç­ları Amerikan si­yasetinde bir şok etkisi yarattı. Bu sonuçlar ulusal ve uluslararası dü­zeyde birçok ezbe­ri bozdu.

Bir Müslü­man, ama daha da önemlisi sosyalist bir Müslü­man, belediye başkanı olarak seçildi. Bu seçimlerin birçok açıdan değerlendirilmesi ya­pılabilir. Ancak bu süreci bir süreden beri yakından takip eden bir iktisatçı olarak, se­çime etki eden iki önemli ko­nuya dikkat çekmekte yarar olduğunu düşünüyorum.

Bu etmenlerden biri, 1990’lı yıllar boyunca geliş­miş piyasa ekonomilerinde, “küreselleşme” ile birlikte yükselen ve dönemin karak­teristik özelliklerinden biri­ni oluşturan “çoğulculuğun” siyaset aranasında hala etki­li bir faktör olduğunun açı­ğa çıkmasıdır. Elbette çoğul­culuğun koşulsuz bir şekilde her toplumda karşılık bulma­sını beklemek doğru olmaz. Ama New York gibi, etnik ve dini açıdan birçok kültürü bünyesinde barındıran, son derecede kozmopolit bir şe­hirde çoğulculuğun siyasette hala işlevsel olmasının güzel bir kanıtıdır Zohran Mamda­ni’nin seçilmesi.

Seçim kampanyası döne­minde Mamdani’nin kimli­ği üzerinden kendisine yö­neltilen eleştirilere rağmen, inkârcılığa kaçmayarak Ame­rikan siyasetinde çoğulculu­ğa yeni bir alan açmış oldu. Bu, seçimler son zamanlarda Trump yönetiminin göçmen karşıtı uygulamalarına kar­şı New York halkının verdi­ği güçlü bir cevaptır aynı za­manda.

Küreselleşmenin yarattığı ekonomik sonuçlardan mem­nun olmayan kesimlerin, kü­reselleşmeye ve onun temsil ettiği değerlere karşı geliştir­dikleri karşıtlıklar, Trump gi­bi liderleri dünya siyaset are­nasında öne çıkarmıştır. Bu seçim sonuçları küreselleş­meden mağdur olan kesim­lerin, bu mağduriyetlerini gi­dermenin yolu olarak yaban­cı düşmanlığını körükleyen, kural tanımayan, bu şekil­de Amerikan demokrasisi­ni zayıflatanlara karşı New York’ta çizdikleri sınırdır. Bu yüzden Mamdani ile birlik­te Amerikan siyasetinde “ço­ğulculuk” da kazanmıştır.

Yeni bir ideolojinin yükselişi

Elbette bu seçimlerin ka­zananı sadece çoğulculuk değil. Bu seçimde Mamdani temsil ettiği “sol” görüşleri­ni açık olarak öne çıkarmak­tan geri durmamıştır. Bu ko­nuda inkâra kaçmadan, hatta bu düşünceler doğrultusunda oluşturduğu sosyal demokrat uygulamaları içeren söylem­lerini New Yorklu seçmenler­le paylaşan bir tavrı benim­semiştir. Kısacası siyasette temsil ettiği ideolojik hattını, daha önceleri yapılmadığı de­recede bu kampanya süresin­ce tartışmaya açmıştır.

Bu da ABD gibi piyasacı, neoliberalizmin en önem­li temsilcisi olan bir ülkece çok önemli bir kırılmaya işa­ret etmektedir. Bu kılmanın ana sorumlusu ise, 1980’li yıllardan beri uygulanan neo­liberal ekonomi politikaların ekonomik manada Amerikan toplumunda yarattığı mağdu­riyetlerin kesimler açısından kapsamının giderek genişle­mesidir. Trump bile bu mağ­duriyetleri kendi lehine si­yasi sonuçları elde etmenin bir fırsatı olarak görmüş ve suistimal etmiştir. Özellikle küreselleşme karşıtı bir söy­lemle küreselleşmenin mağ­duru olmuş kesimlerin deste­ğini almayı başarmıştır.

Ancak bugün Trump’ın temsil ettiği siyasi hareke­tin, iktisadi olarak Amerikan halkını karşı karşıya bıraktığı mağduriyetleri ortadan kal­dıracak uygulamalara daya­nak oluşturacak ideolojik bir dayanağı yoktur. Aksine bu mağduriyetlere yol açan ne­oliberalizmin sınırları içinde kalarak, sadece kamu müda­haleleriyle piyasaların biraz “terbiye” edilmesi yoluyla bu mağduriyetlerin ortadan kal­dırılabileceği düşünülmek­tedir. Bugünkü sorunların bizzat kaynağı olan ideoloji inkâr etmeden, çareyi de bu ideolojiyi temel alan uygula­malarda aramaktadırlar.

İdeolojik duruşu bakımın­dan ciddi bir fark içerme­yen Trump uygulamalarının, New York halkı nezdinde tep­ki çektiği ve kabul görmediği anlaşılmaktadır.

ABD ölçülerine göre bile oldukça sol bir ideolojiye sa­hip olan Mamdani’nin bu dü­şüncelerinin kamuoyundan aldığı desteğin ana nedeni­nin bugüne kadar ABD kapi­talizminin o meşhur piyasa­cı uygulamaların toplumda yaratmış olduğu kutuplaşma ortamıdır. Çok uzun zaman­dır, birçok önemli iktisatçı­nın dikkat çektiği sorunla­rın çözümü bir yana, mevcut sorunların şiddeti de Trump yönetiminin uygulamala­rı ile arttırmıştır. Her alanda yaşanan eşitsizlikle baş ede­meyen sistem, kesimler arası mobilitenin azalmasına ne­den olmuştur. Barınma ve gı­daya erişim geçmişe göre çok daha zorlaşmıştır. Özellikle New York gibi göç alan ve bu yüzden son derecede kozmo­polit bir yapıya sahip olan bir şehirde, kadınların işgücü pi­yasasına katılımını sağlama­nın önemi geçmişe göre çok daha fazladır.

Bekleyip görmeli

Dikkat edilirse, Mamda­ni’nin New York seçimlerin­de kullandığı söylemler gü­nümüzde birçok ülkede kar­şı karşıya kalınan benzer sorunlara çare niteliğinde. Ama bizim için önemi, bu se­çimdeki vaatlerin önemli kıs­mının 2019 sonrası İstan­bul seçimlerinde konu edilen söylem ve vaatlere benzerlik göstermesidir. Ülkemizdeki örnekler böyle bir siyasi ben­zer siyasi uygulamaların en azından İstanbul’da 2024 se­çimlerinde tekrar önemli bir başarı sağlaması bugün New York seçimlerini kazananlar bakımından önemli bir gös­terge olmalıdır.

Zohran Mamdani daha yeni seçimleri kazandı. Bu seçim zaferinin Amerika’da ve sağ popülist iktidarların yükse­lişe geçtiği bazı Avrupa ülke­lerindeki siyasette bir dönü­şümün işaretçisi olup olma­dığını anlayabilmek için daha zaman ihtiyaç var. Ama yine de bu seçim sonuçları farklı siyasi ideolojilerin siyasette hala yeri olduğuna işaret et­mektedir.