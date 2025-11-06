Sol siyasette New York – İstanbul Hattı
New York belediye başkan seçiminin sonuçları Amerikan siyasetinde bir şok etkisi yarattı. Bu sonuçlar ulusal ve uluslararası düzeyde birçok ezberi bozdu.
Bir Müslüman, ama daha da önemlisi sosyalist bir Müslüman, belediye başkanı olarak seçildi. Bu seçimlerin birçok açıdan değerlendirilmesi yapılabilir. Ancak bu süreci bir süreden beri yakından takip eden bir iktisatçı olarak, seçime etki eden iki önemli konuya dikkat çekmekte yarar olduğunu düşünüyorum.
Bu etmenlerden biri, 1990’lı yıllar boyunca gelişmiş piyasa ekonomilerinde, “küreselleşme” ile birlikte yükselen ve dönemin karakteristik özelliklerinden birini oluşturan “çoğulculuğun” siyaset aranasında hala etkili bir faktör olduğunun açığa çıkmasıdır. Elbette çoğulculuğun koşulsuz bir şekilde her toplumda karşılık bulmasını beklemek doğru olmaz. Ama New York gibi, etnik ve dini açıdan birçok kültürü bünyesinde barındıran, son derecede kozmopolit bir şehirde çoğulculuğun siyasette hala işlevsel olmasının güzel bir kanıtıdır Zohran Mamdani’nin seçilmesi.
Seçim kampanyası döneminde Mamdani’nin kimliği üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere rağmen, inkârcılığa kaçmayarak Amerikan siyasetinde çoğulculuğa yeni bir alan açmış oldu. Bu, seçimler son zamanlarda Trump yönetiminin göçmen karşıtı uygulamalarına karşı New York halkının verdiği güçlü bir cevaptır aynı zamanda.
Küreselleşmenin yarattığı ekonomik sonuçlardan memnun olmayan kesimlerin, küreselleşmeye ve onun temsil ettiği değerlere karşı geliştirdikleri karşıtlıklar, Trump gibi liderleri dünya siyaset arenasında öne çıkarmıştır. Bu seçim sonuçları küreselleşmeden mağdur olan kesimlerin, bu mağduriyetlerini gidermenin yolu olarak yabancı düşmanlığını körükleyen, kural tanımayan, bu şekilde Amerikan demokrasisini zayıflatanlara karşı New York’ta çizdikleri sınırdır. Bu yüzden Mamdani ile birlikte Amerikan siyasetinde “çoğulculuk” da kazanmıştır.
Yeni bir ideolojinin yükselişi
Elbette bu seçimlerin kazananı sadece çoğulculuk değil. Bu seçimde Mamdani temsil ettiği “sol” görüşlerini açık olarak öne çıkarmaktan geri durmamıştır. Bu konuda inkâra kaçmadan, hatta bu düşünceler doğrultusunda oluşturduğu sosyal demokrat uygulamaları içeren söylemlerini New Yorklu seçmenlerle paylaşan bir tavrı benimsemiştir. Kısacası siyasette temsil ettiği ideolojik hattını, daha önceleri yapılmadığı derecede bu kampanya süresince tartışmaya açmıştır.
Bu da ABD gibi piyasacı, neoliberalizmin en önemli temsilcisi olan bir ülkece çok önemli bir kırılmaya işaret etmektedir. Bu kılmanın ana sorumlusu ise, 1980’li yıllardan beri uygulanan neoliberal ekonomi politikaların ekonomik manada Amerikan toplumunda yarattığı mağduriyetlerin kesimler açısından kapsamının giderek genişlemesidir. Trump bile bu mağduriyetleri kendi lehine siyasi sonuçları elde etmenin bir fırsatı olarak görmüş ve suistimal etmiştir. Özellikle küreselleşme karşıtı bir söylemle küreselleşmenin mağduru olmuş kesimlerin desteğini almayı başarmıştır.
Ancak bugün Trump’ın temsil ettiği siyasi hareketin, iktisadi olarak Amerikan halkını karşı karşıya bıraktığı mağduriyetleri ortadan kaldıracak uygulamalara dayanak oluşturacak ideolojik bir dayanağı yoktur. Aksine bu mağduriyetlere yol açan neoliberalizmin sınırları içinde kalarak, sadece kamu müdahaleleriyle piyasaların biraz “terbiye” edilmesi yoluyla bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılabileceği düşünülmektedir. Bugünkü sorunların bizzat kaynağı olan ideoloji inkâr etmeden, çareyi de bu ideolojiyi temel alan uygulamalarda aramaktadırlar.
İdeolojik duruşu bakımından ciddi bir fark içermeyen Trump uygulamalarının, New York halkı nezdinde tepki çektiği ve kabul görmediği anlaşılmaktadır.
ABD ölçülerine göre bile oldukça sol bir ideolojiye sahip olan Mamdani’nin bu düşüncelerinin kamuoyundan aldığı desteğin ana nedeninin bugüne kadar ABD kapitalizminin o meşhur piyasacı uygulamaların toplumda yaratmış olduğu kutuplaşma ortamıdır. Çok uzun zamandır, birçok önemli iktisatçının dikkat çektiği sorunların çözümü bir yana, mevcut sorunların şiddeti de Trump yönetiminin uygulamaları ile arttırmıştır. Her alanda yaşanan eşitsizlikle baş edemeyen sistem, kesimler arası mobilitenin azalmasına neden olmuştur. Barınma ve gıdaya erişim geçmişe göre çok daha zorlaşmıştır. Özellikle New York gibi göç alan ve bu yüzden son derecede kozmopolit bir yapıya sahip olan bir şehirde, kadınların işgücü piyasasına katılımını sağlamanın önemi geçmişe göre çok daha fazladır.
Bekleyip görmeli
Dikkat edilirse, Mamdani’nin New York seçimlerinde kullandığı söylemler günümüzde birçok ülkede karşı karşıya kalınan benzer sorunlara çare niteliğinde. Ama bizim için önemi, bu seçimdeki vaatlerin önemli kısmının 2019 sonrası İstanbul seçimlerinde konu edilen söylem ve vaatlere benzerlik göstermesidir. Ülkemizdeki örnekler böyle bir siyasi benzer siyasi uygulamaların en azından İstanbul’da 2024 seçimlerinde tekrar önemli bir başarı sağlaması bugün New York seçimlerini kazananlar bakımından önemli bir gösterge olmalıdır.
Zohran Mamdani daha yeni seçimleri kazandı. Bu seçim zaferinin Amerika’da ve sağ popülist iktidarların yükselişe geçtiği bazı Avrupa ülkelerindeki siyasette bir dönüşümün işaretçisi olup olmadığını anlayabilmek için daha zaman ihtiyaç var. Ama yine de bu seçim sonuçları farklı siyasi ideolojilerin siyasette hala yeri olduğuna işaret etmektedir.
