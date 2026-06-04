Şölen’den 100 milyon dolarlık yeni yatırım

Biscolata, Luppo, Ozmo gibi markaların sahibi olan Şö­len Çikolata, üçüncü fab­rikasını Gaziantep’te açtı. Akıllı deposu ve robotlarıyla “teknolo­ji üssü” olma hedefiyle kurulan yeni fabrika, tamamı özkaynak­larla karşılanan yaklaşık 100 mil­yon dolarlık yatırımla hayata ge­çirildi.

Gaziantep’te yapılan açı­lış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ga­ziantep Valisi Kemal Çeber, Gazi­antep Büyükşehir Belediye Baş­kanı Fatma Şahin de katıldı.

İkisi Gaziantep’te, biri İstan­bul Silivri’de bulunan 3 fabrika­sında 500’den fazla robota ve 300 bin metrekareye yakın üretim alanına sahip olan Şölen, üre­tim alanı büyüklüğü bakımın­dan dünyanın en büyük çikola­ta üretim merkezlerinden biri oldu. Şirket bu yatırımla, Gazi­antep’teki toplam üretim alanı­nı yüzde 70 genişleterek 27 fut­bol sahasına denk gelen 172 bin 500 metrekare üretim sahasına ulaştı.

Şölen Çikolata CEO’su Erdo­ğan Çoban, 36 yıl önce Gazian­tep’te ikinci el makinelerle kü­çük bir işletme olarak yola çıktık­larını belirterek, bugün 5 kıtada 120’den fazla ülkeye ihracat ya­pan küresel bir gıda şirketine dö­nüştüklerini söyledi.

Şirketin yaklaşık 3 bin kişilik bir ekiple fa­aliyet gösterdiğini kaydeden Ço­ban, başarının temelinde yüksek kalite, inovasyon, markalaşma ve gıda güvenliğinin yer aldığını ifa­de etti. Yeni fabrikanın 100 mil­yon doların üzerinde yatırımla hayata geçirildiğini belirten Ço­ban, tesisin kapasite artışı ve ye­ni ürün kategorilerine giriş ama­cıyla kurulduğunu söyledi. Ço­ban, tesiste yaklaşık 500 robotun görev yaptığını kaydetti.

Hedef, tüm kategorilerde lider olmak

Şölen’in bünyesinde Biscolata, Ozmo ve Luppo gibi markaların bulunduğunu hatırlatan Çoban, her markayı farklı hedef kitlele­re yönelik konumlandırdıkları­nı belirterek, “Tüketicinin bizi tercih etmesi için ürün kalitesi­nin yanı sıra farklılaşma ve güç­lü marka yatırımı gerekiyor. Biz de 25 yıldır bu stratejiyle ilerli­yoruz” dedi.

Türkiye’de çocukla­ra yönelik atıştırmalık ürünler kategorisinde lider olduklarını, bazı kategorilerde ise liderlik he­deflediklerini söyleyen Çoban, şirketin son yıllarda çikolata tü­ketiminin yaygınlaşmasına katkı sağlayan yeniliklere de öncülük ettiğini dile getirdi.

1 milyar doların üzerinde yatırım

Şirketin bugün 650 milyon doların üzerinde ciroya ve 360 milyon dolar ihracata ulaştığını açıklayan Çoban, “Türkiye’de gı­da sektöründe ihracat lideriyiz. Son 10 yılda 500 milyon dolar, 36 yılda ise 1 milyar doların üze­rinde yatırım gerçekleştirdik” diye konuştu.

5 kıtada 120’den fazla ülkeye katma değerli ihra­cat yaptıklarını, özellikle Ame­rika ve Güney Amerika pazarla­rına odaklandıklarını açıklayan Çoban, yıl sonunda New York’ta yeni bir ofis açacaklarını söyledi. Şirketin önümüzdeki 5 yıllık he­definin ihracatı 750 milyon dola­ra, toplam cirosunu ise 1,2 milyar doların üzerine taşımak olduğu­nu belirten Çoban, “Türkiye’den katma değerli ve markalı ürün ih­raç ederek büyümeye devam ede­ceğiz” ifadelerini kullandı.

Çoban, hedeflerle ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Beş yıl içinde tonajda yüzde 40 büyüme sağ­ladık. 2026’da iç pazarda yüzde 17-20 büyüme hedefliyoruz. Yeni ürünler de gelmeye devam ede­cek. İhracatta ise dolar bazında yaklaşık çift haneli büyüme ve 386 milyon dolar ciro öngörüyo­ruz. Dünyada kendi sektörümüz­de ilk 10’a girme hedefimize ka­rarlılıkla yürüyoruz.”

Dünyanın en büyük çikolata fabrikalarından biri

Çoban, “Tüm gıda kategori­lerinde ihracat lideriyiz. Ar-Ge merkezimizde 35 patentle gele­ceği tasarlıyoruz. Yeni fabrika­mızla birlikte 3 üretim tesisimiz­de 300 bin metrekareye ulaşan üretim alanımızla dünyanın en büyük çikolata üretim merkezle­rinden biri olduk. Teknolojiyi ve insanı bir araya getirerek hayata geçirdiğimiz üçüncü fabrikamız tam bir yüksek teknoloji üssü. Bu yatırımla birlikte, mevcut istih­damımıza ek olarak 2 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlıyoruz” dedi.

“Alın ve akıl teri dökenin yanındayız”

Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gıda sektörünün Türkiye’nin küresel rekabet iddiasını besleyen önemli bir sektör olduğunu vurguladı. Kacır, şöyle devam etti: “Atıştırmalık ürünler sektörü, ülkemizin gıda sanayisinde rekabet gücü yüksek alanlarından biridir. Türkiye; üretim kapasitesi, ihracat ağı ve marka kabiliyetiyle; bisküvi, çikolata, şekerleme, kek, gofret ve kuruyemiş bazlı ürünlerde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır.

Ülkemizin gelişmiş un, şeker, kakao işleme ve ambalaj sanayisi altyapısı; Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarlarına yakınlığı; büyük ölçekli üretim tesisleri ve geniş iç pazarı, atıştırmalık sektörümüzü küresel ölçekte rekabetçi kılan başlıca unsurlardır. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu yatırım da Türkiye’nin atıştırmalık ürünler alanındaki üretim kabiliyetini, ihracat potansiyelini ve teknoloji odaklı dönüşümünü daha görünür hâle getiren örnek tesislerden biridir. Bizler her daim çalışanın, üretenin, bu ülke için alın ve akıl teri dökenin yanında yer almaya devam edeceğiz.”

2002 yılından bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 8 bin 911 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini söyleyen Kacır şöyle devam etti: “1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. 12’si gıda ihtisas organize sanayi bölgesi olmak üzere toplam 211 organize sanayi bölgemizde müteşebbislerimiz gıda ürünleri imalatı gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl 22.3 milyar dolar ihracata ulaşan sektörümüzün, önümüzdeki dönemde de yeni başarı hikayeleri yazacağına yürekten inanıyorum.”