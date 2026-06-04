Şölen’den 100 milyon dolarlık yeni yatırım
Biscolata, Luppo, Ozmo gibi markaların sahibi olan Şölen Çikolata, üçüncü fabrikasını Gaziantep’te açtı. Akıllı deposu ve robotlarıyla “teknoloji üssü” olma hedefiyle kurulan yeni fabrika, tamamı özkaynaklarla karşılanan yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildi.
Gaziantep’te yapılan açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.
İkisi Gaziantep’te, biri İstanbul Silivri’de bulunan 3 fabrikasında 500’den fazla robota ve 300 bin metrekareye yakın üretim alanına sahip olan Şölen, üretim alanı büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük çikolata üretim merkezlerinden biri oldu. Şirket bu yatırımla, Gaziantep’teki toplam üretim alanını yüzde 70 genişleterek 27 futbol sahasına denk gelen 172 bin 500 metrekare üretim sahasına ulaştı.
Şölen Çikolata CEO’su Erdoğan Çoban, 36 yıl önce Gaziantep’te ikinci el makinelerle küçük bir işletme olarak yola çıktıklarını belirterek, bugün 5 kıtada 120’den fazla ülkeye ihracat yapan küresel bir gıda şirketine dönüştüklerini söyledi.
Şirketin yaklaşık 3 bin kişilik bir ekiple faaliyet gösterdiğini kaydeden Çoban, başarının temelinde yüksek kalite, inovasyon, markalaşma ve gıda güvenliğinin yer aldığını ifade etti. Yeni fabrikanın 100 milyon doların üzerinde yatırımla hayata geçirildiğini belirten Çoban, tesisin kapasite artışı ve yeni ürün kategorilerine giriş amacıyla kurulduğunu söyledi. Çoban, tesiste yaklaşık 500 robotun görev yaptığını kaydetti.
Hedef, tüm kategorilerde lider olmak
Şölen’in bünyesinde Biscolata, Ozmo ve Luppo gibi markaların bulunduğunu hatırlatan Çoban, her markayı farklı hedef kitlelere yönelik konumlandırdıklarını belirterek, “Tüketicinin bizi tercih etmesi için ürün kalitesinin yanı sıra farklılaşma ve güçlü marka yatırımı gerekiyor. Biz de 25 yıldır bu stratejiyle ilerliyoruz” dedi.
Türkiye’de çocuklara yönelik atıştırmalık ürünler kategorisinde lider olduklarını, bazı kategorilerde ise liderlik hedeflediklerini söyleyen Çoban, şirketin son yıllarda çikolata tüketiminin yaygınlaşmasına katkı sağlayan yeniliklere de öncülük ettiğini dile getirdi.
1 milyar doların üzerinde yatırım
Şirketin bugün 650 milyon doların üzerinde ciroya ve 360 milyon dolar ihracata ulaştığını açıklayan Çoban, “Türkiye’de gıda sektöründe ihracat lideriyiz. Son 10 yılda 500 milyon dolar, 36 yılda ise 1 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik” diye konuştu.
5 kıtada 120’den fazla ülkeye katma değerli ihracat yaptıklarını, özellikle Amerika ve Güney Amerika pazarlarına odaklandıklarını açıklayan Çoban, yıl sonunda New York’ta yeni bir ofis açacaklarını söyledi. Şirketin önümüzdeki 5 yıllık hedefinin ihracatı 750 milyon dolara, toplam cirosunu ise 1,2 milyar doların üzerine taşımak olduğunu belirten Çoban, “Türkiye’den katma değerli ve markalı ürün ihraç ederek büyümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Çoban, hedeflerle ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Beş yıl içinde tonajda yüzde 40 büyüme sağladık. 2026’da iç pazarda yüzde 17-20 büyüme hedefliyoruz. Yeni ürünler de gelmeye devam edecek. İhracatta ise dolar bazında yaklaşık çift haneli büyüme ve 386 milyon dolar ciro öngörüyoruz. Dünyada kendi sektörümüzde ilk 10’a girme hedefimize kararlılıkla yürüyoruz.”
Dünyanın en büyük çikolata fabrikalarından biri
Çoban, “Tüm gıda kategorilerinde ihracat lideriyiz. Ar-Ge merkezimizde 35 patentle geleceği tasarlıyoruz. Yeni fabrikamızla birlikte 3 üretim tesisimizde 300 bin metrekareye ulaşan üretim alanımızla dünyanın en büyük çikolata üretim merkezlerinden biri olduk. Teknolojiyi ve insanı bir araya getirerek hayata geçirdiğimiz üçüncü fabrikamız tam bir yüksek teknoloji üssü. Bu yatırımla birlikte, mevcut istihdamımıza ek olarak 2 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlıyoruz” dedi.
“Alın ve akıl teri dökenin yanındayız”
Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gıda sektörünün Türkiye’nin küresel rekabet iddiasını besleyen önemli bir sektör olduğunu vurguladı. Kacır, şöyle devam etti: “Atıştırmalık ürünler sektörü, ülkemizin gıda sanayisinde rekabet gücü yüksek alanlarından biridir. Türkiye; üretim kapasitesi, ihracat ağı ve marka kabiliyetiyle; bisküvi, çikolata, şekerleme, kek, gofret ve kuruyemiş bazlı ürünlerde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır.
Ülkemizin gelişmiş un, şeker, kakao işleme ve ambalaj sanayisi altyapısı; Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarlarına yakınlığı; büyük ölçekli üretim tesisleri ve geniş iç pazarı, atıştırmalık sektörümüzü küresel ölçekte rekabetçi kılan başlıca unsurlardır. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu yatırım da Türkiye’nin atıştırmalık ürünler alanındaki üretim kabiliyetini, ihracat potansiyelini ve teknoloji odaklı dönüşümünü daha görünür hâle getiren örnek tesislerden biridir. Bizler her daim çalışanın, üretenin, bu ülke için alın ve akıl teri dökenin yanında yer almaya devam edeceğiz.”
2002 yılından bugüne kadar gıda ürünleri imalatına yönelik 8 bin 911 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini söyleyen Kacır şöyle devam etti: “1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. 12’si gıda ihtisas organize sanayi bölgesi olmak üzere toplam 211 organize sanayi bölgemizde müteşebbislerimiz gıda ürünleri imalatı gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl 22.3 milyar dolar ihracata ulaşan sektörümüzün, önümüzdeki dönemde de yeni başarı hikayeleri yazacağına yürekten inanıyorum.”
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