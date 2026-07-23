Son 3 yılda enflasyonu yenen hisse oranı: Yüzde 22

Haziran sonu itibarıyla 3 yıllık enflasyon %206 oldu. Bu süreçte BIST 100 Endeksi %147 yükseldi. Ancak son 3 yılda sürekli BIST 100 Endeksi’nde olan 84’den sadece 19’u enflasyonun üzerinde getiri sağladı. 16 hissenin fiyatı 3 yıl önceki seviyesinin altındayken 49 hisse yükseldi. Enflasyondaki artış yakalanamadı.

Haziran sonu itibarıyla Türkiye’de finansal pi­yasalarda değerlendiri­len birikimlerin toplam büyük­lüğü 49 trilyon 684 milyar TL’ye çıktı. Söz konusu rakam 2025 yı­lı sonunda 44 trilyon 214 milyar TL seviyesindeydi. Toplam tasar­ruflar içerisinde aslan payını 17.5 trilyon TL ile Türk Lirası mevdu­at alıyor. İkinci sırada 10.4 trilyon TL ile Devlet İç Borçlanma Se­netleri (DİBS) geliyor.

Döviz Tev­diat Hesapları’nda (DTH) tutulan tasarrufların büyüklüğü ise 6 tril­yon TL. Hisse senedinde değer­lendirilen birikimlerin büyük­lüğü ise döviz hesaplarını geride bırakmış durumda. Tasarruf sa­hipleri toplam 6.3 trilyon TL’sini hisse senedinde değerlendiriyor. Hisse senedindeki birikimlerin DTH’yi geride bırakmasında bor­sanın yılbaşından bu yana göster­diği yüzde 25’lik yükselişin etkisi büyük. İlk 6 ayda dolar kurundaki artış ise yüzde 10 oldu.

Hisse senedi yatırımcısı için her ne kadar bu yıl endeks yüksel­miş olsa da bu hareket tüm hisse senetlerine aynı oranda yansıma­dı. BIST 100 Endeksi’ne dahil 100 hisseden sadece 26’sı bu yıl en­deksten daha iyi performans gös­terdi. 43 hissenin değeri yılbaşın­daki seviyesinin altında. Resme biraz daha uzun bakıldığında du­rum pek değişmiyor. Birikimleri­nin değerini en azından enflasyo­na karşı korumak isteyenler, son 3 yılda borsadan umduğunu pek bulamadı.

Türkiye İstatistik Ku­rumu’nun (TÜİK) verilerine gö­re, haziran ayında tüketici enflas­yonu son 3 yılda yüzde 206 arttı. 2023 Haziran-2026 Haziran ta­rihleri arasında BIST 100 Endek­si’ndeki yükseliş yüzde 147 ola­rak hesaplanıyor. Yani endekste­ki yükseliş enflasyonun altında kalmış. Hisse senetlerinin hem endekse hem de enflasyona göre performanslarına bakıldığında durum daha kötü.

31 hisse endeksi solladı

Son 3 yılda BIST 100 Endek­si’nde bulunan şirket sayısı 84. Başka bir ifadeyle son 3 yılda 16 hisse endeksten çıkmış ve yerine yeni hisseler dahil edilmiş. Söz konusu 84 hissenin 65’i yüzde yani yüzde 77’si yüzde 206 olan son 3 yıllık enflasyonun altında performans göstermiş. 16 hisse­nin değeri ise 3 yıl önceki sevi­yesinin altında.

Bu hisselere ya­tırım yapmış olanların paraları bırakın artmayı azalmış durum­da. 49 hissenin değeri yükselmiş ancak enflasyondaki artışı ya­kalayamamış. Son 3 yıllık süreç­te enflasyonu yenmeyi başaran hisse sayısı ise sadece 19. Hisse­lerin performanslarının endeks ile karşılaştırıldığında, 84 hisse­den sadece 31’i endeksin yüzde 147’lik getirisinin üzerine çık­mayı başardı. Yani endeksteki hisselerin yüzde 63’ü son 3 yılda endeksin altında bir performans göstermiş.