Son 3 yılda enflasyonu yenen hisse oranı: Yüzde 22
Haziran sonu itibarıyla 3 yıllık enflasyon %206 oldu. Bu süreçte BIST 100 Endeksi %147 yükseldi. Ancak son 3 yılda sürekli BIST 100 Endeksi’nde olan 84’den sadece 19’u enflasyonun üzerinde getiri sağladı. 16 hissenin fiyatı 3 yıl önceki seviyesinin altındayken 49 hisse yükseldi. Enflasyondaki artış yakalanamadı.
Haziran sonu itibarıyla Türkiye’de finansal piyasalarda değerlendirilen birikimlerin toplam büyüklüğü 49 trilyon 684 milyar TL’ye çıktı. Söz konusu rakam 2025 yılı sonunda 44 trilyon 214 milyar TL seviyesindeydi. Toplam tasarruflar içerisinde aslan payını 17.5 trilyon TL ile Türk Lirası mevduat alıyor. İkinci sırada 10.4 trilyon TL ile Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) geliyor.
Döviz Tevdiat Hesapları’nda (DTH) tutulan tasarrufların büyüklüğü ise 6 trilyon TL. Hisse senedinde değerlendirilen birikimlerin büyüklüğü ise döviz hesaplarını geride bırakmış durumda. Tasarruf sahipleri toplam 6.3 trilyon TL’sini hisse senedinde değerlendiriyor. Hisse senedindeki birikimlerin DTH’yi geride bırakmasında borsanın yılbaşından bu yana gösterdiği yüzde 25’lik yükselişin etkisi büyük. İlk 6 ayda dolar kurundaki artış ise yüzde 10 oldu.
Hisse senedi yatırımcısı için her ne kadar bu yıl endeks yükselmiş olsa da bu hareket tüm hisse senetlerine aynı oranda yansımadı. BIST 100 Endeksi’ne dahil 100 hisseden sadece 26’sı bu yıl endeksten daha iyi performans gösterdi. 43 hissenin değeri yılbaşındaki seviyesinin altında. Resme biraz daha uzun bakıldığında durum pek değişmiyor. Birikimlerinin değerini en azından enflasyona karşı korumak isteyenler, son 3 yılda borsadan umduğunu pek bulamadı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında tüketici enflasyonu son 3 yılda yüzde 206 arttı. 2023 Haziran-2026 Haziran tarihleri arasında BIST 100 Endeksi’ndeki yükseliş yüzde 147 olarak hesaplanıyor. Yani endeksteki yükseliş enflasyonun altında kalmış. Hisse senetlerinin hem endekse hem de enflasyona göre performanslarına bakıldığında durum daha kötü.
31 hisse endeksi solladı
Son 3 yılda BIST 100 Endeksi’nde bulunan şirket sayısı 84. Başka bir ifadeyle son 3 yılda 16 hisse endeksten çıkmış ve yerine yeni hisseler dahil edilmiş. Söz konusu 84 hissenin 65’i yüzde yani yüzde 77’si yüzde 206 olan son 3 yıllık enflasyonun altında performans göstermiş. 16 hissenin değeri ise 3 yıl önceki seviyesinin altında.
Bu hisselere yatırım yapmış olanların paraları bırakın artmayı azalmış durumda. 49 hissenin değeri yükselmiş ancak enflasyondaki artışı yakalayamamış. Son 3 yıllık süreçte enflasyonu yenmeyi başaran hisse sayısı ise sadece 19. Hisselerin performanslarının endeks ile karşılaştırıldığında, 84 hisseden sadece 31’i endeksin yüzde 147’lik getirisinin üzerine çıkmayı başardı. Yani endeksteki hisselerin yüzde 63’ü son 3 yılda endeksin altında bir performans göstermiş.
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