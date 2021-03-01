Son çeyrekteki canlı büyüme ile 2020’yi tahminlerin üzerinde tamamlıyoruz

COVID-19 nedeniyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralan Türkiye ekonomisi, bu dönemde alınan kararların ardından hızlı bir kredi canlanması ile tüketim temelli büyüme yaşadı. Üçüncü çeyrekte pek çok ekonomi daralmaya devam ederken, biz yüzde 6,7 büyüdük. Ancak negatifreel faizler ve hızlı kredi büyümesi getirdiği riskler, ekonomik bünyede tahribat yarattığı için gevşek para ve maliye politikasındaki pozisyonumuz uzun sürmedi.

Sonbahardan itibaren krediler kısılmaya başladı. Ardından negatifreel faizden, pozitif reel faize geçişle birlikte kredi maliyetleri daha da yükseldi. İnşaat sektöründe satışlar hızla azaldı. Salgın tedbirleri nedeniyle hizmet sektörlerinde faaliyet zayıfkalmaya devam etti. Ancak sanayi üretiminde ve satışlarında, perakende sektöründe ciddi bir canlanma gördük. İşte bunların sonucunu bu sabah 10’da TÜİK 4. çeyrek büyüme verisinde açıklayacak. Böylece sadece son çeyreğin değil, 2020 genelinin de büyüme performansını göreceğiz.

Anadolu Ajansı’nın son anketine göre 4. çeyrekte büyümenin yüzde 7 civarında gelmesi bekleniyor. Ankete katılan ekonomistlerin büyüme beklentileri, yüzde 5 ile yüzde 8,3 aralığında değişiyor. Yıl genelinde ise büyümenin yüzde 1,2 ila 2,5 arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu değerler ile Türkiye 2020’yi pozitif büyüme ile tamamlayan az sayıda ülkeden biri olacak.

Bugün yine saat 10:00’da İSO tarafından şubat ayı PMI endeksi açıklanacak. Endeks Haziran ayından bu yana (sekiz aydır) eşik değer olan 50’nin üzerinde seyrediyor. Ocak ayında beklentilerin üzerinde bir performans ile 54,4’e yükselen PMI’ın bu ay da 50’nin üzerinde olması bekleniyor.

Salı sabah saatlerinde Ticaret Bakanlığı tarafından şubat ayı geçici ihracat ve ithalat verileri açıklanacak. Kredilerdeki yavaşlama ve faizlerdeki artış ithalatı aşağı çekerken, kurdaki gerileme, emtia fiyatlarındaki yükseliş ve sanayi üretimindeki artış yukarı yönlü etki yapıyor. İhracat ise 2021’de küresel toparlanma ile genel anlamda pozitifbir dönem yaşayacak.

Son olarak çarşamba sabah 10:00’da TÜİK, şubat ayı enflasyonunu açıklayacak. Geçen ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonun bu hafta açıklanacak veri ile yüzde 15,5 civarına yükselmesi bekleniyor. Enflasyondaki yukarı yönlü seyrin birkaç ay daha devam edeceğini göreceğiz. Normal şartlarda mayıs-haziran döneminden itibaren yavaşlaması beklenen fiyat artışlarının önünde yeni bir engel giderek daha güçlü bir şekilde beliriyor. Petrol ve tarım ürünlerindeki fiyat artışları sadece Türkiye için değil, küresel anlamda maliyetleri tetikleyen bir fiyat hareketi içinde.

YURTİÇİ

Pazartesi 10:00 4. Çeyrek büyüme

Pazartesi 10:00 Şubat ayı PMI

Salı 11:00 Şubat ayı geçici dış ticaret verileri

Çarşamba 10:00 Şubat ayı TÜFE

YURT DIŞI

Pazartesi gün boyu: PMI endeksleri