Son vergi düzenlemeleri yürürlüğe girdi
4 Aralık 2025 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 7566 sayılı Kanun olarak yasalaşan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 19 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla, başta bazı vergi ve sosyal güvenlik konularında değişiklikler yapıldı.
Son torba kanunla getirilen önemli bazı düzenlemeler
-Konut kira gelirlerinin vergilemesinde, 2025 gelirlerinden başlamak üzere faiz gideri indirimine son verildi.
-Daha önce kaldırılan 2025 yılı dördüncü geçici vergi dönemi beyanı yeniden uygulanmaya konuldu.
-Tapuda düşük beyana uygulanmakta olan yüzde 25 vergi ziyaı cezası bir kat (yüzde 100) olarak düzenlendi.
-Yeni yılda uygulanmasına başlanılacak araç satış ve devirlerine uygulanacak nispi noter harcı (binde 2) getirildi.
-Bazı ruhsat ve yetki belgelerinin (kuyumculuk, ikinci el araç ticareti, taşınmaz ticareti, sağlık ve veterinerlik kuruluşları, kıymetli maden ve havacılık ruhsatları) yıllık harç kapsamına alındı. Ayrıca, hususi hastaneleri ve laboratuvarları açma ruhsatnameleri ile turizm müessesesi işletme belgelerine ilişkin harçlar da yıllık hale getirildi.
-2026 yılı emlak vergisi artışına üst sınır getirildi. Buna göre, 2026’da uygulanacak emlak vergisi değerleri, 2025 yılı vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek. 2027, 2028 ve 2029 yıllarında emlak vergisi değerleri ise, bir önceki yıl değerlerinin aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle hesaplanacak. 2027–2029 yılları için yeniden değerleme oranında artış yapılması getirildi.
-Çeklerde düzenleme tarihinden önce ibraz yasağının 2025 sonu olan tarihi 2028 yılı sonuna kadar uzatıldı.
-Uzun vadeli sigorta prim oranlarında işveren hissesi yüzde 11’den yüzde 12’ye çıkarıldı. İmalat dışı sektörlerdeki işverenlere uygulanan 4 puanlık hazine prim teşviki 1/1/2026 dan itibaren 2 puana İndirildi.
- Prime esas kazanç üst sınırının (SGK primine esas tavan ücret) asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarıldı.
-Malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigortaları prim oranları 1/1/2026 tarihinde geçerli olmak üzere yüzde 20’den yüzde 21’e yükseltildi.
Emlak vergisiyle ilgili düzenleme başka birçok vergiyi etkiliyor
2026 için belirlenen yeni rayiç bedeler, 2025 yılı rayiç değerlerinin “iki kat fazlasını geçemeyecek” düzenlemesi sonrası meydana gelecek artış, sadece mülk sahiplerinin her yıl ödeyeceği emlak vergisini etkilemiyor. Bu değerler, aşağıdaki başka birçok verginin artmasına da yol açacaktır.
-Tapu alım-satım harçlarını
-Veraset ve intikal vergilerini
-Değerli konut vergilerini
Her dört yılda bir tartışılan bu konu tüm tarafları memnun etmediği için tartışılmaya devam ediyor. Özellikle maliye ve belediyeler bu değerlerin düşüklüğü nedeniyle gelir kaybına uğruyor, yüksek belirlenmesi halinde ise mülk sahipleri daha fazla vergi yüküyle karşılattıklarından tepki gösteriyor.
Bize göre ise; her ne kadar adına “rayiç bedel” deniliyor olsa bile uzun yıllardır yüksek enflasyonla mücadele eden ülkemizde bu değerler hiçbir zaman gerçek (rayiç) değerlere ulaşamıyor. Genelde gayrimenkul satışları belediye rayiç değerlerinden tapuda işlem görmekte, bu değerler güncel rayiç değerlerin çok altında kaldığı için maliyenin ciddi vergi kaybı da söz konusu. Bunun yerine, daha düşük emlak vergisi, alım-satım harcı ve gelir vergisi uygulamasıyla beyanlar geçek satış üzerinden yapılarak sorun çözülebilir.
Son olarak;
Piyasada yaşanan finansal kriz nedeniyle birçok işletmenin kamuya olan borçları ciddi rakamlara ulaşmış bulunuyor. Bu durumda, maliye ve SGK alacağından dolayı hacizlere ve banka hesaplarına bloke koymaya yönelmiş bulunuyor. Bu da, birçok işletmeyi daha da zor duruma düşürmektedir. Bir an önce kamuya olan borçlar için yapılandırma beklentisi ciddi bir beklenti haline gelmiştir.
Yeniden getirilen ve 2026 yılı Şubat ayında beyan edilecek 2025 yılı dördüncü geçici vergi ve 2025 yılına ait 2026 yılı Nisan ayında beyan edilecek kurumlar vergisi beyanları öncesi “enflasyon düzeltmesinin” uygulanıp uygulanmayacağı hususu bir an önce netliğe kavuşturulmalıdır. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı (Ege Yapı Kekl_ktepe)
|Borsa
|11.290,36
|-0,18 %
|Dolar
|42,8476
|0,06 %
|Euro
|50,6278
|-0,12 %
|Euro/Dolar
|1,1795
|0,05 %
|Altın (GR)
|6.178,37
|-0,23 %
|Altın (ONS)
|4.484,60
|-0,29 %
|Brent
|62,0100
|0,03 %