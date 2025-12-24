Son vergi düzenlemeleri yürürlüğe girdi

4 Aralık 2025 tarihinde TBMM’de kabul edi­lerek 7566 sayılı Kanun olarak yasalaşan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği­şiklik Yapılmasına Dair Kanun” 19 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlü­ğe girdi. Bununla, başta bazı vergi ve sosyal gü­venlik konularında değişiklikler yapıldı.

Son torba kanunla getirilen önemli bazı düzenlemeler

-Konut kira gelirlerinin vergilemesinde, 2025 gelirlerinden başlamak üzere faiz gideri indirimine son verildi.

-Daha önce kaldırılan 2025 yılı dör­düncü geçici vergi dönemi beyanı yeniden uygulanmaya konuldu.

-Tapuda düşük beyana uygulanmakta olan yüzde 25 vergi ziyaı cezası bir kat (yüzde 100) olarak düzenlendi.

-Yeni yılda uygulanmasına başlanılacak araç satış ve devirlerine uygulanacak nispi no­ter harcı (binde 2) getirildi.

-Bazı ruhsat ve yetki belgelerinin (kuyum­culuk, ikinci el araç ticareti, taşınmaz ticareti, sağlık ve veterinerlik kuruluşları, kıymetli ma­den ve havacılık ruhsatları) yıllık harç kapsa­mına alındı. Ayrıca, hususi hastaneleri ve la­boratuvarları açma ruhsatnameleri ile turizm müessesesi işletme belgelerine ilişkin harçlar da yıllık hale getirildi.

-2026 yılı emlak vergisi artışına üst sınır getirildi. Buna göre, 2026’da uygulanacak em­lak vergisi değerleri, 2025 yılı vergi değerleri­nin iki kat fazlasını geçemeyecek. 2027, 2028 ve 2029 yıllarında emlak vergisi değerleri ise, bir önceki yıl değerlerinin aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılma­sı suretiyle hesaplanacak. 2027–2029 yılları için yeniden değerleme oranında artış yapıl­ması getirildi.

-Çeklerde düzenleme tarihinden önce ibraz yasağının 2025 sonu olan tarihi 2028 yılı sonu­na kadar uzatıldı.

-Uzun vadeli sigorta prim oranlarında işve­ren hissesi yüzde 11’den yüzde 12’ye çıkarıldı. İmalat dışı sektörlerdeki işverenlere uygula­nan 4 puanlık hazine prim teşviki 1/1/2026 dan itibaren 2 puana İndirildi.

- Prime esas kazanç üst sınırının (SGK pri­mine esas tavan ücret) asgari ücretin 7,5 katın­dan 9 katına çıkarıldı.

-Malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigor­taları prim oranları 1/1/2026 tarihinde ge­çerli olmak üzere yüzde 20’den yüzde 21’e yükseltildi.

Emlak vergisiyle ilgili düzenleme başka birçok vergiyi etkiliyor

2026 için belirlenen yeni rayiç bedeler, 2025 yılı rayiç değerlerinin “iki kat fazlasını geçemeyecek” düzenlemesi sonrası meydana gelecek artış, sadece mülk sahiplerinin her yıl ödeyeceği emlak vergisini etkilemiyor. Bu değerler, aşağıdaki başka birçok verginin art­masına da yol açacaktır.

-Tapu alım-satım harçlarını

-Veraset ve intikal vergilerini

-Değerli konut vergilerini

Her dört yılda bir tartışılan bu konu tüm ta­rafları memnun etmediği için tartışılmaya de­vam ediyor. Özellikle maliye ve belediyeler bu değerlerin düşüklüğü nedeniyle gelir kaybına uğruyor, yüksek belirlenmesi halinde ise mülk sahipleri daha fazla vergi yüküyle karşılattıkla­rından tepki gösteriyor.

Bize göre ise; her ne kadar adına “rayiç bedel” deniliyor olsa bile uzun yıllardır yüksek enflas­yonla mücadele eden ülkemizde bu değerler hiçbir zaman gerçek (rayiç) değerlere ulaşa­mıyor. Genelde gayrimenkul satışları beledi­ye rayiç değerlerinden tapuda işlem görmekte, bu değerler güncel rayiç değerlerin çok altında kaldığı için maliyenin ciddi vergi kaybı da söz konusu. Bunun yerine, daha düşük emlak ver­gisi, alım-satım harcı ve gelir vergisi uygulama­sıyla beyanlar geçek satış üzerinden yapılarak sorun çözülebilir.

Son olarak;

Piyasada yaşanan finansal kriz nedeniyle birçok işletmenin kamuya olan borçları cid­di rakamlara ulaşmış bulunuyor. Bu durumda, maliye ve SGK alacağından dolayı hacizlere ve banka hesaplarına bloke koymaya yönelmiş bu­lunuyor. Bu da, birçok işletmeyi daha da zor du­ruma düşürmektedir. Bir an önce kamuya olan borçlar için yapılandırma beklentisi ciddi bir beklenti haline gelmiştir.

Yeniden getirilen ve 2026 yılı Şubat ayın­da beyan edilecek 2025 yılı dördüncü geçici vergi ve 2025 yılına ait 2026 yılı Nisan ayın­da beyan edilecek kurumlar vergisi beyanları öncesi “enflasyon düzeltmesinin” uygulanıp uygulanmayacağı hususu bir an önce netliğe kavuşturulmalıdır. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı (Ege Yapı Kekl_ktepe)