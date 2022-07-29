‘Sonra öde’ ile satın alma gücü yaratacak 50 milyar liraya çıkacak

2004 yılında ABD’de Louisiana Monroe Üniversitesi İşletme Fakültesi Bilgisayar Enformasyon Sistemleri Bölümünden mezun olan Burak Elgin, 2006’da MBA’yi tamamlamasının ardından çalışma hayatına JP Morgan Chaes&Co.’da başladı.

Türkiye’ye döndüğünde bir süre sonra yolu Oyak Grubu ile kesişti. Oyak Finans Sektörü Grup Başkanı İbrahim Emrah Silav’ın fintec’i odağına aldığı dönemde Burak Elgin de gruba katıldı. Elgin, yüzde 80 hissesi Oyak Grubu’na geçmiş olan Birleşik Ödeme Sistemleri’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Elgin, 2018 yılında Türkiye’ye gelen, İstanbul’da 1.5 gün kalan Avustralya merkezli fintec kuruluşu Zip’in CEO’su Larry Diamond’la karşılaştı. Diamond, ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren bazı şirketleri, yapıları inceledi.

Elgin, Diamond’a tavsiyede bulundu:

- Türkiye’ye gelin, burada değer var. Ancak, bizim pazara yalnız girmeyin. Oyak gibi güçlü bir kurumu yanınıza almaya bakın.

Oyak’ın Mali İşler ve Finans Grup Başkanı Baran Çelik ve Emrah Silav’a 2013’te Avustralya’da kurulan tüketici finansmanı şirketi “Zip”i, Larry Diamond’a da Oyak Grubu’nun gücünü anlattı.

Zip ile Oyak Grubu arasındaki görüşmeler 12 ay sürdü. Türkiye’de ortak şirket kurulması kararının alınmasıyla birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başta olmak üzere ilgili kuruluşlara başvurular yapıldı.

Yüzde 60’ı Zip’e, yüzde 40’ı Oyak’a ait olan şirket kuruldu. BDDK’dan izin haziran ayının ikinci yarısında çıktı, lisans verildi. Zip’le ortak kurulan şirketin genel müdürlüğü görevini üstlenen Burak Elgin, 35 kişilik ekibiyle faaliyete başlamak üzere kolları sıvadı.

Geçenlerde Burak Elgin ve Zip Pazarlama-Kurumsal İlişkiler Direktörü Gülten Ramazanoğlu ile buluştuk. Elgin, söze şöyle girdi:

- Zip’i sadece tüketici kredisi veren bir banka gibi düşünün. Tüketiciye maliyeti daha düşük kredi kullandıracağız. Bu şekilde “satın alma gücü” yaratacağız. Kısacası, yeni bir piyasa yaratıcısı oluyoruz.

Şirketin tüketiciye dönük en önemli yanını şöyle açtı:

- Bizim sağladığımız tüketici finansmanı, “şimdi al, sonra öde” şeklinde yol alacak. Kozmetikte bile taksit yapabileceğiz. “Şimdi al, 30 gün içinde 4 taksitte öde”diyebileceğiz.

Türkiye’de 19 tane tüketici finansmanı şirketinin faaliyette olduğuna işaret etti:

- Türkiye’deki tüketici finansman şirketlerinin 17’sinin alanı otomotiv. Biz böyle bir ortamda kendimize yeni alan açacağız. Yeni nesil kartsız, faizsiz ve taksitli ödeme yöntemi ile dünyadaki gibi Türkiye’de de alışverişe ve perakendeye yeni bir yön vereceğiz.

Tüketici finansmanıyla kapsayacakları sektörleri açtı:

- Tüketiciler, teknolojiden giyime, otomobilden akaryakıta, spordan eğitime, tatilden kültür-sanata pek çok ürün ve hizmete ulaşırken bizim finansman modelimizden yararlanabilecek.

Ardından “Şimdi Satın Al Sonra Öde” modelinin dünyadaki pazar büyüklüklerine ilişkin araştırmadan veriler aktardı:

“Şimdi Satın Al Sonra Öde” modeli 2021 yılında 125 milyar doları buldu.

2021-2030 döneminde bu pazarın yılda ortalama yüzde 43.8 büyüyerek 3.3 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor.

Türkiye’de öngördükleri hacmi sorduk, önce perakende pazarının büyüklüğüne dikkat çekti:

- Türkiye’de tüm perakende pazarı 1.2 trilyon lira dolayında.

“Zip”le ilgili beklentisine döndü:

- 3 yılda 50 milyar liralık işlem hacmi yakalanabilir.

Sonra ekledi:

- Hazırlıklarımız önemli ölçüde tamamlandı. Gerçek fintec yapısı kurduk. Eylül ayında lansman yapıp tam faaliyete geçmiş oluruz. Çoğu IT alanında uzman olmak üzere çalışan sayımız önümüzdeki yıl 70’e çıkar.

Eriyen alım gücü ve yükselen fiyatlar, orta sınıfı tabana doğru çekmişken “Şimdi Al Sonra Öde” modeli, tüketici için rahatlama sağlamaya yeter mi?

3 yılda 6 milyon kişiye ulaşırız

ZİP Genel Müdürü Burak Elgin, şirketin Avustralya’da 2013’te kurulduğunu anımsattı:

- Zip’in dünya çapında 8 milyondan fazla müşterisi, 55 bini aşkın üye işyeri var. 6 milyar dolarlık da pazar değeri söz konusu. Küresel yıllık işlem hacmi artışı yüzde 293 düzeyinde.

Türkiye’deki beklentisini paylaştı:

- 1 yılda 1 milyon tüketiciyi kapsayacağımızı düşünüyoruz. 3 yılda ulaşacağımız tüketici sayısının 6 milyonu bulmasını bekliyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Bizim tüketici finansmanı modelinde hesap açma zorunluluğu yok.

Baba ‘mobilya satılmaz’ dedi, Ruum Store 100 milyon liraya çıktı

KEŞANLI Yönetici ve İşadamları Derneği (KEYİAD) Başkanı Ahmet Eler çağırdı, Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Zaim, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve Doğanlar Holding bünyesindeki D’Afric Senegal Furniture SA Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Doğan’la buluştuk.

Ozan Doğan, grubun e-ticaret şirketi Ruum Store’u pandemi öncesinde kurduklarını belirtip, babası Davut Doğan’a döndü:

- Babam ve amcalarım “online mobilya satışı zor olur” diye itiraz etti. Pandemide her sektörde olduğu gibi mobilyada da yükselişe geçti. Ruum Store da bu yükselişten payını aldı.

Ruum Store ile ilgili son veriyi paylaştı:

- Ruum Store’un cirosu 100 milyon liraya ulaştı.