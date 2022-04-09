Sorunları fırsatlara dönüştürme sanatı 

Tunç DİPTAŞ

tunch@tunchdptas.com

Günler öncesinden bilet aldığınız uçağınız biraz sonra kalkacak.

Havaalanına koşar adımlarla geliyorsunuz.

Elinizde bavullar, heyecanla gişelere yaklaşıyorsunuz ve öğreniyorsunuz ki yeteri kadar yolcu olmadığı için uçuş iptal edilmiş ve kalkış zamanı bir gün sonrasına değiştirilmiş.

Ne yaparsınız?

Birçok kişi böyle bir durumda kaderine razı olur ve ertesi güne alınan uçağını beklemeye koyulur.

Eğer girişimci ruhunuz varsa durum böyle olmayabilir.

SEVGİLİYE ULAŞMAK

Richard Branson yıllar önce Meksika’dan İngiltere’de bulunan Virgin Adası’na gitmek için havaalanına geldiğinde böyle bir senaryo ile karşılaşmış, iptal edilen uçağının haberini almış. İngiltere’de bekleyen sevgilisini üç haftadan fazladır görmüyormuş. Ve bu özlemle çözümler aramaya koyulmuş.

Havaalanında bulunan uçak firmalarından birine gitmiş ve kredi kartının limitlerini aşarak küçük bir uçak kiralamak istediğini söylemiş. Daha sonra beyaz bir tahta üzerine “İngiltere Virgin Adası’na gitmek isteyenlere özel indirimle uçak yolculuğu sağlanır” yazarak yolcu toplamış ve kiraladığı uçağın maliyetlerinin bir kısmını böylelikle karşılamış.

Uçak yolcularından birisi Richard Branson’a yolculuğun sonunda şöyle demiş: “Hava taşımacılığı işine girmelisin, bu konuda çok iyisin.”

Bu şakayla karışık öneriyi dikkate alan Richard Branson, Boeing firmasını aramış ve borca girerek bir uçak satın almış. Kendi havayolu şirketini “Virgin Atlantic” ismiyle kurmuş.

Richard Branson’un sevgilisine bir gün erken ulaşmak için aldığı kararla kurduğu Virgin Atlantic havayolu şirketi 37 yıldır başarıyla uçuşlar gerçekleştiriyor. Bugün şirketin satış rakamları yılda 2 milyar dolara ulaşmış durumda.

İngiltere Kraliçesi tarafından “Sir” unvanı verilen Richard Branson’ın 200’ün üzerinde şirketi var. Dünyanın en başarılı girişimcilerinden biri olarak gösteriliyor. Kendine has yönetim şekli ve dünya rekoru denemeleriyle sürekli olarak gündemde kalmayı başarıyor.

GİRİŞİMCİLİK NEDİR?

Sir Richard Branson kendisine girişimcilik nedir diye sorulduğunda da şu yanıtı veriyor: “Girişimcilik problem bulup bunları çözmek demektir. Eğer çok iyi bir girişimci olmak istiyorsanız kendi yaşadığınız problemleri çözme yolunu arayın.”

Çoğumuz bir problemle karşılaşmamak için her şeyi yaparız. Akışımız bozulmasın, işyerimizde bizi bekleyen bir sorun olmasın isteriz. Özel yaşamımızda, ilişkilerimizde canımızı sıkacak olayların olmamasını dileriz.

Kaçarız problemlerden, sorunlardan…

Halbuki biz kaçtıkça hayat bunun tam tersini sunar bize.

Tam her şey çok iyi gidiyor dediğimiz anda karşımıza bir problem çıkıverir. İşlerin istediğimiz, planladığımız gibi gitmesine izin vermez.

Bir problemi aşarsınız, hemen bir yenisi eklenir. Bir sorunu tam çözdüm dersiniz, nefes almaya zaman kalmadan bir yenisiyle karşılaşırsınız.

EN BÜYÜK PROBLEM

Aslında insanların en büyük problemi problemle karşılaşmak istememeleridir. Richard Branson ise problemleri, sorunları bir fırsat olarak görüyor.

Tamamen farklı bir bakış açısı… Bir gün muhasebecisi Richard Branson’a gelip Virgin Atlantic uçaklarında bulunan özel yapım uçak şekline benzeyen karabiberlik ve tuzlukların sürekli çalındığını ve maliyetlerin yükseldiğini söyler.

Uçakta çalışanlar bir türlü bu çalınma olaylarının önüne geçemez.

Muhasebecisi bunlardan kurtulmasını tavsiye eder. Ancak Richard bu problemi de fırsata dönüştürmek ister. Karabiberlik ve tuzlukların altına şöyle yazılmasına karar verir: “Bunlar Virgin Atlantic firmasından çalınmıştır.”

Bu parlak fikir sayesinde şirket birçok haber kanalına konu olur. Şirketin bedava pazarlanması sağlanır.

ÇALIŞANLAR MUTLUYSA MÜŞTERİLER DE MUTLUDUR

Richard Branson’ın başarısının sırrı sorulduğunda ise şöyle cevap verir: “Şirketimin başarısı kurum kültüründen geliyor. Lider olarak benim görevim insanları rahat ettirmek, onlara huzurla çalışabilecekleri ortamı sağlamak ve sevgiyle yaklaşmak. Benim şirketimde çalışanlar mutlu oldukları için müşteriler de mutlu. Böyle olunca para kazanmak için çaba sarf etmeye gerek kalmıyor.”

Virgin Atlantic firmasında çalışanlar kendi isteklerine göre evden ya da ofisten çalışabiliyorlar. Çalışanlar tamamen isteklerine göre izin alabiliyor. Bazen üç ay maaşları kesilmeden çalışmaya ara verebiliyorlar.

Branson’ın bir başka ilginç hikayesi de İngiltere’nin en büyük havayolu şirketi British Airways’e karşı verdikleri mücadele ve kazandıkları zafer. British Airways uzun süre haksız rekabet yürüterek Virgin Atlantic’in ifl as etmesi için etik olmayan yöntemler uygulamış. Branson hakkını mahkemede arayarak davasını kazanmış ve British Airways 550 milyon dolarlık cezaya çarptırılmış. Branson bu paranın tamamını çalışanlarına dağıtmış.

Sir Richard Branson’in bir sonraki hedefi Virgin Galactic isimli şirketiyle uzaya düzenli seyahatler düzenlemek ve uzay taşımacılığı yapmak. Geçtiğimiz ay itibariyle 700 kişi 450 bin dolar vererek uzaya yolculuk için bilet satın aldı.

Sevgiliye bir gün erken ulaşmak için başladığı hava yolu şirketi bugün uzay taşımacılığına dönüşmüş durumda. Richard Branson problemlere fırsat gözüyle bakmanın, insana değer vermenin ödülünü almaya devam ediyor.