Sorunları, rasyonel veriler sayesinde görmeli; Evrensel eğitimle edindiğimiz bilgilerle, “çözümü zorlaşmadan” çözmeli…
Temmuz ayı verisi şöyle demişti:
Aylık bazda düşük teknolojili ürünlerin üretimi yüzde 1,1 arttı…
Orta-düşük teknoloji üretimi yüzde 2,3 arttı…
Orta-yüksek teknoloji üretimi yüzde 3,4 arttı…
Ve…
Yüksek teknolojili ürün üretimi yüzde 25,3 arttı…
***
Dahası:
İmalat sanayiindeki aylık yüzde 3,2’lik artışın yüzde 1,2’si yüksek teknoloji üretiminden kaynaklanmıştı…
***
O verileri şöyle değerlendirmiştik:
“Galiba alışkanlıklarımız değişiyor…
Veya doğa, alışkanlıklarımızı değiştirmeye zorluyor…
Yani:
Biz teknolojiye gitmekte direnince, kolayı seçince; doğanın kanunları işlemiş ve bizi yüksek teknolojiyi aramaya/bulmaya zorlamış…(!)”
***
Önceki gün Ağustos verisi geldi…
Ve özetle şöyle dedi:
“İmalat sanayiinde yüksek teknolojili ürün üretimi artmaya devam etti…
Gelişmeye ihtiyacımız olan, kalkınmayı sağlayıp, refahı getirecek bu alandaki üretim artışı, yıllık yüzde 88,2 olarak gerçekleşti…”
***
Ekledi:
“Aylık bazda düşük teknolojili ürünlerin üretimi yüzde 1,2 geriledi…”
VELHASIL
Sanayi üretiminde yaşanan yıllık yüzde 8,3’lük artışın yarısından fazlası yüksek teknolojili ürünlerden sayesinde geldi…
Ama…
Düşük teknolojili üretimimizin miktarının yüksek olması nedeniyle, genele etkisi düşük kaldı…
***
Tekrarda fayda var:
Biz teknolojiye gitmekte direnince, kolayı seçince; doğa kanunlarını işletti ve bizi yüksek teknolojiyi aramaya/bulmaya zorladı/ zorluyor…
***
Oysa:
Sorunları, gerçekçi/rasyonel veriler sayesinde görmeli;
Evrensel eğitimle edindiğimiz bilgilerle “çözümü zorlaşmadan” çözmeli;
Değerli zamanı kaybetmemeliydik…