  4. Sorunları, rasyonel veriler sayesinde görmeli; Evrensel eğitimle edindiğimiz bilgilerle, “çözümü zorlaşmadan” çözmeli…

Ferit Barış PARLAK
Temmuz ayı verisi şöyle demişti:

Aylık bazda düşük teknolojili ürünle­rin üretimi yüzde 1,1 arttı…

Orta-düşük teknoloji üretimi yüzde 2,3 arttı…

Orta-yüksek teknoloji üretimi yüzde 3,4 arttı…

Ve…

Yüksek teknolojili ürün üretimi yüzde 25,3 arttı…

***

Dahası:

İmalat sanayiindeki aylık yüzde 3,2’lik ar­tışın yüzde 1,2’si yüksek teknoloji üretimin­den kaynaklanmıştı…

***

O verileri şöyle değerlendirmiştik:

“Galiba alışkanlıklarımız değişiyor…

Veya doğa, alışkanlıklarımızı değiştirme­ye zorluyor…

Yani:

Biz teknolojiye gitmekte direnince, kola­yı seçince; doğanın kanunları işlemiş ve bizi yüksek teknolojiyi aramaya/bulmaya zorla­mış…(!)”

***

Önceki gün Ağustos verisi geldi…

Ve özetle şöyle dedi:

“İmalat sanayiinde yüksek teknolojili ürün üretimi artmaya devam etti…

Gelişmeye ihtiyacımız olan, kalkınmayı sağlayıp, refahı getirecek bu alandaki üretim artışı, yıllık yüzde 88,2 olarak gerçekleşti…”

***

Ekledi:

“Aylık bazda düşük teknolojili ürünlerin üretimi yüzde 1,2 geriledi…”

 VELHASIL

 Sanayi üretiminde yaşanan yıllık yüz­de 8,3’lük artışın yarısından fazla­sı yüksek teknolojili ürünlerden sayesinde geldi…

Ama…

Düşük teknolojili üretimimizin miktarı­nın yüksek olması nedeniyle, genele etkisi düşük kaldı…

***

Tekrarda fayda var:

Biz teknolojiye gitmekte direnince, kolayı seçince; doğa kanunlarını işletti ve bizi yük­sek teknolojiyi aramaya/bulmaya zorladı/ zorluyor…

***

Oysa:

Sorunları, gerçekçi/rasyonel veriler saye­sinde görmeli;

Evrensel eğitimle edindiğimiz bilgilerle “çözümü zorlaşmadan” çözmeli;

Değerli zamanı kaybetmemeliydik…

