Salgın döneminde İspanya’da üretime devam eden, hükümetin kapanma kararına karşı çıkarak faaliyetlerini sürdüren ve maaşları zamanında ödeyen Mondragon deneyimi, Türkiye’deki iş modellerinin de gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yılın mart ayında İspanya hükümeti salgın nedeniyle tüm işletmelere kapatma kararı verir, karara bir tek Mondragon uymaz!

Hükümetin tepkisi “Bu durumda işçilere kapanma tazminatı vermem”dir. Mondragon “Mondragon Havuzu”nu kullanarak, işçilerine düzenli ödeme yapmaya devam eder ve üretimini sürdürür, siparişlerini yerine getirir. Mondragon kim diyeceksiniz? Bu kuruluş, İspanya’nın BASK bölgesinde yer alan sınai temelli bir kooperatif. Yarım yüzyılı aşan bir geçmişi var. Halen ağırlığı otomotiv ve IT teknolojileri olmak üzere 96 kooperatifinde 70 bin çalışanı var. 12 milyar Euro’luk cirosuyla İspanya’da ilk 10’a giriyor. Çalışanların hepsi aynı zamanda Mondragon’un ortağı. Kesintilerden oluşan “Mondragon Havuzu”nda işsizlik parası ve zor duruma düşmüş kooperatif şirketlerine yardım paraları toplanıyor. İlke olarak “işten atılmak yok”, yanı sıra kapanan bir şirket olursa çalışanları bir başka şirkete kaydırılıyor. 2008’de böyle bir örnek yaşanmış ve kapanan Fagor’un 1900 çalışanının 600’ü diğer kuruluşlara kaydırılmış, diğerlerine işsizlik parası ödenmiş.

OECD, Mondragon için “Sosyal bir ekonominin abidevi örneği” ifadesini kullanıyor. Bu örneğin COVID-19 döneminde de başarıyla uygulanması, işletmecilik dünyasında parmak ısırttı. Kapasite kullanımı %25’de kalsa da, ücretler ödendi, üretim çarkları döndü, sevkiyat yapıldı. Mondragon, Ortodoks iktisat politikası açısından aykırı bir örnek. Öyle olsa da “kârlılık” göz ardı edilmiyor. Temel ilkesi “Sosyal korumayı ihmal etmeyen bir rekabetçilik.”

“Dünyayı değiştirmek” ya da “ders vermek” gibi bir tasaları yok. Onların tek dertleri “ayakta kalmak” ve bunu 75 yıldır başarıyla yapıyorlar. Asgari ücretin İspanya ortalamasının üstünde olması ve özel sigorta avantajı ile ortak-işçinin istismar edilmediğini gösteriyor. Mondragon, korona krizinde iş modelimizi gözden geçirmemizin şart olduğunu anlatıyor. Kâr eksenli ve sosyal boyutu gözetmeyen bir üretim tarzı er ya da geç tökezliyor. Mondragon Deneyi’nin ülkemizde de tartışılmasında yarar var.

GÜNÜN NOTU:

İsrail’in 9 milyonluk nüfusunun yüzde 10’unu 1 hafta içinde COVID-19'a karşı aşılama başarısı, aşı uygulama planının, aşının kendisi kadar önemli olduğunu kanıtlıyor.