‘Sosyal kiralık konut’ta öncelik işçinin olmalı…
TÜİK “İstatistiklerle Aile” araştırması verilerine göre kendi evinde oturan ailelerin oranı yüzde 56’nın altında…
***
Ayrıca…
Yüzde 16’ya yakın bir kesim, ikamet ettiği konutun sahibi olmamakla birlikte kira ödemiyor…
(Bir bölümü kayıt dışı olabilir)
***
Ayrıcalıklı sayılabilecek yüzde 1’lik kesim ise:
(Yaklaşık 771 bin kişi) lojmanlarda oturuyor…
***
Emekliye, memura ayrıcalık sağlanacak “kiralık konut projesi” bu nedenle önemli…
Ama…
Emeklinin de, memurun da alım gücünü artırabilmenin tek yolu:
Vatandaşın çoğunluğunu geliştirmeye/ üretmeye yönlendirebilmektir…
***
Bu nedenle…
Bir kesime avantaj/ayrıcalık sağlanacaksa, öncelik:
Geliştirecek/üreteceğe (öğrenci, kursiyer vb…);
Ve,
Geliştiren/üretene (mühendis, teknisyen, tekniker, işçi vb…) verilmelidir…
VELHASIL
Çalışana/üretene hakkını veremediğimiz;
Bu nedenle:
Temel ihtiyaçlarımızı dahi üretemediğimiz;
Üretmekten uzaklaşmaya başladığımız;
Dünyanın ihtiyacı olan/olabilecek ürünleri/teknolojiyi geliştiremediğimiz;
İthalata/borçlanmaya bağımlı hale geldiğimiz;
İsraf/kamudan geçinme gibi kültürleri geliştirdiğimiz İÇİN,
Bütçemizin, emeklimizin, memurumuzun (vb) “sıkıntıda” olduğunu bilmeliyiz…
***
Meslek lisesinde, üniversitede okuyan;
Geliştirmede/üretimde çalışanlar (vb)…
Geleceğine, yani mesleğine ve yeteneklerini geliştirmeye odaklanabilmelidir…
***
Bunun yollarından biri:
Bu kesime ayrıcalıklı davranıp; eğitim, konaklama, ulaşım, bakım, iş/eğitim seyahati gibi maliyetlerini düşürmektir…
