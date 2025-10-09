Google Haberler

‘Sosyal kiralık konut’ta öncelik işçinin olmalı…

TÜİK “İstatistiklerle Aile” araştırması verilerine göre kendi evinde oturan ai­lelerin oranı yüzde 56’nın altında…

***

Ayrıca…

Yüzde 16’ya yakın bir kesim, ikamet etti­ği konutun sahibi olmamakla birlikte kira ödemiyor…

(Bir bölümü kayıt dışı olabilir)

***

Ayrıcalıklı sayılabilecek yüzde 1’lik ke­sim ise:

(Yaklaşık 771 bin kişi) lojmanlarda otu­ruyor…

***

Emekliye, memura ayrıcalık sağlanacak “kiralık konut projesi” bu nedenle önemli…

Ama…

Emeklinin de, memurun da alım gücü­nü artırabilmenin tek yolu:

Vatandaşın çoğunluğunu geliştirmeye/ üretmeye yönlendirebilmektir…

***

Bu nedenle…

Bir kesime avantaj/ayrıcalık sağlanacak­sa, öncelik:

Geliştirecek/üreteceğe (öğrenci, kursi­yer vb…);

Ve,

Geliştiren/üretene (mühendis, teknis­yen, tekniker, işçi vb…) verilmelidir…

VELHASIL

Çalışana/üretene hakkını veremediği­miz;

Bu nedenle:

Temel ihtiyaçlarımızı dahi üretemediği­miz;

Üretmekten uzaklaşmaya başladığımız;

Dünyanın ihtiyacı olan/olabilecek ürün­leri/teknolojiyi geliştiremediğimiz;

İthalata/borçlanmaya bağımlı hale geldi­ğimiz;

İsraf/kamudan geçinme gibi kültürleri geliştirdiğimiz İÇİN,

Bütçemizin, emeklimizin, memuru­muzun (vb) “sıkıntıda” olduğunu bilme­liyiz…

***

Meslek lisesinde, üniversitede okuyan;

Geliştirmede/üretimde çalışanlar (vb)…

Geleceğine, yani mesleğine ve yetenekle­rini geliştirmeye odaklanabilmelidir…

***

Bunun yollarından biri:

Bu kesime ayrıcalıklı davranıp; eğitim, konaklama, ulaşım, bakım, iş/eğitim seya­hati gibi maliyetlerini düşürmektir…

