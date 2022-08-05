“Sosyal konutlu” Çin Modeli mi? “Verimlilik temelli” Çin Modeli mi?
İlk, 2006 yılında gitmiştim Çin’e…
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Belediye yöneticileri ve tarım ürünleri üreticileri ile konuşmuştuk…
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600 Yuan (100 dolar) civarındaki asgari ücretin verimliliği etkileyip/etkilemediğini sormuştum…
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Toplantı sonrası bir sanayici anlatmak istedi:
“100 dolar dahi vermiyoruz…
Ayrıca, 1 odalı sosyal konutları satıyoruz çalışanlara…
Ve her ay onun taksitini kesiyoruz…
Yani 2 kişilik aile, en az 30 yıl, o sosyal konutun taksitini ödemek için, itiraz etmeden çalışmak zorunda kalıyor!”
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Kafalardaki Çin Modeli, böyle bir model olabilir…
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Ama…
2013 yılında tekrar gittiğimde…
O modelin verimliliği/çabayı/tutkuyu düşürdüğü anlaşılmıştı…
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Ve…
Eğitim/staj/teknik kurs/Ar-Ge destekleri artırılmış; Asgari ücret 1600 Yuan’a (240 dolar) yükseltilmişti…
Maaş ortalaması ise Şangay’da 1100 doları aşmıştı…
VELHASIL
Bugün Çin’de asgari ücret eyaletlere göre 200-380 dolar arasında değişiyor…
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Örneğin…
Şangay’da asgari ücret 2600 Yuan (370 dolar)…
Ama, asgari ücret ile çalışanların oranı yüzde 3’ü aşmıyor!
Şangay’da maaş ortalaması 1250 doları geçiyor…
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Ve Şangaylı, 400 Yuan’lık kiralık evinde, kilosu 5-6 Yuan’a balık/karides yiyebiliyor…
Sonuç mu?
Üretirken verimi/çabası artıyor…