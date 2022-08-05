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“Sosyal konutlu” Çin Modeli mi? “Verimlilik temelli” Çin Modeli mi?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

İlk, 2006 yılında gitmiştim Çin’e…

***

Belediye yöneticileri ve tarım ürünleri üreticileri ile konuşmuştuk…

***

600 Yuan (100 dolar) civarındaki asgari ücretin verimliliği etkileyip/etkilemediğini sormuştum…

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Toplantı sonrası bir sanayici anlatmak istedi:

“100 dolar dahi vermiyoruz…

Ayrıca, 1 odalı sosyal konutları satıyoruz çalışanlara…

Ve her ay onun taksitini kesiyoruz…

Yani 2 kişilik aile, en az 30 yıl, o sosyal konutun taksitini ödemek için, itiraz etmeden çalışmak zorunda kalıyor!”

***

Kafalardaki Çin Modeli, böyle bir model olabilir…

***

Ama…

2013 yılında tekrar gittiğimde…

O modelin verimliliği/çabayı/tutkuyu düşürdüğü anlaşılmıştı…

***

Ve…

Eğitim/staj/teknik kurs/Ar-Ge destekleri artırılmış; Asgari ücret 1600 Yuan’a (240 dolar) yükseltilmişti…

Maaş ortalaması ise Şangay’da 1100 doları aşmıştı…

VELHASIL

Bugün Çin’de asgari ücret eyaletlere göre 200-380 dolar arasında değişiyor…

***

Örneğin…

Şangay’da asgari ücret 2600 Yuan (370 dolar)…

Ama, asgari ücret ile çalışanların oranı yüzde 3’ü aşmıyor!

Şangay’da maaş ortalaması 1250 doları geçiyor…

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Ve Şangaylı, 400 Yuan’lık kiralık evinde, kilosu 5-6 Yuan’a balık/karides yiyebiliyor…

Sonuç mu?

Üretirken verimi/çabası artıyor…

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