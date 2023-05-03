Sosyal Medya “Beğeni” Mi “Oy” Mu?

Hepimizin gözü kulağı 14 Mayıs’a kilitlenmişken konuşmamız gereken önemli bir konu var; sosyal medya. Önce biraz hafızamızı tazeleyelim ve ne kadar sosyaliz ona bakalım. We Are Social ve Meltwater’ın hazırladığı “Ocak 2023 Dijital Dünya” raporuna göre Türkiye’de toplam nüfusun %73,1’i sosyal medya kullanıyor.

Yani 85 milyonluk ülkemizde 62 milyon kişi sosyal medya kullanıcısı. Azımsanmayacak bir çoğunluk olduğunu tartışmasız bir konu. Bu bahsettiğimiz 62 milyonun içerisinde elbette ki 14 Mayıs’ta pusulada göreceğimiz isimlerde yer alıyor.

Bu noktada herhangi birinin “Ben sosyal medyada siyasi takip etmiyorum, ne paylaştıklarını görmüyorum, siyaset beni ilgilendirmiyor” demesi “Bizim evde televizyon sadece belgesel izlemek için kullanılıyor” demekle eşdeğer. Velhasılıkelam isteseniz de istemeseniz de bir şekilde propagandaya maruz kaldığınızın siz de farkındasınız.

Peki o zaman gelin hep beraber siyasilere sadece beğeni mi gönderiyoruz yoksa oy mu veriyoruz bir düşünelim.

Sosyal Medya Bunun Neresinde?

“Telli sazdır bunun adı / Ne ayet dinler ne kadı / Bunu çalan anlar kendi / Şeytan bunun neresinde?” desem Âşık Dertli’yi anmamızın yanında güzel bir soru işareti de bizi takip edecek; sosyal medya bu seçim işinin neresinde?

Özellikle genç seçmenlerin kendini sosyal medyada çok yoğun bir şekilde ifade etmesi ve siyasilere doğrudan ulaşabilmesi dengeleri epey değiştirdi. Siyasiler de bunun farkında oldukları için sosyal medya içerikleri için özel bir çaba gösteriyor.

Bu durum seçmeni de etkiliyor. Şimdi size “Pembe fili düşünme” desem hepinizin aklında pembe bir fil canlanacak. Aynı şey sosyal medyada gördüğümüz siyasiler için de geçerli.

Biz her ne kadar dijital ortam bizi etkilemiyor desek de her gün binlerce hatta yüz binlerce iletiye maruz kalıyoruz. Bu iletilerin içinde gördüğümüz siyasilerin paylaşımları da bizi etkiliyor. Ne dersiniz, yoksa seçimi sosyal medyada en çok görünen, en çok “beğeni” alan aday mı kazanacak?

Kısa Kısa…

• HBO Max artık sadece Max oldu ve max.com’u satın aldı.

• Çinli Alibaba, ChatGPT rakibi Tongyi Qianwen'i piyasaya sürdü.

• Samsung, McAfee ile anlaşma yaptı.

• Google, yapay zekadan destek alarak spam içerikleri ayıklayacak.

• Elon Musk, yapay zeka için yatırım yaptı.

• Google'ın Android 14 Beta 1 programı yayımlandı.

• Microsoft Teams toplantıları Snapchat filtreleriyle gerçekleşebilecek.

Yatırım Alanlar:

• PhonePe, General Atlantic'ten 100 milyon dolar değerinde yatırım aldı.

• Clear Street, 2 milyar dolar değerleme üzerinden 270 milyon dolar yatırım aldı.

• REAKTO 1 milyon euro yatırım aldı.

• Teton.ai, 5.3 milyon dolar yatırım aldı.

• Yerli Girişim Gleam Games 1 Milyon dolar yatırım topladı.