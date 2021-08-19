“Sosyal medya düzenlemesi, yasaklama, sansür, ceza düzenlemesi olmayacak”

Sosyal medyada dezenformasyon ve provokasyonların önüne geçmek için yasal düzenlemeye gitmeye hazırlanan AK Parti, Meclisin 1 Ekim’de açılmasıyla birlikte hazırlıkları devam eden teklifi Meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor.

Yapılacak yasal düzenleme ile sosyal medya da yalan haber yapan, yayan ve hakaret edenlere 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca yalan haber yapan ve yayanları denetleyecek bir yapı oluşturulması da öngörülüyor.

Almanya başta olmak üzere AB ülkelerinin yaptığı sosyal medya çalışmalarını da inceleyen AK Parti’nin yaptığı çalışma kamuoyunda ‘sansür’ eleştirilerini de beraberinde getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İktidarın, dezenformasyon ile mücadeleden kastının sosyal medyadaki muhalif sesleri, medya platformlarını susturmak olduğunu belirterek, CHP olarak amacı vatandaşı, gazetecileri, bağımsız medya platformlarını susturmak, sindirmek olan her türlü düzenlemeye karşı çıkacaklarını açıkladı.

Adıgüzel, kendisinin de üyesi olduğu TBMM’nin konuyla ilgili komisyonu olan Dijital Mecralar Komisyonu’nun bertaraf edilerek konuya ilişkin çalışma yapılmasını eleştirdi.

Demokrasi ve hukuk için tehdit

AK Parti’nin sosyal medya yasası üzerindeki çalışmalar sürerken TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yaptığı açıklamada sosyal medya düzenlemesinin, bir yasaklama, sansür, ceza düzenlemesi olmayacağını söyledi.

TBMM’de yaptığı açıklamada, sosyal medya şirketlerinin ulus devletleri ve demokrasileri tehdit eder hale geldiğini söyleyen Yayman, “Sosyal medyada ortaya çıkan yalan haber, dezenformasyon, itibar suikasti, ırkçılık, şiddet, nefret dili, demokrasileri tehdit eder hal kazanmıştır” dedi.

Sosyal ağların kendilerini hükümetler üstü görür hale geldiğini ve bu durumun kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten Yayman, “Dünya, küresel dijital oligarklar tarafından bir dijital diktatörlüğe götürülmek istenmektedir. Sosyal ağların, demokrasileri tehdit etmesi, hukuk için tehdit oluşturması, mahkeme yerine geçerek sosyal medya mahkemesi kurulması, üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur” dedi.

Yapılacak sosyal medya düzenlemesinin yeni yasama döneminde TBMM’nin öncelikli konularından olacağını söyleyen Yayman, “Çağdaş ülkelerde, Avrupa’da hangi uygulamalar varsa biz Türkiye’de de aynısının olmasını istiyoruz. Çağdaş normlara uygun düzenlemeyi iktidar muhalefet hep birlikte sağlayacağız” diye konuştu.