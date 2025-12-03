Sosyal medyada +16 dönemi
Türkiye’nin herhangi bir yerinde herhangi bir mekâna oturursanız oturun, yan masalardan en az birkaçında bir annenin veya babanın daha 3 yaşındaki çocuğunun rahat yemek yemesi için önüne mutlaka bir ekran koyduğunu görürsünüz. Aynı durum evlerde de söz konusu…
Avrupa Birliği’nde (AB) sosyal medya ve video paylaşım platformlarına “+16 uygulaması” getiriyor. Geçtiğimiz hafta Strasburg’da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) “16 yaş altındaki çocuk ve gençlerin sosyal medya, video paylaşım platformları ve yapay zeka sohbet botlarına erişiminin engellenmesini öngören” bir öneriyi kabul etti.
AP Genel Kurulu’nda yapılan oylamada “16 yaş altındaki gençlerin sosyal medyaya erişimini yasaklamayı öngören öneri”ye 483 milletvekili “evet”, 92 “hayır” ve 86 “çekimser” oyu verdi.
AB üye ülkelerini temsil eden AP milletvekilleri, sosyal medya ve video paylaşım platformlarının “gençlerin zihinsel sağlığı ve çevrim içi tartışmalar üzerindeki olumsuz etkileri”ni değerlendirerek kabul etti.
Sosyal medyayı “radikal ifade özgürlüğü alanı” olarak savunanlar ise, “Avrupalı yetkililerin düzenlemeler yoluyla alternatif sesleri susturmaya çalıştığını” ileri sürdü.
Avrupa Parlamentosu’ndaki oylama, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD menşeli teknoloji devlerini ve Çin algoritmalarını “zorbalık, taciz ve aşırılık kültürü yarattıkları gerekçesiyle” eleştirmesinden bir hafta sonra yapılması dikkat çekti. “Çocukları, gençleri ve demokratik alanı koruyacak dijital bir egemenlik kurmak için ek önlemler alınması” çağrısında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “bu platformların ifade özgürlüğüne katkı sağlamadığını, aksine denetimsiz bir ‘Vahşi Batı’ ortamı yarattığını” ifade etti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Macron’un bu görüşüne katıldığını belirtti.
AP üyelerine sunulan araştırma raporunda, “her dört çocuktan birinin artık bağımlılığa benzer sorunlu akıllı telefon kullanımı gösterdiği” vurgulandı. Raporda, “otomatik oynayan videolar ve kişiselleştirilmiş öneri algoritmaları gibi özelliklerin, çocukların konsantrasyonunu ve uyku düzenini olumsuz etkilediği” belirtildi. Raporda, mevcut dijital kuralların, özellikle çocukları çevrim içi ortamlarda koruyan Dijital Hizmetler Yasası’nın “daha sıkı şekilde uygulanması” çağrısı yapıldı.
AB Komisyonu’nun AB yaş doğrulama uygulaması geliştirme ve Avrupa dijital kimlik cüzdanını kullanıma sunma planlarını olumlu karşılayan AP milletvekilleri, AB Komisyonu’nun, platformların hizmetlerini güvenli ve genç kullanıcılar için uygun olacak şekilde tasarlamaktan sorumlu olduğunu vurguladı.
Avustralya başlattı
Aslında sosyal medyada ve video paylaşım platformlarında yaş sınırı getirilmesinin fitilini ilk ateşleyen ülke Avusturalya…
Avustralya’da 10 Aralık’ta yürürlüğe girecek olan “16 yaş altına sosyal medya yasağı” davalık oldu. Sosyal medya yasağının “çocuk haklarına aykırı olduğu”nu ileri süren
sivil toplum kuruluşu “Digital Freedom Project” Avusturalya hükümetinin uygulamadan vazgeçmesi için Yüksek Mahkeme’ye başvurdu.
Digital Freedom Project, yaptığı açıklamada “ergenlerin haber alma ve örgütlenme hakları için sosyal medyayı kullandığını, bu yasağın en zayıf gençleri, engellileri, yerlileri, kırsal bölgelerdeki çocukları ve LGBT+ ergenleri etkileyeceğini” savundu.
Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells kararlarını uygulamaktan vazgeçmeyeceklerini belirterek, “Büyük teknoloji şirketleri karşısında sinmeyeceğiz. Avustralyalı ebeveynler için pes etmeyeceğiz” açıklaması yaptı.
Türkiye’de durum
Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada, Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının 58,5 milyona ulaştığını belirtti. Türkiye’de en çok kullanıcısı olan platformun 58,4 milyon kişi ile Instagram olduğunu söyleyen Uraloğlu, “İnternet kullanıcıları ayda ortalama 32 saat 36 dakika ile en çok Instagram’da zaman geçiriyor. Bu süre TikTok’ta 26 saat 26 dakikayken, YouTube’da geçirilen aylık ortalama süre 23 saat 31 dakika. Facebook’ta geçirilen süre ise 9 saat 45 dakika, X’te ise 5 saat 4 dakika” açıklamasında bulundu.
“We Are Social” 2024 verilerinde Türkiye, Meta verilerinde Instagram’ın Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 66,4’üne (13+ yaş grubunun yüzde 82,8’ine) reklamlarla ulaşabildiğini gösteriyor. Türkiye’de bir internet kullanıcısı günde ortalama 3 saatini sosyal medyada geçiriyor. Dünya ortalaması ise 2 saat 25 dakika. Türk kullanıcıların Instagram uygulamasını ayda ortalama 613,2 kez (günde 20) açtığını ortaya koyuyor.
Dünyanın en gelişmiş ülkeleri olarak kabul edilen Avustralya ve Avrupa Birliği ülkeleri, kendi “geleceklerini korumak” için sosyal medya ve video paylaşım platformlarına kısıtlama getirirken, bizde ise yaş sınırı neredeyse sıfıra (0) kadar düşüyor…
