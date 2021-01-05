“Sosyal medyada reklam yasakları yolda, KOBİ’ler tedirgin”

1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile Türkiye’de 1 milyonun üzerinde kullanıcısı olan sosyal medya platformlarına temsilci bulundurma yükümlülüğü getirildi. 30 gün içerisinde temsilci şartını yerine getirmeyen Facebook, Instagram, Tik- Tok, YouTube, Twitter başta olmak üzere Türkiye’de resmi temsilci bulundurmayan şirketlere 10'ar milyon TL ceza kesildi. Yeniden 30 günlük süre işledi, temsilci bildirmedikleri için sosyal medya şirketlerine 30’ar milyon TL daha para cezası verildi. Sosyal medya şirketlerine kesilen ceza miktarı iki ayda 40 milyon TL’ye ulaştı. Şirketler için yeniden 30 günlük süre işlemeye başladı. Yaptırımda üçüncü aşamaya geçilirken, sosyal medya şirketleri yine temsilci bildirmezlerse 3 ay süre boyunca Türkiye’de reklam çalışmalarını durdurma cezası alacaklar. Bugüne kadar sadece Youtube, Türkiye’de temsilcilik açacağını duyurdu. Önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen reklam yasağı online platform ve şirketleri tedirgin ederken, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, konuyu gündeme taşıdı.

1.7 MİLYON KOBİ’NİN FACEBOOK’TA SAYFASI VAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, temsilci atamayan sosyal medya platformlarına yönelik reklam yasağının önümüzdeki günlerde uygulanması ihtimalinin özellikle e-ticaretle ayakta durmaya çalışan KOBİ’leri tedirgin ettiğini belirtti. Adıgüzel, “Geldiğimiz noktada reklam yasakları kapıda. Sosyal medya platformları temsilci atamadığı takdirde, ocak ayı içerisinde Türkiye’deki şirketlerin bu platformlara reklam vermesi yasaklanabilecek. Sosyal medya platformları bugün özellikle küçük ekonomik aktörler için önemli birer pazar konumunda. Yapılan çalışmalarda Türkiye'deki şirketlerin, yalnızca 2020'nin ilk yarısında online reklam için 3,5 milyar TL harcama yaptığı, bu harcama içinde sosyal medya platformlarına verilen reklamların payının ise yüzde 55 olduğu ifade ediliyor. Yine örneğin Türkiye’de 1,7 milyon KOBİ’nin Facebook’ta bir işletme sayfası olduğu belirtiliyor. Bu da ülkemizdeki KOBİ'lerin yüzde 55'ine tekabül etmektedir. Yine Facebook araçları üzerinden gerçekleşen pazarlama faaliyetlerinin 2018 yılında ekonomiye 15.3 milyar TL katma değer yarattığı belirtiliyor. Ama biz ne yapıyoruz. Bu yasaklar ile kendi vatandaşımıza, esnafımıza, KOBİ’lerimize ceza kesiyoruz. Zaten pandemiden dolayı zor durumda olan ve e-ticaretle ayakta durmaya çalışan işletmeler, reklam yasağı ile daha da zor duruma düşecekler. Sosyal medyaya reklam yasağı ile sadece kendi KOBİ’lerimizin, işletmelerimizin önünü keseriz” dedi.