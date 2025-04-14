Sosyal medyada yatırım tuzakları
İskender ADA
Ben ve benim gibi finans dünyasının içinde olan kişiler, herhangi bir yatırım kuruluşunda profesyonel olarak çalışmıyorlarsa, kimseye yatırım danışmanlığı ya da portföy yöneticiliği hizmeti veremez!
Bu kadar net!
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan tanımadığım bir kişi benimle iletişime geçti. Kendisinin dolandırıldığını ve dolandıran kişinin benim adımı ve fotoğrafımı kullandığını söyledi. İlk başta inanmakta zorlandım. Fakat daha sonra farklı kişilerden benzer mesajlar gelince, durumun ciddiyetini kavradım. Sosyal medyada, özellikle yatırım gruplarında, benim adım ve görsellerim kullanılarak, sanki ben güvenilir bir yatırım uzmanıymışım gibi insanlara mesajlar atılmış, karşılığında para istenmiş, bazılarına kazanç vadedilmiş. Kimileri gerçekten para göndermiş, kimileri ise şüphelenip vazgeçmiş. Üstelik bu sadece benim başıma da gelmiyor, yakın çevremde bu senaryoyu çok sık duymaya başladım.
Uyarılar ve cezalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine karşı vatandaşları uzun süredir uyarıyor. SPK’nın yayımladığı bilgilendirme metninde, yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği, kaldıraçlı alım satım (forex) gibi faaliyetlerin yalnızca lisanslı kurumlar ve o kurumların çalışanları tarafından, sadece karşılıklı yasal sözleşmelerle yapılabileceği açıkça belirtiliyor. Bu tür hizmetleri sunan kurumların SPK’dan yetki belgesi almış olmaları ve çalışanların da SPK’nın lisanslarına sahip olması zorunlu. Aksi takdirde bu faaliyetler yasa dışı kabul ediliyor.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) de geçtiğimiz dönemde bir bilgilendirme metni yayımlayarak özellikle sosyal medya üzerinden artan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekti. TSPB, yatırımcılara tanımadıkları kişilerden gelen yatırım tavsiyelerine kesinlikle itibar etmemeleri gerektiğini vurguluyor. Ne yazık ki bu uyarılar, bu tarz içerikleri yayan kişiler kadar, bu içeriklere inanmak isteyen insanlar için de geçerli. Herkes kolay para kazanmak istiyor ama bunun bedeli çok ağır olabiliyor.
Ayrıca sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Bu, Türk Ceza Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına göre oldukça net bir düzenleme. Adımızı ve görüntümüzü kullanarak insanları dolandıran şahıs ya da şahıslar açıkça suç işliyorlar.
Dolandırıcıların yöntemleri ve mağdurların hakları
Dolandırıcılar bu işi ne yazık ki oldukça profesyonel şekilde yürütüyor. Bu kişiler gerçek bir yatırımcı ya da danışman kimliğiyle ortaya çıkıyor, sosyal medya profilleri oluşturuyor, hatta bazen sahte web siteleri kuruyorlar. Sonrasında hedef kişiyle yakınlık kurarak küçük yatırımlar öneriyorlar. Kazanç sağlandığında kişiyi daha büyük yatırımlar yapmaya ikna ediyorlar. “İlk kazancı göster, sonra büyük parayı al” yöntemiyle çalışıyorlar. Genellikle WhatsApp ve Telegram gibi daha gizli iletişim kanallarına geçiyorlar. İkna sürecinde kişiye özel teklifler sunuyor, aciliyet hissi yaratıyorlar ve en sonunda, kişi yüksek miktarda para yatırdıktan sonra ortadan kayboluyorlar.
Eğer bu şekilde bir mağduriyet yaşadıysanız, TCK 157. madde kapsamında suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Savcılığa giderek şikayette bulunmanız, ekran görüntüleri, banka dekontları, mesaj kayıtları gibi delilleri sunmanız gerekiyor. Ayrıca dolandırıcının kullandığı sosyal medya hesapları ya da iletişim bilgileri de delil olarak eklenmeli. Gerekirse Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü’ne başvurarak teknik inceleme yapılması da talep edilebilir.
Lütfen tanımadığınız kişilere, sosyal medyada karşınıza çıkan yatırım tekliflerine, hele ki benim ya da başka birinin adını kullanarak sizi ikna etmeye çalışanlara asla itibar etmeyin.
Kimse kimseye altın tepsiyle kazanç sunmaz!
Gözünüz açık olsun!