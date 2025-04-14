Sosyal medyada yatırım tuzakları

İskender ADA

Ben ve benim gibi finans dünyasının içinde olan kişiler, herhangi bir yatı­rım kuruluşunda profesyonel olarak çalış­mıyorlarsa, kimseye yatırım danışmanlığı ya da portföy yöneticiliği hizmeti veremez!

Bu kadar net!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan tanımadığım bir kişi benimle iletişime geçti. Kendisinin dolandırıldığını ve do­landıran kişinin benim adımı ve fotoğra­fımı kullandığını söyledi. İlk başta inan­makta zorlandım. Fakat daha sonra farklı kişilerden benzer mesajlar gelince, duru­mun ciddiyetini kavradım. Sosyal medya­da, özellikle yatırım gruplarında, benim adım ve görsellerim kullanılarak, sanki ben güvenilir bir yatırım uzmanıymışım gibi insanlara mesajlar atılmış, karşılığın­da para istenmiş, bazılarına kazanç vade­dilmiş. Kimileri gerçekten para gönder­miş, kimileri ise şüphelenip vazgeçmiş. Üstelik bu sadece benim başıma da gelmi­yor, yakın çevremde bu senaryoyu çok sık duymaya başladım.

Uyarılar ve cezalar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine karşı va­tandaşları uzun süredir uyarıyor. SPK’nın yayımladığı bilgilendirme metninde, yatı­rım danışmanlığı, portföy yöneticiliği, kal­dıraçlı alım satım (forex) gibi faaliyetlerin yalnızca lisanslı kurumlar ve o kurumla­rın çalışanları tarafından, sadece karşılıklı yasal sözleşmelerle yapılabileceği açıkça belirtiliyor. Bu tür hizmetleri sunan ku­rumların SPK’dan yetki belgesi almış ol­maları ve çalışanların da SPK’nın lisans­larına sahip olması zorunlu. Aksi takdirde bu faaliyetler yasa dışı kabul ediliyor.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) de geçtiğimiz dönemde bir bil­gilendirme metni yayımlayarak özellikle sosyal medya üzerinden artan dolandırı­cılık olaylarına dikkat çekti. TSPB, yatı­rımcılara tanımadıkları kişilerden gelen yatırım tavsiyelerine kesinlikle itibar et­memeleri gerektiğini vurguluyor. Ne ya­zık ki bu uyarılar, bu tarz içerikleri yayan kişiler kadar, bu içeriklere inanmak iste­yen insanlar için de geçerli. Herkes kolay para kazanmak istiyor ama bunun bedeli çok ağır olabiliyor.

Ayrıca sermaye piyasasında izinsiz ola­rak faaliyette bulunanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Bu, Türk Ceza Kanunu ve sermaye piyasa­sı mevzuatına göre oldukça net bir düzen­leme. Adımızı ve görüntümüzü kullanarak insanları dolandıran şahıs ya da şahıslar açıkça suç işliyorlar.

Dolandırıcıların yöntemleri ve mağdurların hakları

Dolandırıcılar bu işi ne yazık ki oldukça profesyonel şekilde yürütüyor. Bu kişiler gerçek bir yatırımcı ya da danışman kim­liğiyle ortaya çıkıyor, sosyal medya profil­leri oluşturuyor, hatta bazen sahte web si­teleri kuruyorlar. Sonrasında hedef kişiyle yakınlık kurarak küçük yatırımlar öneri­yorlar. Kazanç sağlandığında kişiyi daha büyük yatırımlar yapmaya ikna ediyorlar. “İlk kazancı göster, sonra büyük parayı al” yöntemiyle çalışıyorlar. Genellikle What­sApp ve Telegram gibi daha gizli iletişim kanallarına geçiyorlar. İkna sürecinde ki­şiye özel teklifler sunuyor, aciliyet hissi ya­ratıyorlar ve en sonunda, kişi yüksek mik­tarda para yatırdıktan sonra ortadan kay­boluyorlar.

Eğer bu şekilde bir mağduriyet yaşadıy­sanız, TCK 157. madde kapsamında suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Savcılığa giderek şikayette bulunmanız, ekran gö­rüntüleri, banka dekontları, mesaj kayıt­ları gibi delilleri sunmanız gerekiyor. Ay­rıca dolandırıcının kullandığı sosyal med­ya hesapları ya da iletişim bilgileri de delil olarak eklenmeli. Gerekirse Bilişim Suçla­rı Şube Müdürlüğü’ne başvurarak teknik inceleme yapılması da talep edilebilir.

Lütfen tanımadığınız kişilere, sosyal medyada karşınıza çıkan yatırım teklifle­rine, hele ki benim ya da başka birinin adı­nı kullanarak sizi ikna etmeye çalışanlara asla itibar etmeyin.

Kimse kimseye altın tepsiyle kazanç sunmaz!

Gözünüz açık olsun!