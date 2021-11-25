Sosyal sorumluluk çalışmaları için yeni bir vizyon: ÇYS

Araştırmalar, tüketicilerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de şirketlerden sorunlara çözüm bulmalarını beklediklerini ortaya koyuyor. Kuruluşlar da bu doğrultuda önemli adımlar atıyorlar. Kapsayıcılık, çeşitlilik ve sürdürülebilirlik projelerine ayırdıkları kaynağı artıyorlar. Bakış açıları ve iş yapm abiçimleri bu doğrultuda yeniden gözden geçiriliyor. Mevcut süreçlere yenilikler ekleniyor.

Bu değişime en son örnek Vodafone Türkiye’den geldi. Kuruluş daha önce “Sürdürülebilirlik Raporu” adıyla yayınladığı performans raporunu bu yıl ilk kez “ÇSY Raporu” adıyla yayınladı. Vodafone Türkiye, bu çalışmasıyla, Vodafone Grubu’nun faaliyet gösterdiği ülkeler arasında gönüllü olarak Çevresel, Sosyal Ve Yönetişim Performansı (ÇSY) raporu çıkaran ilk ülke oldu. Raporda şirketin 1 Nisan 2020-31 Mart 2021 mali yılına ait çevresel, sosyal ve yönetişim performansı ele alınıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’in basın toplantısıda verdiği bilgiye göre, “Vodafone Türkiye 2021 ÇSY Raporu”, Küresel Raporlama Girişimi tarafından yayımlanan GRI Standartları “temel” seçeneğiyle uyumlu hazırlandı. Raporda Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına sunulan katkılara da yer verildi. Vodafone’un, “Kadının Güçlenmesi Prensipleri”ne katkısını da içeren rapor, şirketin Kasım 2015’te Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne gönüllü imzacı olmasını takiben yayımladığı altıncı “İlerleme Bildirimi” niteliğini taşıyor.

Sürdürülebilirliğe bütünsel yaklaşım

“Vodafone Türkiye 2021 ÇSY Raporu”nda şirketin amaç odaklı vizyonu üzerine inşa edilen ÇSY ve sürdürülebilirlik stratejisi ile bu alandaki öncelikli konuları ele alınıyor. Raporda, Vodafone Türkiye’nin Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre olmak üzere üç ana değer alanının yanı sıra Çalışanlar ve Sorumlu İş ve Değer Zinciri başlıkları altında sürdürülebilirliğe bütünsel yaklaşımı anlatılıyor. Vodafone Grubu’nun 2030, 2040 ve 2050 hedefleri kapsamındaki ilerlemelerin yanı sıra iç ve dış paydaşların görüşlerine de yer verilen raporda, teknoloji ve insanın bir araya gelmesiyle toplumsal değişimin mümkün olduğu ortaya koyuluyor.

“Vodafone Türkiye 2021 ÇSY Raporu”na göre, Vodafone’un 15 yılda Türkiye ekonomisine sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetiklenen GSYH katkısının reel değeri 334,4 milyar TL oldu. Şirket, kadın ve çocuklara yönelik teknoloji ve dijitalleşme temelli eğitimlere ve girişimciliğe odaklanan çeşitli projeler geliştirdi ve son 14 yılda 47 milyon TL’den fazla yatırım yaparak ekosistemde 4,3 milyonu aşkın kişiye ulaştı. Vodafone Türkiye’nin pandemiyle mücadele kapsamında bireysel müşteriler, bayi çalışanları, kurumsal müşteriler ve kamu hizmetlerine yönelik destek paketlerinin toplam değeri ise 114,7 milyon TL oldu.

Yenilenebilir enerjiye yatırım

Vodafone Türkiye, çevresel sürdürülebilirlik için özellikle yenilenebilir enerji kullanımı ve atık yönetimi konularına odaklandı. Son 2 yılda yenilenebilir enerjiye 5 milyon TL yatırım yapan şirket, Nisan 2021 itibarıyla %100 yenilenebilir enerjiye geçerek Türkiye’de şebekesinin tamamında yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu. Vodafone Türkiye, e-atıklarının %97’sini geri dönüştürürken, %3’ünü ise yeniden kullandı.

Dijital uçurumu kapatmak için...

Vodafone Türkiye, kapsayıcılık alanında da önemli çalışmalara imza attı. “Yarını Kodlayanlar” projesiyle 200 bini aşkın çocuğa ulaşan ve projeye yapılan her 1 TL’lik yatırımla 4,4 TL değerinde sosyal fayda yaratan şirket, “Dijital Benim İşim” projesiyle 12 bin kadına dijital pazarlama ve dijital okuryazarlık eğitimleri vermeyi hedefliyor.

BEE’O Propolis’ten özel eğitim programları

Türkiye’nin ilk ve tek yerli inovasyon ödüllü Anadolu propolisi markası olan BEE’O Propolis, her yıl sosyal sorumluluk projelerine ayırdığı kaynağı daha da artırıyor. Kuruluş, arıcılık faaliyetleri ile ilgilenmek isteyenlere özel eğitim programları sunuyor. Bu çalışmalarda, teorik ve uygulamalı temel arıcılık eğitimlerinden bal arısı zehri üretimine kadar birçok alanda bilgi veriliyor.

Doğal arı ürünlerinin tüm üretim aşamalarının aktarıldığı teorik ve uygulamalı eğitimler ile arıcılara bal dışında arı sütü, polen, arı zehri, arı ekmeği ve propolis gibi arı ürünlerinin üretimine de teşvik ediliyor. BEE’O Propolis’in öncülüğünde katma değerli ve inovatif arı ürünleri bu şekilde kovandan sofraya en doğal hali ile ulaşıyor. Böylece hem sürdürülebilir üretim hem de milli ekonomiye katkı sağlanıyor.

İnovatif ürünlere ödüller

10 bin metrekarelik uluslararası sertifikalara sahip tesisleri ve 200 kişilik uzman kadrosu olan BEE’O Propolis, Türkiye’nin doğal arı ürünleri alanındaki en büyük firması konumunda.

5 bin sözleşmeli arıcısı ve 500 bin arı kovanı ile Türkiye’nin ilk ve tek yerli inovasyon ödüllü Anadolu propolisi üreticisi olan BEE’O Propolis, doğal gıda, takviye edici gıda ve cilt bakım ürünleri geliştiriyor. Kuruluşun, “Sözleşmeli Arıcılık Modeli” ile ürettiği doğal ve inovatif ürünleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi’nde analiz ediliyor.

2013 yılından beri patentli özütleme teknolojisi ve Ar-Ge projeleri ile 38 ayrı ödüle layık görülen BEE’O Propolis, Anadolu propolisi, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal içeren tamamen doğal ürünlerini 17 ülkeye ihraç ediyor.

Erzincan, Düzce ve İstanbul’dA eğitimler

BEE’O Propolis ekipleri geçtiğimiz günlerde üç farklı bölgede düzenledikleri çalışmalarda,, arıcılık sektörümüze katma değer sağlayacak eğitimler sundular:

- “Sözleşmeli Arıcılık Modeli” kapsamında, Erzincan’da Anagold madencilik firması ve BEE’O Propolis iş birliği ile düzenlenen eğitimde kursiyer arıcılara “Temel Arıcılık Eğitimi” verildi. Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Ali Korkmaz tarafından ana arının kovana yerleştirilmesi ve arıcılık teknikleriyle ilgili değerli tüm bilgilerin kursiyerlere aktarıldığı eğitimde “Sözleşmeli Arıcılık Modelinin” tüm süreçleri detaylı olarak anlatıldı. Eğitim sonunda ise katılımcı kursiyer arıcılara katılım sertifikaları teslim edilirken, aynı zamanda sözleşmeli arıcılık modeline dahil olan arıcılar ile sözleşmeleri yapıldı.

- Düzce Üniversitesi’nde arıcılara yönelik teorik ve uygulamalı düzenlenen “Bal Arısı Zehri Üretim Eğitimi”nde ise çok değerli ve etkili bir arı ürünü olan arı zehrinin üretim aşamaları arıcılara detaylı olarak aktarıldı. Eğitim, Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ve BEE’O Propolis öncülüğünde gerçekleşti. İyi arıcılık uygulamaları kapsamındaki ve ilk defa gerçekleşen arı zehri eğitimine katılan 45 arıcıya katılım sertifikaları elden teslim edilerek sözleşmeli arıcılık modeline dahil edildiler.

- Kemerburgaz’da yapılan Ziraat Mühendisi Dr. Bahri Işık’ın verdiği “Temel Arıcılık Eğitimi”nde ise koruma altında olan 20 çocuğa arı ürünleri ve arıcılık faaliyetleriyle ilgili eğitim verildi. BEE’O Propolis Genel Müdürü ve Yüksek Gıda Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı bu konuda şunları söyledi: “BEE’O ailesi olarak bu eğitimle koruma altındaki çocuklarımızın arıcılık mesleğine adım atmalarına ön ayak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Arıcılık mesleğinin geleceğini pırıl pırıl çocuklarımıza emanet ettik. Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere arıcılık mesleğine gönül vermiş herkesi en doğru bilgilerle eğitmeye, bunun yanında ihtiyaçları olan tüm ekipmanları temin ederek ülke ekonomisine kazandırmaya devam edeceğiz”